Бавария повторила свой же рекорд Бундеслиги 1972-73 годов
Мюнхенцы возглавляют турнирную таблицу чемпионата Германии 43 тура подряд
Бавария после поединка 11-го тура немецкой Бундеслиги, в котором победила дома Фрайбург со счетом 6:2, повторила свой же рекорд чемпионата по количеству туров на вершине турнирной таблицы.
Этот тур стал 43-м подряд, после которого Бавария является лидером Бундеслиги.
Ранее подобное достижение покорялось только... Баварии в 1972-1973 годах.
После 11-го тура Бундеслиги сезона 2025/26 Бавария со значительным отрывом от своих соперников является лидером турнирной таблицы, имея в активе 31 очко из 33 возможных.
43 - FC Bayern Munich are top of the table for the 43rd Bundesliga matchday in a row - this is a joint-record in the competition's history, previously achieved by Bayern themselves from 1972 to 1973. Summit. pic.twitter.com/Dg3t7dph4u— OptaFranz (@OptaFranz) November 22, 2025
