Топовый коуч из Украины снова будет тренировать, когда ему исполнится 60
Юрий Вернидуб может возглавить иностранный клуб
Известный украинский тренер Юрий Вернидуб готов вернуться к тренерской работе.
По информации портала ТаТоТаке, Вернидуб получает предложения, в том числе и зарубежные. Однако вероятность возглавить иностранный клуб он рассматривает только в случае официального разрешения на выезд или после достижения 60-летнего возраста (а это произойдет 22 января следующего года).
В этом году Вернидуб расстался с «Кривбассом». За рубежом он ранее тренировал молдавский «Шериф» и белорусский «Шахтер».
Ранее Юрий Вернидуб отреагировал на критику главного судьи матча «Шахтер» – «Динамо» от Александра Шовковского.
