Украинский защитник впервые отличился голом за португальский клуб

21 ноября украинский защитник Орест Лебеденко отметился своим первым забитым мячом в составе «Витории» Гимарайеш в рамках 1/16 финала Кубка Португалии.

Орест начал домашний матч против «Мортагуа» на скамейке запасных и вышел на поле на 81-й минуте.

Украинскому футболисту понадобилось несколько минут, чтобы войти в ритм матча и оформить гол.

В итоге «Витория» разгромила соперника со счетом 4:0 и вышла в следующий раунд.

Кубок Португалии. 1/16 финала, 22 ноября

«Витория» Гимарайеш – «Мортагуа» – 4:0

Голы: Бланко, 34, Оливейра, 63, Арканджо, 78, Лебеденко, 85