Фавориты? Букмекеры оценили шансы Украины выйти на чемпионат мира 2026

20 ноября сборная Украины узнала соперников в плей-офф квалификации чемпионата мира 2026.

Сине-желтые по Пути B вначале сыграют с командой Швеции, а затем, в случае победы, поборются либо против Польши, либо против Австрии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Букмекерские конторы выставили коэффициенты на победителя Пути B. Наибольшие шансы имеет польская команда – 2.60. Коэффициент на выход Украины на мундиаль составляет 3.00.

Реальные шансы и у Швеции – 4.00. А вот Албания является явным андердогом – 7.00.

Коэффициенты на победителя Пути B плей-офф отбора ЧМ-2026

Квалификация ЧМ-2026. Пары плей-офф