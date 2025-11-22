Бавария повторила свой же рекорд Бундеслиги 1972-73 годов

Бавария после поединка 11-го тура немецкой Бундеслиги, в котором победила дома Фрайбург со счетом 6:2, повторила свой же рекорд чемпионата по количеству туров на вершине турнирной таблицы.

Этот тур стал 43-м подряд, после которого Бавария является лидером Бундеслиги.

Ранее подобное достижение покорялось только... Баварии в 1972-1973 годах.

После 11-го тура Бундеслиги сезона 2025/26 Бавария со значительным отрывом от своих соперников является лидером турнирной таблицы, имея в активе 31 очко из 33 возможных.