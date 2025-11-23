«Настоящий титан». Испанский журналист расхвалил форварда сборной Украины

Испанский журналист Йонай Амаро похвалил украинского форварда «Жироны» Владислава Ваната за игру в матче 13-го тура испанской Ла Лиги с «Бетисом» (1:1).

«Критикуйте Владислава Ваната сколько угодно, но он заставит вас замолчать, как только «Жирона» начнет играть немного более сплоченно и обретет уверенность. Он может казаться отстраненным, но нет, он всегда упорно работает. Если он понимает Брайана Хиля и Унахи... будьте осторожны.

Он будет отличным нападающим, но пока не найдет свою результативность в «Жироне», а также не улучшит командную игру в целом. Но его работа на коллектив заслуживает похвалы. Он обеспечивает много пространства, глубоко опускаясь, чтобы получить мяч. Украинец – настоящий титан», - написал Амаро в Twitter.