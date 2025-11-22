Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. Дуа Липа удивила появлением на еще одном футбольном матче
22 ноября 2025, 23:22
ФОТО. Дуа Липа удивила появлением на еще одном футбольном матче

Дуа Липа побывала на матче бразильского чемпионата

Instagram. Дуа Липа

Заглянув в Рио-де-Жанейро в рамках тура Radical Optimism, певица Дуа Липа решила сделать паузу между концертами и прочувствовать местный колорит.

И сложно придумать что-то лучше для этого, чем одно из самых горячих дерби Бразилии – «Фламенго» - «Флуминенсе».

Британская артистка пришла в футболке сборной Бразилии, будто бы сохраняя нейтралитет. Но болельщики быстро поняли, за кого она переживает.

Когда «Флуминенсе» забил, звезда не скрыла эмоций – а команда в итоге победила 2:1.

И это уже становится традицией: будь то «Бока» - «Ривер», «Арсенал» - «Реал»… куда бы она ни пришла, «ее команда» выигрывает.

Похоже, Дуа Липа – случайный, но очень действенный футбольный талисман.

фото Дуа Липа lifestyle чемпионат Бразилии по футболу Фламенго Флуминенсе
Максим Лапченко Источник: Instagram
