Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Сборная Украины WU-15 проиграла Словакии на финише Турнира развития УЕФА
Молодежные турниры
21 ноября 2025, 13:34 | Обновлено 21 ноября 2025, 13:48
Сборная Украины WU-15 проиграла Словакии на финише Турнира развития УЕФА

Сине-желтые с 3 очками из 9 заняли третье место на турнире в Финляндии

Сборная Украины WU-15 проиграла Словакии на финише Турнира развития УЕФА
УАФ

21 ноября девичья сборная Украины WU-15 провела заключительный матч на Турнире развития УЕФА, который проходит в Финляндии.

После уверенной победы в стартовом матче соревнований над Эстонией (3:0) подопечные Наталии Игнатович встретились с Финляндией и потерпели поражение (1:7). Третьим соперником украинок была команда Словакии (0:2).

Сине-желтые в начале игры пропустили быструю атаку соперниц, и Мелания Хованова ударом с угла штрафной открыла счет. На 41-й минуте Юлия Куцыба сыграла опасно и получила перед собой красную карточку.

После перерыва украинки, несмотря на численное меньшинство, активизировались и начали давить на ворота словацкой команды. Однако ошибка Виктории Белой в центре поля привела к контратаке соперниц, и София Боднарова, выйдя один на один с вратарем, довела дело до гола (2:0).

Сборная Украины WU-15 уступила команде Словакии (0:3) и завершила Турнир развития УЕФА на третьем месте.

Турнирное положение: Финляндия (6 очков), Словакия (6), Украина (3), Эстония (0).

Турнир развития УЕФА для женских команд WU-15

3-й тур, 21 ноября 2025, Финляндия

Украина WU-15 – Словакия WU-15 – 0:2 (0:1)

Голы: Хованова, 6, Боднарова, 63.

Удаление: Куцыба, 41.

Украина WU-15: Ходарина (Селина, 33), Куцыба, Куринна, Белая, Григорьева, Бойчук, Колодий, Ревко (Галушко, 84), Прядко (к), Акинина (Заборовец, 33), Осадча (Роздоба, 33)

Словакия WU-15 (старт): Еглова, Прекопова, Боднарова, Майор, Марциновa, Янчарова, Павукова, Хованова, Концекова (к), Пешкова, Претева.

Расписание матчей

  • 16.11. 13:00. Финляндия – Словакия – 2:0
  • 16.11. 17:30. Эстония – Украина – 0:3
  • 18.11. 13:00. Финляндия – Украина – 7:1
  • 18.11. 17:30. Эстония – Словакия – 1:5
  • 21.11. 11:00. Словакия – Украина – 2:0
  • 21.11. 15:00. Финляндия – Эстония

Турнирная таблица

По теме:
Словакия WU-15 – Украина WU-15. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Словакия U-19 – Украина U-19 – 0:3. Всем забили по три. Видео голов и обзор
Третья разгромная победа. Украина U-19 с первого места прошла дальше
турнир развития УЕФА женская сборная Украины по футболу U-15 Словакия - Украина Наталья Игнатович женская сборная Словакии по футболу
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
