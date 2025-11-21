Роман ГРИГОРЧУК: «Колос может сотворить сенсацию с Динамо, а Шахтер...»
Роман Григорчук дал прогноз на матчи 13-го тура Украинской Премьер-лиги
Клубный футбол возвращается после международной паузы. Фанаты с восторгом будут наблюдать за матчами 13-го тура Украинской Премьер-лиги.
Известный тренер Роман Григорчук, эксклюзивно для Sport.ua, выделил самые интересные матчи грядущего тура, заявив, что ждет сенсации у матча Колос – Динамо, тяжелой победы Шахтера над Оболонью и интересной игры между Карпатами и Металлистом 1925.
СК Полтава – ЛНЗ: «Фаворит известен, но будет интересно посмотреть на ЛНЗ»
– СК Полтава – ЛНЗ. Играют команды, находящиеся на разных полюсах турнирной таблицы, но «фиолетовые» готовились к этой игре без сборников. Какие ожидания от этого матча?
– По-моему, встретятся две команды, которые не только находятся на разных полюсах турнирной таблицы... По всем компонентам футбола эти команды находятся на разных полюсах, даже если не брать позиции в турнирной таблице. Я думаю, что в этой игре ЛНЗ – явный фаворит.
– То есть у подопечных Виталия Пономарева не должно возникнуть никаких проблем в этом матче?
Нет! Да нельзя сказать. Я думаю, что ЛНЗ будет непросто. Свои лучшие игры фиолетовые сыграли, когда играли не совсем первым номером. Их козырь – быстрые атаки, в этом компоненте они смотрятся очень мощно и результативно.
С таким соперником, как СК, Полтава игра будет выглядеть иначе. На мой взгляд, ЛНЗ будет играть первым номером. Очень непросто будет вскрывать насыщенную оборону Полтавы. Даже интересно, как ЛНЗ будет выглядеть в позиционных атаках. В любом случае, фаворит этого матча известен.
Карпаты – Металлист 1925: «Мне трудно представить, как сложится этот матч»
– Карпаты – Металлист 1925. Встретятся соседи по турнирной таблице, но каждая из команд стремится к лучшему результату. Какие ожидания от этой игры? Что может стать ключевым?
– Я соглашусь, что и Карпаты, и Металлист 1925 – команды, которые на данный момент находятся не на «своих» местах в турнирной таблице. Это команды, обладающие мощными возможностями. Многие болельщики ожидали видеть эти клубы в верхней части турнирной таблицы. Думаю, что у обеих команд есть все, чтобы бороться за еврокубковые места.
– Если говорить об очном матче этих команд: кто фаворит?
– Видите, и Карпаты, и Металлист 1925 года не могут найти свою игру. У них были и хорошие матчи, но были и невнятные матчи – хотелось, чтобы они были лучше. Но вышло именно так – это футбол. Несмотря на то, что у харьковчан есть мощные возможности. им нужно немного времени. Карпаты... Я не могу глубоко анализировать, но понимаю, что ожидания от них несколько завышены.
– Как все-таки... Очный матч!
– Я не могу сказать, что в этом матче есть фаворит. Это такая игра, когда... Мне сложно представить, как сложится этот матч. Просто любопытно, как они сыграют между собой в этом туре.
Колос – Динамо: «Они могут отобрать очки у Динамо. Это уже не сенсация»
– Колос – Динамо. Пожалуй, центральный матч тура. Ковалевцы будут стремиться порадовать местную публику, а подопечные Александра Шовковского должны закрывать предыдущие поражения. Каков будет ваш прогноз на эту игру?
– Колос в начале чемпионата – это команда, которая мне очень нравилась. В их игре я видел очень много серьезных элементов. Пожалуй, это никуда не исчезло. Несколько игр, которые были неудачны с точки зрения результата... Ну, возможно, немного притормозили, но, если Колос сможет вернуться к той игре, которую они демонстрировали в начале чемпионата... Они могут создать сенсацию и отобрать очки у Динамо. Хотя сейчас это уже и не очень назовешь «сенсацией».
Оболонь – Шахтер: «Мы не называем это легкой прогулкой»
– Оболонь – Шахтер. На Оболони-Арене никому не бывает легко. Смогут ли подопечные Александра Антоненко навязать борьбу горнякам? Чего ожидаете от этого матча?
– Я думаю, что Шахтер – явный фаворит этой игры. Считаю, что у Шахтера не будет много проблем. Конечно, «горнякам» будет тяжело, потому что Оболонь – крепкий орешек, они могут дать бой, но мастерство футболистов Шахтера на порядок выше. Это сыграет решающую роль. Мы не называем это «легкой прогулкой», но победа должна быть.
Кривбасс – Верес: «Просто интересно понаблюдать»
– Кривбасс – Верес. Интересный матч, в котором ключевой фактор может сыграть «домашний стадион». Ребята Ван Леувена в последних матчах забуксовали, а подопечные Шандрука – набрали ход. Каков будет ваш прогноз на этот матч?
– Кривбасс меня удивил в начале сезона, потому что они выигрывали очень много игр и показывали при этом содержательный футбол. Они играли лучше и получали больше очков, чем от них ожидали.
Что касается игры против Вереса... Я бы здесь не выделял явного фаворита, даже не смотря, кто там дома играет, а кто на выезде должен быть серьезный содержательный футбол. Просто интересно понаблюдать за этим матчем.
Полесье – Эпицентр: «Это команды совершенно разного уровня»
– Полесье – Эпицентр. «Волки» нашли свою игру, а подопечные Нагорняка продолжают штамповать досадные поражения. Сможет ли команда Каменец-Подольского навязать борьбу Полесью?
– Еще в начале сезона я сказал, что, чтобы построить ту игру, которую хочет видеть Ротань, Полесье в полноценном виде мы увидим только после зимних сборов, но ошибся. Теперь мы видим, что даже раньше заметны улучшения в игре команды. Полесье с каждой игрой становится все лучше и с каждой игрой демонстрирует хороший футбол. Полесье – это топ-команда, демонстрирующая топ-футбол. Даже жаль, что сейчас они не выступают в еврокубках.
В игре против подопечных Нагорняка именно Полесье – абсолютный фаворит. Конечно, у них будет определенное сопротивление. Но, на данный момент, это команды совершенно разного уровня!
Рух – Кудровка: «Рух сильнее, но мы понимаем...»
– Рух – Кудровка. Матч равных команд. Подопечные Баранова проиграли все выездные матчи нынешнего сезона УПЛ. Станет ли фактор домашней арены ключевым для Руха? Каков будет ваш прогноз на этот матч?
– Это интересно. Я даже не подметил для себя такой парадокс от Кудровки. Кудровка – дебютант, который удивил. Они играют в тот футбол, который следует отмечать с положительной стороны. Команда старается! Как для дебютанта УПЛ подопечные Василия Баранова получили немало турнирных баллов. Рух будет непросто, но...
Я хочу высказаться именно о команде Ивана Федыка. Рух и Александрия чем-то схожи между собой – они переживают одинаковый период. Рух сейчас, на мой взгляд, это команда, которая просто гарантированно должна быть выше в турнирной таблице. Они имеют потенциал для достижения лучших результатов. Это тот случай, когда не хватает «чуть-чуть». Если тренерский штаб не сможет проанализировать и понять, чего именно не хватает команде... Они должны решить этот вопрос и тогда будут выше в турнирной таблице, но главное, чтобы не было поздно. В некоторых матчах львовской команде не хватило банального везения.
Игра против Кудровки будет интересна. Я даже планирую посмотреть этот матч – мне стало интересно. Что касается фаворитов? Я думаю, что Рух сильнее, но мы понимаем, что в футболе бывает разное. С любопытством жду именно эту игру.
Заря - Александрия: «Александрия находится не на своем месте в турнирной таблице»
– Заря – Александрия. В последних матчах подопечные Виктора Скрипника радуют фанатов и игрой и результатами. Этого нельзя сказать об Александрии. Чего ожидаете от этого матча?
– Мы понимаем, что Заря – фаворит, подопечные Скрипника набирают ход, но, я не думаю, что это будет тот случай, когда луганчане будут явно переигрывать Александрию. Хотя, Заря – серьезная команда, которая может улучшить свое турнирное положение.
Что касается Александрии... Я уже говорил, что для меня Александрия и Рух где-то схожи, между собой. Александрии тоже где-то чуть-чуть не хватает. Подопечные Нестеренко должны быть выше в турнирной таблице – они имеют потенциал. В этой игре Заря должна понимать, что им не будет легко, потому что Александрия находится не на своем месте в турнирной таблице.
Турнирная таблица перед 13 туром УПЛ:
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Шахтер Донецк
|12
|8
|3
|1
|29 - 10
|22.11.25 18:00 Оболонь - Шахтер Донецк09.11.25 Шахтер Донецк 7:1 Полтава02.11.25 Шахтер Донецк 3:1 Динамо Киев26.10.25 Шахтер Донецк 4:0 Кудровка18.10.25 Полесье 0:0 Шахтер Донецк05.10.25 Шахтер Донецк 1:4 ЛНЗ
|27
|2
|ЛНЗ
|12
|7
|2
|3
|12 - 8
|21.11.25 15:30 Полтава - ЛНЗ09.11.25 Динамо Киев 0:1 ЛНЗ03.11.25 ЛНЗ 0:1 Карпаты Львов25.10.25 Металлист 1925 0:1 ЛНЗ19.10.25 ЛНЗ 1:0 Колос Ковалевка05.10.25 Шахтер Донецк 1:4 ЛНЗ
|23
|3
|Полесье
|12
|7
|2
|3
|21 - 8
|23.11.25 15:30 Полесье - Эпицентр09.11.25 Александрия 0:3 Полесье03.11.25 Полесье 0:0 Металлист 192525.10.25 Оболонь 0:4 Полесье18.10.25 Полесье 0:0 Шахтер Донецк04.10.25 Полесье 4:0 Полтава
|23
|4
|Динамо Киев
|12
|5
|5
|2
|28 - 16
|22.11.25 15:30 Колос Ковалевка - Динамо Киев09.11.25 Динамо Киев 0:1 ЛНЗ02.11.25 Шахтер Донецк 3:1 Динамо Киев26.10.25 Динамо Киев 4:0 Кривбасс18.10.25 Заря 1:1 Динамо Киев05.10.25 Динамо Киев 1:1 Металлист 1925
|20
|5
|Кривбасс
|12
|6
|2
|4
|20 - 19
|23.11.25 13:00 Кривбасс - Верес08.11.25 Карпаты Львов 1:0 Кривбасс01.11.25 Кривбасс 2:2 Полтава26.10.25 Динамо Киев 4:0 Кривбасс18.10.25 Рух Львов 1:2 Кривбасс05.10.25 Кривбасс 3:1 Кудровка
|20
|6
|Колос Ковалевка
|12
|5
|4
|3
|14 - 11
|22.11.25 15:30 Колос Ковалевка - Динамо Киев07.11.25 Кудровка 1:3 Колос Ковалевка01.11.25 Колос Ковалевка 1:1 Александрия26.10.25 Полтава 2:2 Колос Ковалевка19.10.25 ЛНЗ 1:0 Колос Ковалевка03.10.25 Колос Ковалевка 0:2 Рух Львов
|19
|7
|Заря
|12
|5
|4
|3
|16 - 12
|24.11.25 18:00 Заря - Александрия08.11.25 Металлист 1925 1:3 Заря02.11.25 Заря 1:0 Рух Львов24.10.25 Верес 0:0 Заря18.10.25 Заря 1:1 Динамо Киев03.10.25 Эпицентр 1:2 Заря
|19
|8
|Карпаты Львов
|12
|4
|6
|2
|17 - 15
|22.11.25 13:00 Карпаты Львов - Металлист 192508.11.25 Карпаты Львов 1:0 Кривбасс03.11.25 ЛНЗ 0:1 Карпаты Львов25.10.25 Карпаты Львов 0:0 Рух Львов19.10.25 Карпаты Львов 1:3 Эпицентр04.10.25 Александрия 0:2 Карпаты Львов
|18
|9
|Металлист 1925
|12
|4
|5
|3
|13 - 10
|22.11.25 13:00 Карпаты Львов - Металлист 192508.11.25 Металлист 1925 1:3 Заря03.11.25 Полесье 0:0 Металлист 192525.10.25 Металлист 1925 0:1 ЛНЗ20.10.25 Кудровка 1:1 Металлист 192505.10.25 Динамо Киев 1:1 Металлист 1925
|17
|10
|Верес
|12
|4
|4
|4
|11 - 12
|23.11.25 13:00 Кривбасс - Верес08.11.25 Верес 1:0 Рух Львов01.11.25 Эпицентр 2:3 Верес24.10.25 Верес 0:0 Заря19.10.25 Верес 1:1 Александрия04.10.25 Оболонь 1:1 Верес
|16
|11
|Оболонь
|12
|4
|4
|4
|11 - 15
|22.11.25 18:00 Оболонь - Шахтер Донецк07.11.25 Эпицентр 1:2 Оболонь31.10.25 Кудровка 1:0 Оболонь25.10.25 Оболонь 0:4 Полесье17.10.25 Полтава 1:2 Оболонь04.10.25 Оболонь 1:1 Верес
|16
|12
|Кудровка
|12
|4
|2
|6
|15 - 22
|23.11.25 18:00 Рух Львов - Кудровка07.11.25 Кудровка 1:3 Колос Ковалевка31.10.25 Кудровка 1:0 Оболонь26.10.25 Шахтер Донецк 4:0 Кудровка20.10.25 Кудровка 1:1 Металлист 192505.10.25 Кривбасс 3:1 Кудровка
|14
|13
|Эпицентр
|12
|3
|0
|9
|15 - 22
|23.11.25 15:30 Полесье - Эпицентр07.11.25 Эпицентр 1:2 Оболонь01.11.25 Эпицентр 2:3 Верес24.10.25 Александрия 0:1 Эпицентр19.10.25 Карпаты Львов 1:3 Эпицентр03.10.25 Эпицентр 1:2 Заря
|9
|14
|Александрия
|12
|2
|3
|7
|11 - 21
|24.11.25 18:00 Заря - Александрия09.11.25 Александрия 0:3 Полесье01.11.25 Колос Ковалевка 1:1 Александрия24.10.25 Александрия 0:1 Эпицентр19.10.25 Верес 1:1 Александрия04.10.25 Александрия 0:2 Карпаты Львов
|9
|15
|Рух Львов
|12
|2
|1
|9
|7 - 20
|23.11.25 18:00 Рух Львов - Кудровка08.11.25 Верес 1:0 Рух Львов02.11.25 Заря 1:0 Рух Львов25.10.25 Карпаты Львов 0:0 Рух Львов18.10.25 Рух Львов 1:2 Кривбасс03.10.25 Колос Ковалевка 0:2 Рух Львов
|7
|16
|Полтава
|12
|1
|3
|8
|11 - 30
|21.11.25 15:30 Полтава - ЛНЗ09.11.25 Шахтер Донецк 7:1 Полтава01.11.25 Кривбасс 2:2 Полтава26.10.25 Полтава 2:2 Колос Ковалевка17.10.25 Полтава 1:2 Оболонь04.10.25 Полесье 4:0 Полтава
|6
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Все силы спортсменка тратит только на турнирах
В швейцарском Цюрихе определен путь сине-желтых в марте