ФОТО. Команда Месси и Суареса сотворила историю. Это не Интер Майами

Уругвайский клуб »Депортиво LSM», совладельцами которого являются Луис Суарес и Лионель Месси, совершил исторический прорыв: команда официально вышла в третий дивизион чемпионата Уругвая, выиграв Divisional D в свой первый же сезон.

Соцсети взорвались после того, как Суарес и Месси опубликовали поздравления в Instagram. Аргентинец выложил несколько праздничных постеров со словом «CAMPEONES», поддержав команду своего друга.

Суарес эмоционально отреагировал в своих соцсетях – его громогласное «VAAAAAAAAMOOOOOS» стремительно стало вирусным среди фанатов.

«Депортиво LSM» был создан совсем недавно, но уже стал чемпионом Divisional D. Команда получила повышение в третий дивизион, где уровень конкуренции значительно выше. Болельщики отмечают, что клуб уже «творит историю» – и это только начало.

Под постами клуба и Суареса пользователи массово оставляют комментарии: «Пришел из сторис Месси!»; «Спасибо за то, что снова заставляете нас мечтать!»; «LSM в третьем дивизионе – это уже легенда».

Благодаря вниманию двух суперзвtзд мирового футбола – Месси и Суареса – клуб стал одной из самых обсуждаемых команд Уругвая.

«Депортиво LSM» празднует чемпионство, а весь мир наблюдает, как два лучших друга продолжают создавать историю уже за пределами Европы.