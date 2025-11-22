ФОТО. Дуа Липа удивила появлением на еще одном футбольном матче
Дуа Липа побывала на матче бразильского чемпионата
Заглянув в Рио-де-Жанейро в рамках тура Radical Optimism, певица Дуа Липа решила сделать паузу между концертами и прочувствовать местный колорит.
И сложно придумать что-то лучше для этого, чем одно из самых горячих дерби Бразилии – «Фламенго» - «Флуминенсе».
Британская артистка пришла в футболке сборной Бразилии, будто бы сохраняя нейтралитет. Но болельщики быстро поняли, за кого она переживает.
Когда «Флуминенсе» забил, звезда не скрыла эмоций – а команда в итоге победила 2:1.
И это уже становится традицией: будь то «Бока» - «Ривер», «Арсенал» - «Реал»… куда бы она ни пришла, «ее команда» выигрывает.
Похоже, Дуа Липа – случайный, но очень действенный футбольный талисман.
LA CARA LO DICE TODO... Parece que Dua Lipa disfrutó el triunfazo 2-1 de Fluminense en el clásico contra Flamengo en el Maracaná. 🥲⚽🇧🇷— SportsCenter (@SC_ESPN) November 20, 2025
📹 @fluminensefc pic.twitter.com/LRjO2JXzL0
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер не уйдет раньше зимнего перерыва, но решение могут принять после следующего матча
Ярослава ждет ОИ-2028