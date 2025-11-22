Украинский защитник впервые отличился голом за португальский клуб
Орест Лебеденко помог «Витории» Гимараеш уничтожить соперника в национальном Кубке
21 ноября украинский защитник Орест Лебеденко отметился своим первым забитым мячом в составе «Витории» Гимарайеш в рамках 1/16 финала Кубка Португалии.
Орест начал домашний матч против «Мортагуа» на скамейке запасных и вышел на поле на 81-й минуте.
Украинскому футболисту понадобилось несколько минут, чтобы войти в ритм матча и оформить гол.
В итоге «Витория» разгромила соперника со счетом 4:0 и вышла в следующий раунд.
Кубок Португалии. 1/16 финала, 22 ноября
«Витория» Гимарайеш – «Мортагуа» – 4:0
Голы: Бланко, 34, Оливейра, 63, Арканджо, 78, Лебеденко, 85
Com um objetivo, com uma missão.— Vitória Sport Clube (@VitoriaSC1922) November 22, 2025
⚽️ Fabio Blanco, Nélson Oliveira, Telmo Arcanjo, Orest Lebedenko#UnidosPeloVitória • #TaçadePortugal • #VSCMFC pic.twitter.com/xDDGAHfXaj
