22 ноября 2025, 16:59
Тренер Жироны: «Ужасная пауза на сборные. Много травм, включая Крапивцова»

Мичел рассказал о травмированных

Тренер Жироны: «Ужасная пауза на сборные. Много травм, включая Крапивцова»
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Крапивцов

Наставник Жироны Мичел отметил, что во время паузы на матчи сборных большое количество игроков получили травмы, включая вратаря молодежной сборной Украины Владислава Крапивцова.

Он выбыл на 4-6 недель.

«Пауза на матчи сборных сложилась для нас ужасно. Большое количество травм, снова это преследует нас. Порту выбыл на долгий срок, очень тяжелое повреждение. Травмированы Лемар, ван де Бек, Лопес, Хуан Карлос. Еще Крапивцов травмировался в своей сборной».

«Очень неприятная пауза. Без Крапивцова у меня остается два вратаря», – сказал Мичел.

Жирона перед воскресным матчем с Бетисом идет в зоне вылета Ла Лиги.

Victor673256ua
Для клубного тренера матчі збірних це головний біль. Гравці випадають з тренувального процесу. Та ще й травму можуть отримати 
