Бернард, Дуду и Халк проиграли. Определен победитель Копа Судамерикана 2025

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Аргентина
23 ноября 2025, 08:25 | Обновлено 23 ноября 2025, 08:34
Ланус завоевал трофей турнира, переиграв в финале Атетико Минейро в серии пенальти

Getty Images/Global Images Ukraine

Аргентинская команда Ланус завоевала трофей Копа Судамерикана 2025.

23 ноября в финале, который прошел на арене Эстадио Дефенсорес дель Чако в Асунсьйоне (Чили), Ланус переиграл бразильский Атлетико Минейро, одержав победу в серии пенальти (5:4) после 0:0 в основное время и овертаймах.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В составе Атлетико Минейро сыграли бразильцы Халк (весь поединок, не реализовал свой 11-метровый), Бернард (экс-игрок Шахтера, заменен на 78-й) и Дуду (экс-игрок Динамо, заменен на 94-й).

Ланус во второй раз в истории клуба выиграл титул Копа Судамерикана. Первый был еще в 2013 году. Атлетико Минейро впервые дошел до финала этого турнира.

Копа Судамерикана – второй по значимости турнир в Южной Америке после Кубка Либертадорес.

Копа Судамерикана 2025. Финал

Ланус (Аргентина) – Атлетико Минейро (Бразилия) – 0:0 (пен. 5:4)

Видеообзор матча

Фотогалерея матча

