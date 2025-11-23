Виктория – Чернигов – 3:0. Долгожданная победа. Видео голов и обзор

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Первая лига
Виктория Сумы
23.11.2025 11:30 – FT 3 : 0
Чернигов
Украина. Первая лига
Украина. Первая лига
23 ноября 2025, 18:09 | Обновлено 23 ноября 2025, 18:10
37
0

Команда Анатолия Бессмертного прервала безвыигрышную серию

ФК Чернигов

В поединке 17-го тура Первой лиги «Виктория» принимала ФК «Чернигов». Подопечные Анатолия Бессмертного обыграли соперника со счетом 3:0.

Игроки «Виктории» были полны решимости прервать затянувшуюся безвыигрышную серию. И уже на 7-й минуте вышли вперед. Денис Долинский дальним ударом открыл счет в матче.

Второй гол «Виктория» забила на 80-й минуте. И в этом команде помогли погодные условия. Защитник «Чернигова» упал на скользком поле, а Станислав Шарай подобрал мяч и разобрался с вратарем. В компенсированное время Владислав Савицкий сделал счет 3:0 в пользу «Виктории».

Первая лига. 17-й тур, 23 ноября. Учебно-тренировочная база ЛНЗ

«Виктория» Сумы – ФК «Чернигов» – 3:0

Голы: Долинский, 7, Шарай, 80, Савицкий, 90+2

Видеозапись матча

Видео голов и обзор матча (ожидается)

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Виктория Сумы.
82’
ГОЛ ! Мяч забил Станислав Шарай (Виктория Сумы).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Денис Долинский (Виктория Сумы).
Чернигов чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Виктория Сумы Станислав Шарай Денис Долинский
