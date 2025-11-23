Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Виктория в матче с Черниговом прервала безвыигрышную серию
Первая лига
Виктория Сумы
23.11.2025 11:30 – FT 3 : 0
Чернигов
Украина. Первая лига
23 ноября 2025, 13:39 |
47
0

Виктория в матче с Черниговом прервала безвыигрышную серию

Команда Анатолия Бессмертного одержала победу со счетом 3:0

23 ноября 2025, 13:39 |
47
0
Виктория в матче с Черниговом прервала безвыигрышную серию
ФК Чернигов

В воскресенье, 23 ноября, состоялся поединок 17-го тура Первой лиги. «Виктория» принимала ФК «Чернигов». Команды сыграли на поле учебно-тренировочной базы ЛНЗ.

В прошлом туре «Виктория» смогла прервать серию поражений, сыграв вничью с «Прикарпатьем». «Чернигов» же свой матч с «Пробоем» не сыграл из-за продолжительной воздушной тревоги.

Игроки «Виктории» стремились прервать затянувшуюся безвыигрышную серию. И на 7-й минуте вышли вперед. Счет в матче дальним ударом открыл Денис Долинский.

Второй гол подопечные Анатолия Бессмертного забили на 80-й минуте. Защитник «Чернигова» упал на скользком поле, а Станислав Шарай подобрал мяч и разобрался с голкипером. В компенсированное время Владислав Савицкий окончательно добил ФК «Чернигов».

Первая лига. 17-й тур, 23 ноября. Учебно-тренировочная база ЛНЗ

«Виктория» Сумы – ФК «Чернигов» – 3:0

Голы: Долинский, 7, Шарай, 80, Савицкий, 90+2

Видеозапись матча

Инфографика

чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Виктория Сумы Чернигов Станислав Шарай
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
