Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кривбасс – Верес. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Украина. Премьер лига
23 ноября 2025, 13:41 |
253
0

Кривбасс – Верес. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Команды играют матч 13 тура УПЛ

23 ноября 2025, 13:41 |
253
0
Кривбасс – Верес. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Кривбасс.

В воскресенье, 23 ноября, криворожский Кривбасс играет матч 13 тура Украинской Премьер-лиги против ровенского Вереса.

Подопечные Патрика Ван Леувена активно начали поединок, держа мяч под своим контролем. Уже на 5 минуте хозяева открыли счет в матче: Максим Задарака в одно касание расстроил Валентина Гороха.

На 35-й минуте Бакари Конате удвоил преимущество криворожцев, оформив дебютный гол в УПЛ. Малиец поразил ворота Валентина Гороха после передачи Глейкера Мендосы

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги занимает шестое место турнирной таблицы, имея в своем активе 20 турнирных пунктов после 12 сыгранных матчей. В активе Вереса 16 баллов после 12 матчей.

Гол. 1:0. Максим Задерака

По теме:
Первая лига. 17-й тур, 23 ноября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Виктория в матче с Черниговом прервала безвыигрышную серию
Костышин признался, что президент Колоса сказал игрокам после Динамо
чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Верес Ровно Украинская Премьер-лига Кривбасс - Верес видео голов и обзор Максим Задерака Бакари Конате
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо приняло решение по Шовковскому после позорного поражения от Колоса
Футбол | 23 ноября 2025, 07:11 49
Динамо приняло решение по Шовковскому после позорного поражения от Колоса
Динамо приняло решение по Шовковскому после позорного поражения от Колоса

Суркис не планирует отправлять тренера в отставку

Полесье – Эпицентр. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 23 ноября 2025, 09:00 6
Полесье – Эпицентр. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Полесье – Эпицентр. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Противостояние команд с разными турнирными задачами

Динамо сообщило долгожданную новость после поражения от Колоса
Футбол | 23.11.2025, 06:48
Динамо сообщило долгожданную новость после поражения от Колоса
Динамо сообщило долгожданную новость после поражения от Колоса
В Динамо выступили с заявлением после поражения от Колоса в УПЛ
Футбол | 23.11.2025, 08:55
В Динамо выступили с заявлением после поражения от Колоса в УПЛ
В Динамо выступили с заявлением после поражения от Колоса в УПЛ
Мама могла сорвать трансфер испанского легионера в УПЛ: «Она волнуется»
Футбол | 23.11.2025, 13:08
Мама могла сорвать трансфер испанского легионера в УПЛ: «Она волнуется»
Мама могла сорвать трансфер испанского легионера в УПЛ: «Она волнуется»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Швеция обратилась в УАФ с неожиданным предложением перед матчем отбора ЧМ
Швеция обратилась в УАФ с неожиданным предложением перед матчем отбора ЧМ
21.11.2025, 19:01 10
Футбол
ЛЕВАНДОВСКИ: «Если Мудрику разрешат играть в марте за сборную Украины...»
ЛЕВАНДОВСКИ: «Если Мудрику разрешат играть в марте за сборную Украины...»
21.11.2025, 12:23 11
Футбол
Колос – Динамо Киев – 2:1. «Подарок» Суркису. Видео голов и обзор матча
Колос – Динамо Киев – 2:1. «Подарок» Суркису. Видео голов и обзор матча
22.11.2025, 17:54 2
Футбол
Вернидуб провел переговоры с многократным чемпионом. Есть результат
Вернидуб провел переговоры с многократным чемпионом. Есть результат
21.11.2025, 14:33 2
Футбол
Французский тренер вывел Гаити на ЧМ, хотя ни разу не был в этой стране
Французский тренер вывел Гаити на ЧМ, хотя ни разу не был в этой стране
21.11.2025, 11:00 6
Футбол
ФЬЮРИ: «Этот супертяж может победить его даже своим членом»
ФЬЮРИ: «Этот супертяж может победить его даже своим членом»
22.11.2025, 05:42
Бокс
Фрэнк УОРРЕН: «Это самый большой талант, который я видел в боксе»
Фрэнк УОРРЕН: «Это самый большой талант, который я видел в боксе»
22.11.2025, 02:02
Бокс
Илья ЗАБАРНЫЙ: «Стоп, я больше не хочу играть в футбол»
Илья ЗАБАРНЫЙ: «Стоп, я больше не хочу играть в футбол»
22.11.2025, 06:22 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем