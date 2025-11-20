Фавориты? Букмекеры оценили шансы Украины выйти на чемпионат мира 2026
Сине-желтые вначале сыграют со Швецией, а затем, в случае победы, с Польшей или Албанией
20 ноября сборная Украины узнала соперников в плей-офф квалификации чемпионата мира 2026.
Сине-желтые по Пути B вначале сыграют с командой Швеции, а затем, в случае победы, поборются либо против Польши, либо против Австрии.
Букмекерские конторы выставили коэффициенты на победителя Пути B. Наибольшие шансы имеет польская команда – 2.60. Коэффициент на выход Украины на мундиаль составляет 3.00.
Реальные шансы и у Швеции – 4.00. А вот Албания является явным андердогом – 7.00.
Коэффициенты на победителя Пути B плей-офф отбора ЧМ-2026
Квалификация ЧМ-2026. Пары плей-офф
