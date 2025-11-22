Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
22 ноября 2025, 07:55 |
Эксперты Football Meets Data оценили шансы Украины на выход на ЧМ-2026

Украине дают 70% на победу в первом раунде плей-офф отбора против Швеции

Эксперты Football Meets Data оценили шансы Украины на выход на ЧМ-2026
Аналитики ресурса Football Meets Data высоко оценивают шансы сборной Украины на выход на чемпионат мира 2026.

Подопечные Сергея Реброва в первом раунде плей-офф квалификации мундиаля сыграют проти команды Швеции (26 марта).

В случае победы, сине-желтые в финале плей-офф поборются либо против команды Польши, либо Албании (31 марта).

Так, Украине дают 70% на победу над шведами. И 42% на то, что украинцы в итоге попадут на ЧМ-2026.

Эксперты уточняют: «Существует большая неопределенность относительно того, как моделировать преимущество домашнего поля в случае с Украиной. Если окажется, что они будут играть в Польше, шансы на выход на чемпионат мира будут склоняться в пользу Польши».

Как ранее заявлял Сергей Ребров, Украина точно не планирует проводить потенциальный домашний матч с поляками на территории их страны. По информации Sport.ua, в УАФ рассматривают возможность сыграть либо в Германии, либо в Молдове, либо в Мурсии (Испания – наиболее реальный вариант).

Шансы сборных по Пути B на выход на ЧМ-2026

Квалификация ЧМ-2026. Пары плей-офф (Европа)

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
