18 ноября 2025, 15:04
Сборная Украины WU-15 пропустила 7 мячей от команды Финляндии

Турнир развития УЕФА проходит в финском Таммеле

Сборная Украины WU-15 пропустила 7 мячей от команды Финляндии
УАФ

Девичья сборная Украины WU-15 провела матч 2-го тура Турнира развития УЕФА в Финляндии.

18 ноября в 13:00 Украина WU-15 разгромно уступила команде Финляндии WU-15 со счетом 1:7.

Единственный гол у украинской команды забила Анна Роздоба на 19-й минуте.

Турнир развития УЕФА проходит с 16 по 21 ноября на футбольных полях местной базы Eerikkila Sport & Outdoor в финском Таммеле.

Соперницами украинок являются сверстники из Финляндии, Словакии и Эстонии. В первом туре Украина обыграла Эстонии (3:0), а Финляндия взяла верх над Словакией (2:0).

Турнирное положение: Финляндия (6 очков), Украина (3), Словакия, Эстония (по 0).

В заключительном матче на турнире украинская команда встретится со сборной Словакии (21 ноября в 11:00).

Перед соревнованиями сборная Украины WU-15 провела кратковременный сбор во Львове. Главный тренер команды Наталья Игнатович вызвала на сборы 22 футболисток.

Турнир развития УЕФА для женских команд WU-16

  • 16.11. 13:00. Финляндия – Словакия – 2:0
  • 16.11. 17:30. Эстония – Украина – 0:3
  • 18.11. 13:00. Финляндия – Украина – 7:1
  • 18.11. 17:30. Эстония – Словакия
  • 21.11. 11:00. Словакия – Украина
  • 21.11. 15:00. Финляндия – Эстония

