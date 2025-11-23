Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
23 ноября 2025, 10:19
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Рух – Кудровка

23 ноября в 18:00 состоится игра 13-го тура Украинской Премьер-лиги

23 ноября 2025, 10:19 |
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Рух – Кудровка
Колаж sport.ua

23 ноября в 18:00 состоится игра 12-го тура Украинской Премьер-лиги.

«Рух» будет принимать «Кудровку» во Львове на «Арене Львов».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE у Telegram Sport.ua

Главным арбитром встречи будет Осауленко Дмитрий из Киевской области.

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Рух – Кудровка

Видеотрансляцию матча проводит телеканал УПЛ ТВ.

По теме:
Рух – Кудровка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Александр Шовковский и термометр Марино Пушича
Кривбасс – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Рух Львов Кудровка где смотреть Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Чирко
Иван Чирко Sport.ua
Оцените материал
(1)
