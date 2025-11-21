Роман ГРИГОРЧУК: «Колос может сотворить сенсацию с Динамо, а Шахтер...»

Клубный футбол возвращается после международной паузы. Фанаты с восторгом будут наблюдать за матчами 13-го тура Украинской Премьер-лиги.

Известный тренер Роман Григорчук, эксклюзивно для Sport.ua, выделил самые интересные матчи грядущего тура, заявив, что ждет сенсации у матча Колос – Динамо, тяжелой победы Шахтера над Оболонью и интересной игры между Карпатами и Металлистом 1925.

СК Полтава – ЛНЗ: «Фаворит известен, но будет интересно посмотреть на ЛНЗ»

– СК Полтава – ЛНЗ. Играют команды, находящиеся на разных полюсах турнирной таблицы, но «фиолетовые» готовились к этой игре без сборников. Какие ожидания от этого матча?

– По-моему, встретятся две команды, которые не только находятся на разных полюсах турнирной таблицы... По всем компонентам футбола эти команды находятся на разных полюсах, даже если не брать позиции в турнирной таблице. Я думаю, что в этой игре ЛНЗ – явный фаворит.

– То есть у подопечных Виталия Пономарева не должно возникнуть никаких проблем в этом матче?

Нет! Да нельзя сказать. Я думаю, что ЛНЗ будет непросто. Свои лучшие игры фиолетовые сыграли, когда играли не совсем первым номером. Их козырь – быстрые атаки, в этом компоненте они смотрятся очень мощно и результативно.

С таким соперником, как СК, Полтава игра будет выглядеть иначе. На мой взгляд, ЛНЗ будет играть первым номером. Очень непросто будет вскрывать насыщенную оборону Полтавы. Даже интересно, как ЛНЗ будет выглядеть в позиционных атаках. В любом случае, фаворит этого матча известен.

Карпаты – Металлист 1925: «Мне трудно представить, как сложится этот матч»

– Карпаты – Металлист 1925. Встретятся соседи по турнирной таблице, но каждая из команд стремится к лучшему результату. Какие ожидания от этой игры? Что может стать ключевым?

– Я соглашусь, что и Карпаты, и Металлист 1925 – команды, которые на данный момент находятся не на «своих» местах в турнирной таблице. Это команды, обладающие мощными возможностями. Многие болельщики ожидали видеть эти клубы в верхней части турнирной таблицы. Думаю, что у обеих команд есть все, чтобы бороться за еврокубковые места.

– Если говорить об очном матче этих команд: кто фаворит?

– Видите, и Карпаты, и Металлист 1925 года не могут найти свою игру. У них были и хорошие матчи, но были и невнятные матчи – хотелось, чтобы они были лучше. Но вышло именно так – это футбол. Несмотря на то, что у харьковчан есть мощные возможности. им нужно немного времени. Карпаты... Я не могу глубоко анализировать, но понимаю, что ожидания от них несколько завышены.

– Как все-таки... Очный матч!

– Я не могу сказать, что в этом матче есть фаворит. Это такая игра, когда... Мне сложно представить, как сложится этот матч. Просто любопытно, как они сыграют между собой в этом туре.

Колос – Динамо: «Они могут отобрать очки у Динамо. Это уже не сенсация»

– Колос – Динамо. Пожалуй, центральный матч тура. Ковалевцы будут стремиться порадовать местную публику, а подопечные Александра Шовковского должны закрывать предыдущие поражения. Каков будет ваш прогноз на эту игру?

– Колос в начале чемпионата – это команда, которая мне очень нравилась. В их игре я видел очень много серьезных элементов. Пожалуй, это никуда не исчезло. Несколько игр, которые были неудачны с точки зрения результата... Ну, возможно, немного притормозили, но, если Колос сможет вернуться к той игре, которую они демонстрировали в начале чемпионата... Они могут создать сенсацию и отобрать очки у Динамо. Хотя сейчас это уже и не очень назовешь «сенсацией».

Оболонь – Шахтер: «Мы не называем это легкой прогулкой»

– Оболонь – Шахтер. На Оболони-Арене никому не бывает легко. Смогут ли подопечные Александра Антоненко навязать борьбу горнякам? Чего ожидаете от этого матча?

– Я думаю, что Шахтер – явный фаворит этой игры. Считаю, что у Шахтера не будет много проблем. Конечно, «горнякам» будет тяжело, потому что Оболонь – крепкий орешек, они могут дать бой, но мастерство футболистов Шахтера на порядок выше. Это сыграет решающую роль. Мы не называем это «легкой прогулкой», но победа должна быть.

Кривбасс – Верес: «Просто интересно понаблюдать»

– Кривбасс – Верес. Интересный матч, в котором ключевой фактор может сыграть «домашний стадион». Ребята Ван Леувена в последних матчах забуксовали, а подопечные Шандрука – набрали ход. Каков будет ваш прогноз на этот матч?

– Кривбасс меня удивил в начале сезона, потому что они выигрывали очень много игр и показывали при этом содержательный футбол. Они играли лучше и получали больше очков, чем от них ожидали.

Что касается игры против Вереса... Я бы здесь не выделял явного фаворита, даже не смотря, кто там дома играет, а кто на выезде должен быть серьезный содержательный футбол. Просто интересно понаблюдать за этим матчем.

Полесье – Эпицентр: «Это команды совершенно разного уровня»

– Полесье – Эпицентр. «Волки» нашли свою игру, а подопечные Нагорняка продолжают штамповать досадные поражения. Сможет ли команда Каменец-Подольского навязать борьбу Полесью?

– Еще в начале сезона я сказал, что, чтобы построить ту игру, которую хочет видеть Ротань, Полесье в полноценном виде мы увидим только после зимних сборов, но ошибся. Теперь мы видим, что даже раньше заметны улучшения в игре команды. Полесье с каждой игрой становится все лучше и с каждой игрой демонстрирует хороший футбол. Полесье – это топ-команда, демонстрирующая топ-футбол. Даже жаль, что сейчас они не выступают в еврокубках.

В игре против подопечных Нагорняка именно Полесье – абсолютный фаворит. Конечно, у них будет определенное сопротивление. Но, на данный момент, это команды совершенно разного уровня!

Рух – Кудровка: «Рух сильнее, но мы понимаем...»

– Рух – Кудровка. Матч равных команд. Подопечные Баранова проиграли все выездные матчи нынешнего сезона УПЛ. Станет ли фактор домашней арены ключевым для Руха? Каков будет ваш прогноз на этот матч?

– Это интересно. Я даже не подметил для себя такой парадокс от Кудровки. Кудровка – дебютант, который удивил. Они играют в тот футбол, который следует отмечать с положительной стороны. Команда старается! Как для дебютанта УПЛ подопечные Василия Баранова получили немало турнирных баллов. Рух будет непросто, но...

Я хочу высказаться именно о команде Ивана Федыка. Рух и Александрия чем-то схожи между собой – они переживают одинаковый период. Рух сейчас, на мой взгляд, это команда, которая просто гарантированно должна быть выше в турнирной таблице. Они имеют потенциал для достижения лучших результатов. Это тот случай, когда не хватает «чуть-чуть». Если тренерский штаб не сможет проанализировать и понять, чего именно не хватает команде... Они должны решить этот вопрос и тогда будут выше в турнирной таблице, но главное, чтобы не было поздно. В некоторых матчах львовской команде не хватило банального везения.

Игра против Кудровки будет интересна. Я даже планирую посмотреть этот матч – мне стало интересно. Что касается фаворитов? Я думаю, что Рух сильнее, но мы понимаем, что в футболе бывает разное. С любопытством жду именно эту игру.

Заря - Александрия: «Александрия находится не на своем месте в турнирной таблице»

– Заря – Александрия. В последних матчах подопечные Виктора Скрипника радуют фанатов и игрой и результатами. Этого нельзя сказать об Александрии. Чего ожидаете от этого матча?

– Мы понимаем, что Заря – фаворит, подопечные Скрипника набирают ход, но, я не думаю, что это будет тот случай, когда луганчане будут явно переигрывать Александрию. Хотя, Заря – серьезная команда, которая может улучшить свое турнирное положение.

Что касается Александрии... Я уже говорил, что для меня Александрия и Рух где-то схожи, между собой. Александрии тоже где-то чуть-чуть не хватает. Подопечные Нестеренко должны быть выше в турнирной таблице – они имеют потенциал. В этой игре Заря должна понимать, что им не будет легко, потому что Александрия находится не на своем месте в турнирной таблице.

