Мичел выступил с критическим заявлением о Цыганкове

Главный тренер «Жироны» Мичел высказался о последнем матче Ла Лиги против «Бетиса» (1:1) и вспомнил о Викторе Цыганкове.

«Против такой команды, как Бетис, очень трудно доминировать, но мы провели отличный матч. Создали несколько моментов и забили, а еще дважды могли отличиться именно после комбинаций с участием Цыганкова – он был ключевым в наших самых острых атаках.

Пропустила не конкретная связующая звено, а вся команда. Несмотря на это, никто не спрашивает о двух моментах Цыганкова, которые он упустил.

Выход Абеля Руиса и Кристиана Стуани придал нам свежести. Ванат и Унахи сыграли великолепно, но после 80-й минуты соперник перехватил инициативу и начал давить», — сказал тренер.