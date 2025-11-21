Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
21 ноября 2025, 22:10
ФОТО. Андрей Шевченко поздравил украинцев с Днем Достоинства и Свободы

Андрей Шевченко напомнил о ценностях свободы и единства

ФОТО. Андрей Шевченко поздравил украинцев с Днем Достоинства и Свободы
Instagram. Андрей Шевченко

Легенда украинского футбола и президент УАФ Андрей Шевченко опубликовал в своих Instagram-сторис трогательное поздравление с Днем Достоинства и Свободы, который ежегодно отмечается 21 ноября.

В сторис Шевченко разместил символические фотографии с Майдана Незалежности и украинских протестов, подчеркнув важность этого дня для всей страны.

Шевченко традиционно отметил ценности, которые объединяют украинцев: свободу, стойкость и стремление к будущему, которое ежедневно отстаивается.

Андрей Шевченко остается одним из самых влиятельных украинских спортивных голосов в мире, который неизменно подчеркивает важность единства и свободы для украинского народа.

