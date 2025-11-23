Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
23 ноября 2025, 04:27 | Обновлено 23 ноября 2025, 04:29
Топ-100 ждет: Олейникова в Колине вышла в очередной финал турнира WTA 125!

Александра переиграла Лауру Самсон в полуфинале соревнований в Чили

Instagram. Александра Олейникова

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 109) пробилась в финал грунтового турнира WTA 125 в Колине, Чили.

В полуфинале украинка в двух сетах переиграла 17-летнюю представительницу Чехии Лауру Самсон (WTA 265) за 1 час и 41 минуту.

WTA 125 Колина. Грунт, 1/2 финала

Лаура Самсон (Чехия) – Александра Олейникова (Украина) [5] – 6:7 (4:7), 2:6

Олейникова провела второе очное противостояние против Самсон. В июле Александра одолела Лауру на стадии 1/4 финала соревнований ITF W75 в Гааге.

Олейникова продолжила свою серию побед до девяти поединков. Перед турниром в Колине Александра стала чемпионкой на кортах Тукумана, Аргентина.

В Чили, помимо Самсон, Олейникова также прошла Элизабет Мандлик, Саду Нахиману и Полону Херцог. В финале украинка сыграет с третьей сеяной Леолией Жанжан (Франция, WTA 106).

Ранее Александра уже встречалась с Леолией – в конце марта этого года она уступила француженке в полуфинале 75-тысячника в Вакарии. Решающий поединок в Колине состоится 23 ноября и начнется не ранее 23:00 по Киеву.

Олейникова проведет третий финал на турнирах категории WTA 125. Предыдущие два финальных матча она выиграла – в Толентино (в сентябре) и Тукумане (в ноябре).

В LIVE-рейтинге WTA Олейникова идет на 102-й позиции. С понедельника Александра гарантировано обновит личный рекорд и имеет шанс дебютировать в топ-100 – для этого нужно выиграть трофей.

WTA 125 Колина. 1/2 финала

Лаура Самсон – Александра Олейникова [5] – 6:7 (4:7), 2:6
Леолия Жанжан [3] – Майяр Шериф [2] – 6:3, 2:6, 6:4

Лаура Самсон Александра Олейникова WTA Колина
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
