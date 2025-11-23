ФОТО. Ванат посвятил гол партнеру, который перенес операцию
Владислав поддержал Порту
Украинский форвард «Жироны» Владислав Ванат поддержал партнера Порту после забитого мяча в ворота «Бетиса» в 13-м туре Ла Лиги.
Владислав отпраздновал гол в матче с футболкой Порту, который разорвал крестовидные связки на тренировке и впоследствии перенес операцию.
Вероятно, Порту больше не появится на футбольном поле в этом сезоне.
Первый тайм между командами завершился с минимальным преимуществом каталонцев – 1:0.
🥹 Una dedicatòria molt especial pic.twitter.com/GSZ9xTmpYf— Girona FC (@GironaFC) November 23, 2025
