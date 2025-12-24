Он уже работал с Вернидубом. Нефтчи заинтересовано в центрбеке Полесья

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
24 декабря 2025, 21:49 | Обновлено 24 декабря 2025, 21:56
Даниил Бескоровайный может сменить клуб в зимнее межсезонье

ФК Полесье. Даниил Бескоровайный

Азербайджанский клуб «Нефтчи» Баку рассматривает возможность подписания защитника «Полесья» Даниила Бескоровайного.

Житомирский клуб не исключает вариант трансфера 26-летнего центрбека. В текущем сезоне Бескоровайный почти не имел игровой практики из-за серии травм.

На интерес «Нефтчи» влияет фактор главного тренера. Именно под руководством Юрия Вернидуба в «Кривбассе» Бескоровайный провел лучший сезон в карьере, после чего и получил приглашение от «Полесья». Возможное воссоединение с тренером, который хорошо знает его возможности, может стать ключевым аргументом для потенциального перехода.

На данный момент основным левоногим центральным защитником азербайджанского клуба является бразилец Игор Рибейро, однако Бескоровайный способен закрыть и позицию правого центрбека. Такой опыт у него уже был, в частности в связке с Тимуром Стецьковым, что добавляет ему универсальности.

В текущем сезоне Бескоровайный из-за травмы провел лишь 4 матча УПЛ, 4 игры Лиги конференций (1 гол) и 1 поединок Кубка Украины.

Николай Степанов Источник: ТаТоТаке
