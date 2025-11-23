Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Ванат посвятил гол партнеру, который перенес операцию
Испания
23 ноября 2025, 18:36 |
1096
0

ФОТО. Ванат посвятил гол партнеру, который перенес операцию

Владислав поддержал Порту

23 ноября 2025, 18:36 |
1096
0
ФОТО. Ванат посвятил гол партнеру, который перенес операцию
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

Украинский форвард «Жироны» Владислав Ванат поддержал партнера Порту после забитого мяча в ворота «Бетиса» в 13-м туре Ла Лиги.

Владислав отпраздновал гол в матче с футболкой Порту, который разорвал крестовидные связки на тренировке и впоследствии перенес операцию.

Вероятно, Порту больше не появится на футбольном поле в этом сезоне.

Первый тайм между командами завершился с минимальным преимуществом каталонцев – 1:0.

ФОТО. Ванат посвятил гол партнеру, который перенес операцию

По теме:
ВИДЕО. Ришарлисон забил гол с центра поля. Шпоры отыграли один мяч
ФОТО. Ногой по лицу. Антони получил прямую красную в матче с Жироной
ВИДЕО. Дубль Эзе. Перевес Арсенала над Тоттенхэм доведен до разгромного
Бетис Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Владислав Ванат видео голов и обзор Бетис - Жирона фото Кристиан Португес
Андрей Витренко Источник: ФК Жирона
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо приняло решение по Шовковскому после позорного поражения от Колоса
Футбол | 23 ноября 2025, 07:11 49
Динамо приняло решение по Шовковскому после позорного поражения от Колоса
Динамо приняло решение по Шовковскому после позорного поражения от Колоса

Суркис не планирует отправлять тренера в отставку

Динамо сообщило долгожданную новость после поражения от Колоса
Футбол | 23 ноября 2025, 06:48 3
Динамо сообщило долгожданную новость после поражения от Колоса
Динамо сообщило долгожданную новость после поражения от Колоса

Началась продажа билетов на следующий матч киевлян в еврокубках

Левандовски отреагировал на наглые слова легенды Швеции о сборной Украины
Футбол | 22.11.2025, 23:48
Левандовски отреагировал на наглые слова легенды Швеции о сборной Украины
Левандовски отреагировал на наглые слова легенды Швеции о сборной Украины
Александр Шовковский и термометр Марино Пушича
Футбол | 23.11.2025, 10:43
Александр Шовковский и термометр Марино Пушича
Александр Шовковский и термометр Марино Пушича
Арсенал – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 23.11.2025, 17:31
Арсенал – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Арсенал – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Легенда сборной Швеции: «Самые легкие команды. Сборная Украины – это...»
Легенда сборной Швеции: «Самые легкие команды. Сборная Украины – это...»
22.11.2025, 08:09 12
Футбол
ФЬЮРИ: «Этот супертяж может победить его даже своим членом»
ФЬЮРИ: «Этот супертяж может победить его даже своим членом»
22.11.2025, 05:42
Бокс
Швеция обратилась в УАФ с неожиданным предложением перед матчем отбора ЧМ
Швеция обратилась в УАФ с неожиданным предложением перед матчем отбора ЧМ
21.11.2025, 19:01 11
Футбол
Джейк Пол откровенно сказал все, что думает об Усике
Джейк Пол откровенно сказал все, что думает об Усике
22.11.2025, 23:11 2
Бокс
Мэнни ПАКЬЯО: «Это невероятный боксер. Идея на самом деле очень плохая»
Мэнни ПАКЬЯО: «Это невероятный боксер. Идея на самом деле очень плохая»
22.11.2025, 01:02
Бокс
Динамо в случае отставки Шовковского укажет на дверь еще одной легенде
Динамо в случае отставки Шовковского укажет на дверь еще одной легенде
23.11.2025, 09:11 5
Футбол
Магучих назвала высоту и какой рекорд собирается побить
Магучих назвала высоту и какой рекорд собирается побить
22.11.2025, 03:55 3
Другие виды
Легенда Динамо находится в очень тяжелом состоянии. Об этом сообщил Ребров
Легенда Динамо находится в очень тяжелом состоянии. Об этом сообщил Ребров
21.11.2025, 17:02 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем