Кубок Португалии. Гол Лебеденко, Спортинг и Порту вышли в 1/16 финала
Витория Гимараеш вместе с Орестом разгромила команду Мортагуа со счетом 4:0
22 ноября состоялось восемь матчей 1/32 финала Кубка Португалии 2025/26.
Гранды португальского футбола – Порту и Спортинг – уверенно прошли в следующую стадию благодаря победам с идентичным счетом 3:0 над Синтренсе и Мариньенсе соответственно.
Витория Гимараеш с голом украинского защитника Ореста Лебеденко разгромила команду Мортагуа 4:0.
Днем ранее в 1/16 финала пробилась и Бенфика, цвета которой защищают Анатолий Трубин и Георгий Судаков.
Кубок Португалии 2025/26. 1/32 финала, 22 ноября
Спортинг – Мариньенсе – 3:0
Голы: Тринкау, 29, 37, Суарес, 81
Порту – Синтренсе – 3:0
Голы: Саинц, 25, Гюль, 70, Мора, 80
Витория Гимараеш – Мортагуа – 4:0
Голы: Бланко, 34, Оливейра, 63, Арканжо, 78, Лебеденко, 85
Эшторил – Фамаликау – 1:2
Голы: Маркес Мендес, 86 – Ван де Лой, 2, Педро Бондо, 78
AVS – Академико Визеу – 0:0 (пен. 7:6)
Алпендорада – Касая Пия – 0:3
Голы: Конте, 45, Перес, 81, Ливолан, 90+1
Спортинг Ковильян – Лузитану – 0:2
Голы: Баптиста, 8, 26
Дезембру – Лейрия – 1:3
Голы: Деде, 2 – Боржеш, 11, Мичел, 12, Силва, 22
