Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Швеция обратилась в УАФ с неожиданным предложением перед матчем отбора ЧМ
Чемпионат мира
21 ноября 2025, 19:01 |
1289
1

Швеция обратилась в УАФ с неожиданным предложением перед матчем отбора ЧМ

Стефан Петтерссон сообщил УАФ о возможности проведения поединка в Швеции

21 ноября 2025, 19:01 |
1289
1 Comments
Швеция обратилась в УАФ с неожиданным предложением перед матчем отбора ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Стефан Петтерссон

Менеджер национальной сборной Швеции Стефан Петтерссон сообщил о том, что предложил Украинской ассоциации футбола провести полуфинальный матч плей-офф квалификации чемпионата мира 2026 в Швеции.

– У них обычно проблемы с поиском места проведения. Они играли в нескольких разных местах. Нам просто нужно подождать, пока они найдут решение. Они знают, что могут играть и в Швеции. Если они хотят играть в Швеции, мы не очень против.

– Вы уже сообщали Украине, что есть возможность играть в Швеции?

– Да, я сказал им об этом. Теперь мяч на их стороне, посмотрим, что они придумают.

– Какой ответ вы получили?

– Ничего больше, чем то, что у них сейчас много вариантов, и им приходится разговаривать друг с другом, чтобы найти лучшее решение. Это понятно.

– Если матч пройдет в Швеции, то на «Строберри Арене»?

– Я не собираюсь делать никаких предположений. У нас еще не было времени для внутренних переговоров. Мы обсудим это как можно скорее.

– Украина не сказала категорического «нет»?

– Они ничего не сказали, кроме того, что знают об этом. Ради их блага я надеюсь, что они найдут хорошее решение для себя. И если бы они хотели играть в Швеции, мы, конечно, не имели бы ничего против.

– Как ты вообще это придумал?

– Я разговаривал со странами, которые оказались на нашем «пути», или в группе. Я разговаривал с делегациями всех стран. Нам придется подождать и посмотреть, как они будут действовать. Они предложат доступные варианты. Мы это не контролируем. Официально страна-хозяйка должна сообщить стадион за четыре месяца до начала матча. Тогда нужно учитывать, что для Украины это не очень легко. То, что они получат дополнительный день, не звучит совсем невероятно.

– Вы же не будете протестовать против этого?

– Ну, нет, если это вопрос нескольких дней. Но ФИФА также не может позволить странам ждать слишком долго. Конечно, есть много планов относительно чего-то подобного. Но ФИФА следит за этим.

Матч Украина – Швеция состоится 26 марта 2026 года в 21:45 по киевскому времени. Этот поединок является домашним для сборной Украины.

По теме:
Топ-игрок сборной Швеции должен восстановиться к матчу с Украиной
Сергей РЕБРОВ о критике: «Сразу советы начинаются. Я справлюсь»
Ребров рассказал, почему не забивают форварды сборной Украины
сборная Украины по футболу сборная Швеции по футболу Украина - Швеция ЧМ-2026 по футболу стадионы
Дмитрий Вус Источник
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Мы замерли». Тренер сборной Шотландии выступил с заявлением об Украине
Футбол | 20 ноября 2025, 19:42 0
«Мы замерли». Тренер сборной Шотландии выступил с заявлением об Украине
«Мы замерли». Тренер сборной Шотландии выступил с заявлением об Украине

Кларк – о выходе команды на ЧМ-2026

Флик оценил идею возвращения Месси в Барселону
Футбол | 21 ноября 2025, 17:39 0
Флик оценил идею возвращения Месси в Барселону
Флик оценил идею возвращения Месси в Барселону

Главный тренер каталонцев считает аргентинца лучшим футболистом последних 10 лет

Аналитики We Global Football назвали шансы Украины на выход на ЧМ-2026
Футбол | 20.11.2025, 18:50
Аналитики We Global Football назвали шансы Украины на выход на ЧМ-2026
Аналитики We Global Football назвали шансы Украины на выход на ЧМ-2026
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбол | 20.11.2025, 23:32
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Стадион за £1,2 миллиарда в Чемпионшипе. В Бирмингеме будет лучший стадион?
Футбол | 21.11.2025, 17:10
Стадион за £1,2 миллиарда в Чемпионшипе. В Бирмингеме будет лучший стадион?
Стадион за £1,2 миллиарда в Чемпионшипе. В Бирмингеме будет лучший стадион?
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
dimaprogs
Не наглійте шведи!!!
Ответить
+2
Популярные новости
Сборная Украины узнала соперников. Жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ
Сборная Украины узнала соперников. Жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ
20.11.2025, 14:42 319
Футбол
Ярослава МАГУЧИХ: «Нафига оно нужно – прыгать на тренировках на 2 м»
Ярослава МАГУЧИХ: «Нафига оно нужно – прыгать на тренировках на 2 м»
21.11.2025, 04:15 3
Другие виды
Букмекеры объявили коэффициенты на матч Украина – Швеция. Кто фаворит?
Букмекеры объявили коэффициенты на матч Украина – Швеция. Кто фаворит?
20.11.2025, 15:05 9
Футбол
ВИДЕО. Сильная реакция. Вот что сделала Магучих после обстрела рф
ВИДЕО. Сильная реакция. Вот что сделала Магучих после обстрела рф
19.11.2025, 16:18 1
Другие виды
ОФИЦИЛЬНО. Дюбуа отказался драться за статус претендента на бой с Усиком
ОФИЦИЛЬНО. Дюбуа отказался драться за статус претендента на бой с Усиком
21.11.2025, 04:59 1
Бокс
Милевский прокомментировал жребий квалификации ЧМ для Украины
Милевский прокомментировал жребий квалификации ЧМ для Украины
20.11.2025, 15:00 4
Футбол
Маркевич – о жеребьевке плей-офф ЧМ-2026 для сборной Украины
Маркевич – о жеребьевке плей-офф ЧМ-2026 для сборной Украины
20.11.2025, 16:15 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем