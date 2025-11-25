Энрике выступил с публичным заявлением об игре Забарного за ПСЖ

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал возвращение команды на первое место в Лиге 1 и упомянул об Илье Забарном.

«Каждый матч имеет свой характер, и оценивать футболиста нужно по всем играм. Мы сохраняем спокойствие и не сомневаемся в качестве игры ни у Лукаса, ни у Забарного, ни у Марины. В клубе уровня ПСЖ всегда большое давление, и нужно уметь с этим жить. Возвращение Нуну Мендеша – отличная новость: он отыграл полный матч, чувствует себя хорошо и готов к встрече с «Тоттенхэмом».

Вернуть первую строчку было важно, ведь конкуренты вроде «Марселя» или «Ланса» держат высокий темп. Впереди сложная серия матчей, и начать ее с победы – принципиально», – приводит слова Энрике сайт клуба.