Где смотреть онлайн матч 13-го тура чемпионата Украины Полесье – Эпицентр

23 ноября будет проведен поединок 13-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Полесье» и «Эпицентр».

Местом проведения матча станет «Центральный стадион» в Житомире. Главный арбитр – Шурман Денис.

Начнется поединок в 15:30 по Киеву.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

