ФОТО ДНЯ. Как Роналду в 40 лет ударом через себя забил 954-й гол в карьере
Криштиану оформил шедевр в матче ФК Аль-Наср против команды Аль-Халидж (4:1)
23 ноября легендарный португальский форвард Криштиану Роналду в возрасте 40 лет и 9 месяцев оформил гол бисиклетой (ударом в падении через себя) в чемпионате Саудовской Аравии.
Роналду поразил ворота команды Аль-Халидж в матче девятого тура на 90+6-й минуте и установил окончательный счет в поединке – победа ФК Аль-Наср 4:1.
Для Криштиану этот гол стад 954-м в карьере. До заветной тысячи осталось 46 мячей.
В футболке Аль-Наср Роналду забил уже 110 голов. Остальные мячи КриРо в карьере: 5 за Спортинг, 145 за Манчестер Юнайтед, 450 за Реал, 101 за Ювентус и 143 за сборную Португалии.
