Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кубок Португалии. Гол Лебеденко, Спортинг и Порту вышли в 1/16 финала
Кубок Португалии
Примейру Дезембру
22.11.2025 18:00 – FT 1 : 3
Униан Лейрия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
23 ноября 2025, 05:21 |
41
0

Кубок Португалии. Гол Лебеденко, Спортинг и Порту вышли в 1/16 финала

Витория Гимараеш вместе с Орестом разгромила команду Мортагуа со счетом 4:0

23 ноября 2025, 05:21 |
41
0
Кубок Португалии. Гол Лебеденко, Спортинг и Порту вышли в 1/16 финала
Getty Images/Global Images Ukraine

22 ноября состоялось восемь матчей 1/32 финала Кубка Португалии 2025/26.

Гранды португальского футбола – Порту и Спортинг – уверенно прошли в следующую стадию благодаря победам с идентичным счетом 3:0 над Синтренсе и Мариньенсе соответственно.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Витория Гимараеш с голом украинского защитника Ореста Лебеденко разгромила команду Мортагуа 4:0.

Днем ранее в 1/16 финала пробилась и Бенфика, цвета которой защищают Анатолий Трубин и Георгий Судаков.

Кубок Португалии 2025/26. 1/32 финала, 22 ноября

Спортинг – Мариньенсе – 3:0

Голы: Тринкау, 29, 37, Суарес, 81

Порту – Синтренсе – 3:0

Голы: Саинц, 25, Гюль, 70, Мора, 80

Витория Гимараеш – Мортагуа – 4:0

Голы: Бланко, 34, Оливейра, 63, Арканжо, 78, Лебеденко, 85

Эшторил – Фамаликау – 1:2

Голы: Маркес Мендес, 86 – Ван де Лой, 2, Педро Бондо, 78

AVS – Академико Визеу – 0:0 (пен. 7:6)

Алпендорада – Касая Пия – 0:3

Голы: Конте, 45, Перес, 81, Ливолан, 90+1

Спортинг Ковильян – Лузитану – 0:2

Голы: Баптиста, 8, 26

Дезембру – Лейрия – 1:3

Голы: Деде, 2 – Боржеш, 11, Мичел, 12, Силва, 22

По теме:
Украинский защитник впервые отличился голом за португальский клуб
Справились без Трубина и Судакова. Бенфика прошла до следующего этапа Кубка
Стало известно, выйдут ли Судаков и Трубин в старте Бенфики на матч Кубка
Кубок Португалии по футболу серия пенальти Орест Лебеденко Витория Гимараеш Порту Спортинг Лиссабон AVS Каза Пия Эшторил Фамаликау
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Энрике принял решение по Забарному после его матчей за сборную Украины
Футбол | 22 ноября 2025, 08:38 3
Энрике принял решение по Забарному после его матчей за сборную Украины
Энрике принял решение по Забарному после его матчей за сборную Украины

Илья готовится выйти в стартовом составе в матче против клуба «Гавр»

ФОТО. Серхио Рамос впечатлил своим фотосетом в Лас-Вегасе. 10/10
Футбол | 23 ноября 2025, 05:01 0
ФОТО. Серхио Рамос впечатлил своим фотосетом в Лас-Вегасе. 10/10
ФОТО. Серхио Рамос впечатлил своим фотосетом в Лас-Вегасе. 10/10

Серхио Рамос и лучший фотосет футболиста в 2025 году

Топовый коуч из Украины снова будет тренировать, когда ему исполнится 60
Футбол | 23.11.2025, 00:28
Топовый коуч из Украины снова будет тренировать, когда ему исполнится 60
Топовый коуч из Украины снова будет тренировать, когда ему исполнится 60
Илья ЗАБАРНЫЙ: «Стоп, я больше не хочу играть в футбол»
Футбол | 22.11.2025, 06:22
Илья ЗАБАРНЫЙ: «Стоп, я больше не хочу играть в футбол»
Илья ЗАБАРНЫЙ: «Стоп, я больше не хочу играть в футбол»
Колос – Динамо Киев – 2:1. «Подарок» Суркису. Видео голов и обзор матча
Футбол | 22.11.2025, 17:54
Колос – Динамо Киев – 2:1. «Подарок» Суркису. Видео голов и обзор матча
Колос – Динамо Киев – 2:1. «Подарок» Суркису. Видео голов и обзор матча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Склоним головы. 12-кратный чемпион мира умер, потеряв ногу на фронте
Склоним головы. 12-кратный чемпион мира умер, потеряв ногу на фронте
22.11.2025, 09:00 4
Война
Ярослава МАГУЧИХ: «Нафига оно нужно – прыгать на тренировках на 2 м»
Ярослава МАГУЧИХ: «Нафига оно нужно – прыгать на тренировках на 2 м»
21.11.2025, 04:15 3
Другие виды
Легенда Динамо находится в очень тяжелом состоянии. Об этом сообщил Ребров
Легенда Динамо находится в очень тяжелом состоянии. Об этом сообщил Ребров
21.11.2025, 17:02 3
Футбол
В УПЛ новый топ-бомбардир. ЛНЗ без проблем разобрался с СК Полтава
В УПЛ новый топ-бомбардир. ЛНЗ без проблем разобрался с СК Полтава
21.11.2025, 17:30 22
Футбол
Легенда Динамо выдвинула Суркису свою кандидатуру на место главного тренера
Легенда Динамо выдвинула Суркису свою кандидатуру на место главного тренера
21.11.2025, 09:40 11
Футбол
Легенда сборной Швеции: «Самые легкие команды. Сборная Украины – это...»
Легенда сборной Швеции: «Самые легкие команды. Сборная Украины – это...»
22.11.2025, 08:09 11
Футбол
ЛЕВАНДОВСКИ: «Если Мудрику разрешат играть в марте за сборную Украины...»
ЛЕВАНДОВСКИ: «Если Мудрику разрешат играть в марте за сборную Украины...»
21.11.2025, 12:23 11
Футбол
Фрэнк УОРРЕН: «Это самый большой талант, который я видел в боксе»
Фрэнк УОРРЕН: «Это самый большой талант, который я видел в боксе»
22.11.2025, 02:02
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем