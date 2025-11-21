«Таким был план». Во Франции объяснили, зачем ПСЖ потратился на Забарного

Журналист RMC Sport Фабрис Хокинс объяснил, зачем «ПСЖ» летом подписал в «Борнмуте» украинского защитника Илью Забарного за сумму в 63 млн евро.

«План состоял в том, чтобы сначала подписать центрального защитника. Мы предполагали, что Маркиньос останется еще на год, но не были в этом уверены. Абсолютным приоритетом было либо начать процесс поиска преемника, либо, если Маркиньос решил бы уйти после победы в Лиге чемпионов, у нас уже был бы кандидат.

Была ли реальная возможность ухода Маркиньоса этим летом? От этого быстро отказались, но да, этот вопрос ставился, и он снова будет поставлен в следующем году. Забарный был выбором номер один, и я даже сказал бы, номер два и три, учитывая, что с игроком уже давно действовало соглашение.

Переговоры с «Борнмутом» были необходимы. Когда речь идет о таких суммах, как 60 миллионов евро плюс бонусы, вы знаете, как все будет развиваться. Оба клуба считали, что украинец в итоге будет носить футболку «ПСЖ», - сказал Хокинс в интервью Canal Supporters.

Ранее трансфер Забарного во Франции назвали провалом.