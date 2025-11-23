ФОТО. Симпсоны предсказали финал Чемпионата мира-2026 и победителя

Фанаты уверены, что «Симпсоны» снова что-то предсказали – на этот раз победителя следующего чемпионата мира, причем обсуждение вспыхнуло после недавней встречи Криштиану Роналду с Дональдом Трампом в Белом доме.

Пользователи вспомнили эпизод 1997 года «The Cartridge Family», где в Спрингфилде проходит футбольный матч Мексика – Португалия под слоганом «Какая нация – величайшая на Земле?». Побеждает Португалия. Обе команды действительно попали на ЧМ-2026, финал которого состоится на «MetLife Stadium» – и некоторые уверены, что стадион в серии был именно его «прототипом».

Фанаты пишут в соцсетях: «Это не первое предсказание «Симпсонов»», «Лучший финал, поддержу обе команды», «CR7 встречается с Трампом –все сходится».

Однако многие скептичны: если Португалия может выиграть турнир, то Мексику не считают фаворитом, а составы Бразилии, Аргентины, Испании и Англии выглядят сильнее.

Также фанаты отметили, что серия не утверждала, что это финал ЧМ, и вообще относилась к турниру 1998 года.

Узнать, правы ли поклонники «Симпсонов», можно будет только летом 2026-го.