  4. Бавария повторила свой же рекорд Бундеслиги 1972-73 годов
Германия
22 ноября 2025, 19:29 | Обновлено 22 ноября 2025, 19:30
Бавария повторила свой же рекорд Бундеслиги 1972-73 годов

Мюнхенцы возглавляют турнирную таблицу чемпионата Германии 43 тура подряд

Getty Images/Global Images Ukraine

Бавария после поединка 11-го тура немецкой Бундеслиги, в котором победила дома Фрайбург со счетом 6:2, повторила свой же рекорд чемпионата по количеству туров на вершине турнирной таблицы.

Этот тур стал 43-м подряд, после которого Бавария является лидером Бундеслиги.

Ранее подобное достижение покорялось только... Баварии в 1972-1973 годах.

После 11-го тура Бундеслиги сезона 2025/26 Бавария со значительным отрывом от своих соперников является лидером турнирной таблицы, имея в активе 31 очко из 33 возможных.

чемпионат Германии по футболу Бундеслига Бавария - Фрайбург Бавария Фрайбург статистика
