Григорчук удивил прогнозом на матч Колос – Динамо: «Уже не сенсация»

Известный украинский тренер Роман Григорчук считает, что кузнечный Колос может отобрать очки у киевского Динамо в матче 13 тура Украинской Премьер-лиги.

– Колос – Динамо. Пожалуй, центральный матч тура. Ковалевцы будут стремиться порадовать местную публику, а подопечные Александра Шовковского должны закрывать предыдущие поражения. Каков будет ваш прогноз на эту игру?

– Колосс в начале чемпионата – это команда, которая мне очень нравилась. В их игре я видел очень много серьезных элементов. Пожалуй, это никуда не исчезло. Несколько игр, которые были неудачны с точки зрения результата...

Ну, возможно, немного притормозили, но если Колос сможет вернуться к той игре, которую они демонстрировали в начале чемпионата... Они могут создать сенсацию и отобрать очки у Динамо. Хотя сейчас это уже не очень назовешь «сенсацией», – сказал Роман.

Матч Колос – Динамо запланирован на субботу, 22 ноября. Стартовый свисток раздастся в 15:30 по киевскому времени.