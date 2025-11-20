Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Фавориты? Букмекеры оценили шансы Украины выйти на чемпионат мира 2026
Чемпионат мира
20 ноября 2025, 21:35 | Обновлено 20 ноября 2025, 21:40
319
1

Фавориты? Букмекеры оценили шансы Украины выйти на чемпионат мира 2026

Сине-желтые вначале сыграют со Швецией, а затем, в случае победы, с Польшей или Албанией

20 ноября 2025, 21:35 | Обновлено 20 ноября 2025, 21:40
319
1 Comments
Фавориты? Букмекеры оценили шансы Украины выйти на чемпионат мира 2026
Getty Images/Global Images Ukraine

20 ноября сборная Украины узнала соперников в плей-офф квалификации чемпионата мира 2026.

Сине-желтые по Пути B вначале сыграют с командой Швеции, а затем, в случае победы, поборются либо против Польши, либо против Австрии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Букмекерские конторы выставили коэффициенты на победителя Пути B. Наибольшие шансы имеет польская команда – 2.60. Коэффициент на выход Украины на мундиаль составляет 3.00.

Реальные шансы и у Швеции – 4.00. А вот Албания является явным андердогом – 7.00.

Коэффициенты на победителя Пути B плей-офф отбора ЧМ-2026

Квалификация ЧМ-2026. Пары плей-офф

По теме:
Экс-тренер сборных Украины назвал двух самых опасных игроков Швеции
ФОТО. Скотт затмил КриРо: шедевр Мактоминея побил рекорд бисиклеты Роналду
Легенда сборной Польши: Из первой корзины мы получили самую слабую команду
котировки букмекеров азарт ЧМ-2026 по футболу сборная Украины по футболу сборная Швеции по футболу сборная Польши по футболу сборная Албании по футболу Украина - Швеция
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тренер сборной Польши: «Мы фавориты, я не боюсь этого сказать»
Футбол | 20 ноября 2025, 16:49 7
Тренер сборной Польши: «Мы фавориты, я не боюсь этого сказать»
Тренер сборной Польши: «Мы фавориты, я не боюсь этого сказать»

Ян Урбан доволен жеребьевкой

Жеребьевка межконтинентального плей-офф. Кто с кем сыграет в полуфиналах
Футбол | 20 ноября 2025, 14:17 5
Жеребьевка межконтинентального плей-офф. Кто с кем сыграет в полуфиналах
Жеребьевка межконтинентального плей-офф. Кто с кем сыграет в полуфиналах

20 ноября в швейцарском Цюрихе состоялась жеребьевка

Тренер сборной оценил шансы Украины в матче против Швеции
Футбол | 20.11.2025, 20:21
Тренер сборной оценил шансы Украины в матче против Швеции
Тренер сборной оценил шансы Украины в матче против Швеции
Новый рейтинг ФИФА. Где Украина после игры в Париже и победы над викингами?
Футбол | 20.11.2025, 06:30
Новый рейтинг ФИФА. Где Украина после игры в Париже и победы над викингами?
Новый рейтинг ФИФА. Где Украина после игры в Париже и победы над викингами?
Милевский прокомментировал жребий квалификации ЧМ для Украины
Футбол | 20.11.2025, 15:00
Милевский прокомментировал жребий квалификации ЧМ для Украины
Милевский прокомментировал жребий квалификации ЧМ для Украины
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
avk49
Чому проти Австрії, а не Албанії?
Ответить
0
Популярные новости
«4 недели, Усик платит». Как Уордли приезжал в Украину и что из этого вышло
«4 недели, Усик платит». Как Уордли приезжал в Украину и что из этого вышло
19.11.2025, 11:05 4
Бокс
Третья разгромная победа. Украина U-19 с первого места прошла дальше
Третья разгромная победа. Украина U-19 с первого места прошла дальше
18.11.2025, 17:07 7
Футбол
ВИДЕО. Гвардиола в своей речи затронул Зеленского. Не в хорошем контексте
ВИДЕО. Гвардиола в своей речи затронул Зеленского. Не в хорошем контексте
18.11.2025, 21:19 40
Футбол
Итоговые таблицы отбора ЧМ-2026. Еще 5 команд от УЕФА вышли на мундиаль
Итоговые таблицы отбора ЧМ-2026. Еще 5 команд от УЕФА вышли на мундиаль
19.11.2025, 06:05 5
Футбол
Шовковский не рассчитывает на игрока Динамо. От него избавятся уже зимой
Шовковский не рассчитывает на игрока Динамо. От него избавятся уже зимой
18.11.2025, 22:52
Футбол
Голы после 90-й. Шотландия и Дания определили обладателя путевки на ЧМ
Голы после 90-й. Шотландия и Дания определили обладателя путевки на ЧМ
18.11.2025, 23:49 18
Футбол
Ритуалы вуду после Мбокани. ДР Конго выдала сенсацию в отборе на ЧМ-2026
Ритуалы вуду после Мбокани. ДР Конго выдала сенсацию в отборе на ЧМ-2026
19.11.2025, 18:00 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем