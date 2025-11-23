Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Где смотреть онлайн матч 13-го тура чемпионата Украины Полесье – Эпицентр
Украина. Премьер лига
23 ноября 2025, 01:57
Поединок Премьер-лиги состоится 23 ноября в 15:30 по киевскому времени

Коллаж Sport.ua

23 ноября будет проведен поединок 13-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Полесье» и «Эпицентр».

Местом проведения матча станет «Центральный стадион» в Житомире. Главный арбитр – Шурман Денис.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Начнется поединок в 15:30 по Киеву.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

