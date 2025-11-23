Украина. Премьер лига23 ноября 2025, 10:19 |
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Рух – Кудровка
23 ноября в 18:00 состоится игра 13-го тура Украинской Премьер-лиги
23 ноября в 18:00 состоится игра 12-го тура Украинской Премьер-лиги.
«Рух» будет принимать «Кудровку» во Львове на «Арене Львов».
Главным арбитром встречи будет Осауленко Дмитрий из Киевской области.
Видеотрансляцию матча проводит телеканал УПЛ ТВ.
