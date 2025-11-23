Топовый коуч из Украины снова будет тренировать, когда ему исполнится 60

Известный украинский тренер Юрий Вернидуб готов вернуться к тренерской работе.

По информации портала ТаТоТаке, Вернидуб получает предложения, в том числе и зарубежные. Однако вероятность возглавить иностранный клуб он рассматривает только в случае официального разрешения на выезд или после достижения 60-летнего возраста (а это произойдет 22 января следующего года).

В этом году Вернидуб расстался с «Кривбассом». За рубежом он ранее тренировал молдавский «Шериф» и белорусский «Шахтер».

Ранее Юрий Вернидуб отреагировал на критику главного судьи матча «Шахтер» – «Динамо» от Александра Шовковского.