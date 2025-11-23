23 ноября легендарный португальский форвард Криштиану Роналду в возрасте 40 лет и 9 месяцев оформил гол бисиклетой (ударом в падении через себя) в чемпионате Саудовской Аравии.

Роналду поразил ворота команды Аль-Халидж в матче девятого тура на 90+6-й минуте и установил окончательный счет в поединке – победа ФК Аль-Наср 4:1.

Для Криштиану этот гол стад 954-м в карьере. До заветной тысячи осталось 46 мячей.

В футболке Аль-Наср Роналду забил уже 110 голов. Остальные мячи КриРо в карьере: 5 за Спортинг, 145 за Манчестер Юнайтед, 450 за Реал, 101 за Ювентус и 143 за сборную Португалии.

ФОТО ДНЯ. Как Роналду в 40 лет ударом через себя забил 954-й гол в карьере