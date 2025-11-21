Швеция обратилась в УАФ с неожиданным предложением перед матчем отбора ЧМ

Менеджер национальной сборной Швеции Стефан Петтерссон сообщил о том, что предложил Украинской ассоциации футбола провести полуфинальный матч плей-офф квалификации чемпионата мира 2026 в Швеции.

– У них обычно проблемы с поиском места проведения. Они играли в нескольких разных местах. Нам просто нужно подождать, пока они найдут решение. Они знают, что могут играть и в Швеции. Если они хотят играть в Швеции, мы не очень против.

– Вы уже сообщали Украине, что есть возможность играть в Швеции?

– Да, я сказал им об этом. Теперь мяч на их стороне, посмотрим, что они придумают.

– Какой ответ вы получили?

– Ничего больше, чем то, что у них сейчас много вариантов, и им приходится разговаривать друг с другом, чтобы найти лучшее решение. Это понятно.

– Если матч пройдет в Швеции, то на «Строберри Арене»?

– Я не собираюсь делать никаких предположений. У нас еще не было времени для внутренних переговоров. Мы обсудим это как можно скорее.

– Украина не сказала категорического «нет»?

– Они ничего не сказали, кроме того, что знают об этом. Ради их блага я надеюсь, что они найдут хорошее решение для себя. И если бы они хотели играть в Швеции, мы, конечно, не имели бы ничего против.

– Как ты вообще это придумал?

– Я разговаривал со странами, которые оказались на нашем «пути», или в группе. Я разговаривал с делегациями всех стран. Нам придется подождать и посмотреть, как они будут действовать. Они предложат доступные варианты. Мы это не контролируем. Официально страна-хозяйка должна сообщить стадион за четыре месяца до начала матча. Тогда нужно учитывать, что для Украины это не очень легко. То, что они получат дополнительный день, не звучит совсем невероятно.

– Вы же не будете протестовать против этого?

– Ну, нет, если это вопрос нескольких дней. Но ФИФА также не может позволить странам ждать слишком долго. Конечно, есть много планов относительно чего-то подобного. Но ФИФА следит за этим.

Матч Украина – Швеция состоится 26 марта 2026 года в 21:45 по киевскому времени. Этот поединок является домашним для сборной Украины.