Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украинский защитник впервые отличился голом за португальский клуб
Португалия
22 ноября 2025, 20:58 | Обновлено 22 ноября 2025, 21:00
227
0

Украинский защитник впервые отличился голом за португальский клуб

Орест Лебеденко помог «Витории» Гимараеш уничтожить соперника в национальном Кубке

22 ноября 2025, 20:58 | Обновлено 22 ноября 2025, 21:00
227
0
Украинский защитник впервые отличился голом за португальский клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Орест Лебеденко

21 ноября украинский защитник Орест Лебеденко отметился своим первым забитым мячом в составе «Витории» Гимарайеш в рамках 1/16 финала Кубка Португалии.

Орест начал домашний матч против «Мортагуа» на скамейке запасных и вышел на поле на 81-й минуте.

Украинскому футболисту понадобилось несколько минут, чтобы войти в ритм матча и оформить гол.

В итоге «Витория» разгромила соперника со счетом 4:0 и вышла в следующий раунд.

Кубок Португалии. 1/16 финала, 22 ноября

«Витория» Гимарайеш – «Мортагуа» – 4:0

Голы: Бланко, 34, Оливейра, 63, Арканджо, 78, Лебеденко, 85

По теме:
Справились без Трубина и Судакова. Бенфика прошла до следующего этапа Кубка
Стало известно, выйдут ли Судаков и Трубин в старте Бенфики на матч Кубка
Что происходит? В Бенфике опровергли заявление сборной Украины о Судакове
Витория Гимараеш Орест Лебеденко Кубок Португалии по футболу
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Оболонь – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 22 ноября 2025, 16:00 18
Оболонь – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Оболонь – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Перерыв на сборные или поможет, или выбьет с колеи

Невероятный матч Черноморца. Тревоги на 3 часа и блекаут на стадионе
Футбол | 22 ноября 2025, 19:17 0
Невероятный матч Черноморца. Тревоги на 3 часа и блекаут на стадионе
Невероятный матч Черноморца. Тревоги на 3 часа и блекаут на стадионе

Одесситы одержали непростую победу

Магучих назвала высоту и какой рекорд собирается побить
Другие виды | 22.11.2025, 03:55
Магучих назвала высоту и какой рекорд собирается побить
Магучих назвала высоту и какой рекорд собирается побить
В УАФ ответили на сенсационное предложение Швеции о матче с Украиной
Футбол | 22.11.2025, 07:24
В УАФ ответили на сенсационное предложение Швеции о матче с Украиной
В УАФ ответили на сенсационное предложение Швеции о матче с Украиной
ФЬЮРИ: «Этот супертяж может победить его даже своим членом»
Бокс | 22.11.2025, 05:42
ФЬЮРИ: «Этот супертяж может победить его даже своим членом»
ФЬЮРИ: «Этот супертяж может победить его даже своим членом»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Склоним головы. 12-кратный чемпион мира умер, потеряв ногу на фронте
Склоним головы. 12-кратный чемпион мира умер, потеряв ногу на фронте
22.11.2025, 09:00 4
Война
Дерек ЧИСОРА: «Этот супертяжеловес погасит ему свет за один раунд»
Дерек ЧИСОРА: «Этот супертяжеловес погасит ему свет за один раунд»
20.11.2025, 20:02 1
Бокс
В Польше выступили с дерзким заявлением по Украине после жребия ЧМ-2026
В Польше выступили с дерзким заявлением по Украине после жребия ЧМ-2026
20.11.2025, 23:33 8
Футбол
ОФИЦИЛЬНО. Дюбуа отказался драться за статус претендента на бой с Усиком
ОФИЦИЛЬНО. Дюбуа отказался драться за статус претендента на бой с Усиком
21.11.2025, 04:59 1
Бокс
Известно, где УАФ планирует организовать матч Украина – Швеция
Известно, где УАФ планирует организовать матч Украина – Швеция
20.11.2025, 20:40 8
Футбол
Маркевич – о жеребьевке плей-офф ЧМ-2026 для сборной Украины
Маркевич – о жеребьевке плей-офф ЧМ-2026 для сборной Украины
20.11.2025, 16:15 7
Футбол
Французский тренер вывел Гаити на ЧМ, хотя ни разу не был в этой стране
Французский тренер вывел Гаити на ЧМ, хотя ни разу не был в этой стране
21.11.2025, 11:00 4
Футбол
Легенда Динамо находится в очень тяжелом состоянии. Об этом сообщил Ребров
Легенда Динамо находится в очень тяжелом состоянии. Об этом сообщил Ребров
21.11.2025, 17:02 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем