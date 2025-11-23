Кривбасс – Верес. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Команды играют матч 13 тура УПЛ
В воскресенье, 23 ноября, криворожский Кривбасс играет матч 13 тура Украинской Премьер-лиги против ровенского Вереса.
Подопечные Патрика Ван Леувена активно начали поединок, держа мяч под своим контролем. Уже на 5 минуте хозяева открыли счет в матче: Максим Задарака в одно касание расстроил Валентина Гороха.
На 35-й минуте Бакари Конате удвоил преимущество криворожцев, оформив дебютный гол в УПЛ. Малиец поразил ворота Валентина Гороха после передачи Глейкера Мендосы
В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги занимает шестое место турнирной таблицы, имея в своем активе 20 турнирных пунктов после 12 сыгранных матчей. В активе Вереса 16 баллов после 12 матчей.
Гол. 1:0. Максим Задерака
