Где смотреть матч Украинской Премьер-лиги Оболонь – Шахтер
Матч 13-го тура Украинской Премьер-лиги состоится 22 ноября в 18:00 по Киеву
В субботу, 22 ноября, состоится матч 13-го тура Украинской Премьер-лиги между киевской «Оболонью» и донецким «Шахтером».
Поединок пройдет на «Оболонь Арене» в Киеве. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени.
«Оболонь» после 12 матчей чемпионата Украины имеет в своем активе 16 баллов и располагается на 11-м месте турнирной таблицы. «Шахтер» с 27 очками идет на первом месте.
Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.
