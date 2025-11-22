Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Григорчук удивил прогнозом на матч Колос – Динамо: «Уже не сенсация»
Украина. Премьер лига
22 ноября 2025, 10:13 |
238
1

Григорчук удивил прогнозом на матч Колос – Динамо: «Уже не сенсация»

Специалист заявил, что подопечные Руслана Костышина могут отобрать очки у киевлян

22 ноября 2025, 10:13 |
238
1 Comments
Григорчук удивил прогнозом на матч Колос – Динамо: «Уже не сенсация»
ФК ЛНЗ. Роман Григорчук

Известный украинский тренер Роман Григорчук считает, что кузнечный Колос может отобрать очки у киевского Динамо в матче 13 тура Украинской Премьер-лиги.

– Колос – Динамо. Пожалуй, центральный матч тура. Ковалевцы будут стремиться порадовать местную публику, а подопечные Александра Шовковского должны закрывать предыдущие поражения. Каков будет ваш прогноз на эту игру?

– Колосс в начале чемпионата – это команда, которая мне очень нравилась. В их игре я видел очень много серьезных элементов. Пожалуй, это никуда не исчезло. Несколько игр, которые были неудачны с точки зрения результата...

Ну, возможно, немного притормозили, но если Колос сможет вернуться к той игре, которую они демонстрировали в начале чемпионата... Они могут создать сенсацию и отобрать очки у Динамо. Хотя сейчас это уже не очень назовешь «сенсацией», – сказал Роман.

Матч Колос – Динамо запланирован на субботу, 22 ноября. Стартовый свисток раздастся в 15:30 по киевскому времени.

По теме:
Колос – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Защитник ЛНЗ рассказал, за счет чего переиграли Полтаву
Где смотреть матч Украинской Премьер-лиги Оболонь – Шахтер
Роман Григорчук Динамо Киев Колос Ковалевка Колос - Динамо Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

МАРЕСКА: «Я сам часто встаю ночью в туалет и ударяюсь то головой, то ногой»
Футбол | 22 ноября 2025, 05:55 4
МАРЕСКА: «Я сам часто встаю ночью в туалет и ударяюсь то головой, то ногой»
МАРЕСКА: «Я сам часто встаю ночью в туалет и ударяюсь то головой, то ногой»

Энцо на пресс-конференции перед матчем с Бернли прокомментировал травму Палмера

Фиорентина – Ювентус. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 22 ноября 2025, 09:09 0
Фиорентина – Ювентус. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Фиорентина – Ювентус. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 22 ноября и начнется в 19:00 по Киеву

Швеция обратилась в УАФ с неожиданным предложением перед матчем отбора ЧМ
Футбол | 21.11.2025, 19:01
Швеция обратилась в УАФ с неожиданным предложением перед матчем отбора ЧМ
Швеция обратилась в УАФ с неожиданным предложением перед матчем отбора ЧМ
Ребров высказался о матче со Швецией в плей-офф отбора ЧМ-2026
Футбол | 21.11.2025, 15:03
Ребров высказался о матче со Швецией в плей-офф отбора ЧМ-2026
Ребров высказался о матче со Швецией в плей-офф отбора ЧМ-2026
Легенда сборной Швеции: «Самые легкие команды. Сборная Украины – это...»
Футбол | 22.11.2025, 08:09
Легенда сборной Швеции: «Самые легкие команды. Сборная Украины – это...»
Легенда сборной Швеции: «Самые легкие команды. Сборная Украины – это...»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
Звідки фізкультурнику знати результат 
Ответить
0
Популярные новости
Ярослава МАГУЧИХ: «Нафига оно нужно – прыгать на тренировках на 2 м»
Ярослава МАГУЧИХ: «Нафига оно нужно – прыгать на тренировках на 2 м»
21.11.2025, 04:15 3
Другие виды
Украина в шестой раз сыграет против Швеции. На чьей стороне преимущество?
Украина в шестой раз сыграет против Швеции. На чьей стороне преимущество?
20.11.2025, 14:43 15
Футбол
Французский тренер вывел Гаити на ЧМ, хотя ни разу не был в этой стране
Французский тренер вывел Гаити на ЧМ, хотя ни разу не был в этой стране
21.11.2025, 11:00 4
Футбол
Сборная Украины узнала соперников. Жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ
Сборная Украины узнала соперников. Жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ
20.11.2025, 14:42 316
Футбол
Американский супертяж: «Это мусор и просто издевательство над боксом»
Американский супертяж: «Это мусор и просто издевательство над боксом»
21.11.2025, 02:59
Бокс
Жеребьевка межконтинентального плей-офф. Кто с кем сыграет в полуфиналах
Жеребьевка межконтинентального плей-офф. Кто с кем сыграет в полуфиналах
20.11.2025, 14:17 8
Футбол
Легенда Динамо выдвинула Суркису свою кандидатуру на место главного тренера
Легенда Динамо выдвинула Суркису свою кандидатуру на место главного тренера
21.11.2025, 09:40 11
Футбол
Усика обвинили в подставе известного боксера
Усика обвинили в подставе известного боксера
21.11.2025, 07:22
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем