Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Первая лига
Виктория Сумы
23.11.2025 11:30 - : -
Чернигов
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
23 ноября 2025, 10:23
72
0

Матч начнется 23 ноября в 11:30 по Киеву

ФК Виктория

В воскресенье, 23 ноября состоится поединок 17-го тура Первой лиги Украины между «Викторией» и «Черниговом». По киевскому времени игра начнется в 11:30.

Виктория Сумы

Хотя коллектив и имел хорошую серию в начале сезона, сейчас он ощутимо сдал в игре – за последние 5 игр Первой лиги «Виктория» набрала всего 1 балл. Всего сумчане имеют на счету 16 очков, позволяющих им занимать 11-ю строчку турнирной таблицы. От зоны переходных игр на вылет клуб удалился на расстояние всего 1 зачетного пункта.

В Кубке Украины «Виктории» удалось пройти «Ворсклу» и «Левый Берег», но в матче 1/8 финала команда минимально уступила «Ингульцу».

Чернигов

У новичков дела тоже далеко не самые лучшие. После 13 сыгранных поединков на счету команды есть 12 зачетных пунктов, позволяющих ей занимать 14-ю строчку турнирной таблицы. От безопасной 12-й строчки «Чернигов» отстает на 4 балла, но у команды также есть 2 игры в запасе.

В Кубке Украины черниговцам удалось пройти «Атлет», «Кривбасс» и «Лесное» и квалифицироваться на стадию четвертьфинала.

Личные встречи

Начиная с 2023 года, клубы играли между собой 4 раза. Во всех матчах победила «Виктория» с общим счетом 8:2.

Интересные факты

  • «Чернигов» одержал всего 1 выездную победу в последних 7 играх.
  • Безвыигрышная серия «Виктории» продолжается уже 6 игр подряд.
  • «Виктория» пропустила 22 гола в текущем сезоне Первой лиги – 3-й худший результат среди всех команд.

Прогноз появится, как только коэффициенты станут доступны.

