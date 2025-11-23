Где смотреть онлайн матч 13-го тура чемпионата Украины Полесье – Эпицентр
Поединок Премьер-лиги состоится 23 ноября в 15:30 по киевскому времени
23 ноября будет проведен поединок 13-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Полесье» и «Эпицентр».
Местом проведения матча станет «Центральный стадион» в Житомире. Главный арбитр – Шурман Денис.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Начнется поединок в 15:30 по Киеву.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.
