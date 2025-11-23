Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО ДНЯ. Как Роналду в 40 лет ударом через себя забил 954-й гол в карьере
Саудовская Аравия
23 ноября 2025, 22:29 |
890
0

ФОТО ДНЯ. Как Роналду в 40 лет ударом через себя забил 954-й гол в карьере

Криштиану оформил шедевр в матче ФК Аль-Наср против команды Аль-Халидж (4:1)

23 ноября 2025, 22:29 |
890
0
ФОТО ДНЯ. Как Роналду в 40 лет ударом через себя забил 954-й гол в карьере
Getty Images/Global Images Ukraine

23 ноября легендарный португальский форвард Криштиану Роналду в возрасте 40 лет и 9 месяцев оформил гол бисиклетой (ударом в падении через себя) в чемпионате Саудовской Аравии.

Роналду поразил ворота команды Аль-Халидж в матче девятого тура на 90+6-й минуте и установил окончательный счет в поединке – победа ФК Аль-Наср 4:1.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Для Криштиану этот гол стад 954-м в карьере. До заветной тысячи осталось 46 мячей.

В футболке Аль-Наср Роналду забил уже 110 голов. Остальные мячи КриРо в карьере: 5 за Спортинг, 145 за Манчестер Юнайтед, 450 за Реал, 101 за Ювентус и 143 за сборную Португалии.

ФОТО ДНЯ. Как Роналду в 40 лет ударом через себя забил 954-й гол в карьере

По теме:
Бисиклета от Роналду. Аль-Наср продолжил победную серию в лиге
ВИДЕО. Это шедевр. Роналду забил невероятный мяч бисиклетой
Аль-Наср – Аль-Халидж. Прогноз и анонс на матч чемпионата Саудовской Аравии
фото дня фото Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Халидж бисиклета чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Это конец». Украинский тренер – о возможной отставке Шовковского
Футбол | 23 ноября 2025, 23:05 0
«Это конец». Украинский тренер – о возможной отставке Шовковского
«Это конец». Украинский тренер – о возможной отставке Шовковского

Олег Федорчук оценил перспективы главного тренера «бело-синих» после поражения от «Колоса»

Игрок Динамо назвал виновного в поражении от Колоса в УПЛ
Футбол | 23 ноября 2025, 04:30 10
Игрок Динамо назвал виновного в поражении от Колоса в УПЛ
Игрок Динамо назвал виновного в поражении от Колоса в УПЛ

Михавко согласен, что допустил слишком много ошибок

Досталось Судакову и Трубину? Моуриньо жестко раскритиковал игроков Бенфики
Футбол | 23.11.2025, 16:56
Досталось Судакову и Трубину? Моуриньо жестко раскритиковал игроков Бенфики
Досталось Судакову и Трубину? Моуриньо жестко раскритиковал игроков Бенфики
Левандовски отреагировал на наглые слова легенды Швеции о сборной Украины
Футбол | 22.11.2025, 23:48
Левандовски отреагировал на наглые слова легенды Швеции о сборной Украины
Левандовски отреагировал на наглые слова легенды Швеции о сборной Украины
Динамо приняло решение по Шовковскому после позорного поражения от Колоса
Футбол | 23.11.2025, 07:11
Динамо приняло решение по Шовковскому после позорного поражения от Колоса
Динамо приняло решение по Шовковскому после позорного поражения от Колоса
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Фрэнк УОРРЕН: «Это самый большой талант, который я видел в боксе»
Фрэнк УОРРЕН: «Это самый большой талант, который я видел в боксе»
22.11.2025, 02:02
Бокс
Динамо сообщило долгожданную новость после поражения от Колоса
Динамо сообщило долгожданную новость после поражения от Колоса
23.11.2025, 06:48 4
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Пилоты Макларен дисквалифицированы из Гран-при Лас-Вегаса
ОФИЦИАЛЬНО. Пилоты Макларен дисквалифицированы из Гран-при Лас-Вегаса
23.11.2025, 11:55 10
Авто/мото
В Динамо выступили с заявлением после поражения от Колоса в УПЛ
В Динамо выступили с заявлением после поражения от Колоса в УПЛ
23.11.2025, 08:55 15
Футбол
Источник: у Динамо есть два кандидата на замену Шовковскому
Источник: у Динамо есть два кандидата на замену Шовковскому
23.11.2025, 08:33 12
Футбол
Илья ЗАБАРНЫЙ: «Стоп, я больше не хочу играть в футбол»
Илья ЗАБАРНЫЙ: «Стоп, я больше не хочу играть в футбол»
22.11.2025, 06:22 2
Футбол
Склоним головы. 12-кратный чемпион мира умер, потеряв ногу на фронте
Склоним головы. 12-кратный чемпион мира умер, потеряв ногу на фронте
22.11.2025, 09:00 4
Война
Мэнни ПАКЬЯО: «Это невероятный боксер. Идея на самом деле очень плохая»
Мэнни ПАКЬЯО: «Это невероятный боксер. Идея на самом деле очень плохая»
22.11.2025, 01:02
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем