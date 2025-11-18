Сборная Украины WU-15 пропустила 7 мячей от команды Финляндии

Девичья сборная Украины WU-15 провела матч 2-го тура Турнира развития УЕФА в Финляндии.

18 ноября в 13:00 Украина WU-15 разгромно уступила команде Финляндии WU-15 со счетом 1:7.

Единственный гол у украинской команды забила Анна Роздоба на 19-й минуте.

Турнир развития УЕФА проходит с 16 по 21 ноября на футбольных полях местной базы Eerikkila Sport & Outdoor в финском Таммеле.

Соперницами украинок являются сверстники из Финляндии, Словакии и Эстонии. В первом туре Украина обыграла Эстонии (3:0), а Финляндия взяла верх над Словакией (2:0).

Турнирное положение: Финляндия (6 очков), Украина (3), Словакия, Эстония (по 0).

В заключительном матче на турнире украинская команда встретится со сборной Словакии (21 ноября в 11:00).

Перед соревнованиями сборная Украины WU-15 провела кратковременный сбор во Львове. Главный тренер команды Наталья Игнатович вызвала на сборы 22 футболисток.

Турнир развития УЕФА для женских команд WU-16

16.11. 13:00. Финляндия – Словакия – 2:0

– Словакия – 2:0 16.11. 17:30. Эстония – Украина – 0:3

– 0:3 18.11. 13:00. Финляндия – Украина – 7:1

– Украина – 7:1 18.11. 17:30. Эстония – Словакия

21.11. 11:00. Словакия – Украина

21.11. 15:00. Финляндия – Эстония

Видеозапись матча. Финляндия WU-15 – Украина WU-15 – 7:1

Инфографика