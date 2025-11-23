Украинский форвард «Жироны» Владислав Ванат поддержал партнера Порту после забитого мяча в ворота «Бетиса» в 13-м туре Ла Лиги.

Владислав отпраздновал гол в матче с футболкой Порту, который разорвал крестовидные связки на тренировке и впоследствии перенес операцию.

Вероятно, Порту больше не появится на футбольном поле в этом сезоне.

Первый тайм между командами завершился с минимальным преимуществом каталонцев – 1:0.

ФОТО. Ванат посвятил гол партнеру, который перенес операцию