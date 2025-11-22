Тренер Жироны: «Ужасная пауза на сборные. Много травм, включая Крапивцова»

Наставник Жироны Мичел отметил, что во время паузы на матчи сборных большое количество игроков получили травмы, включая вратаря молодежной сборной Украины Владислава Крапивцова.

Он выбыл на 4-6 недель.

«Пауза на матчи сборных сложилась для нас ужасно. Большое количество травм, снова это преследует нас. Порту выбыл на долгий срок, очень тяжелое повреждение. Травмированы Лемар, ван де Бек, Лопес, Хуан Карлос. Еще Крапивцов травмировался в своей сборной».

«Очень неприятная пауза. Без Крапивцова у меня остается два вратаря», – сказал Мичел.

Жирона перед воскресным матчем с Бетисом идет в зоне вылета Ла Лиги.