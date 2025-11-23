23 ноября в 18:00 состоится игра 12-го тура Украинской Премьер-лиги.

«Рух» будет принимать «Кудровку» во Львове на «Арене Львов».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE у Telegram Sport.ua

Главным арбитром встречи будет Осауленко Дмитрий из Киевской области.

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Рух – Кудровка

Видеотрансляцию матча проводит телеканал УПЛ ТВ.