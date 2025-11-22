Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
22 ноября 2025, 09:03 | Обновлено 22 ноября 2025, 09:22
Где смотреть матч Украинской Премьер-лиги Оболонь – Шахтер

Матч 13-го тура Украинской Премьер-лиги состоится 22 ноября в 18:00 по Киеву

Коллаж Sport.ua

В субботу, 22 ноября, состоится матч 13-го тура Украинской Премьер-лиги между киевской «Оболонью» и донецким «Шахтером».

Поединок пройдет на «Оболонь Арене» в Киеве. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

«Оболонь» после 12 матчей чемпионата Украины имеет в своем активе 16 баллов и располагается на 11-м месте турнирной таблицы. «Шахтер» с 27 очками идет на первом месте.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 12.53 для «Оболони» и 1.27 для «Шахтера». А какой прогноз выбрать — решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай сборную вместе с нами.

чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Оболонь Киев смотреть онлайн Оболонь - Шахтер
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
