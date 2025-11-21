Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-игрок Динамо и Шахтера: «Ребров 2,5 года в сборной, но игры так и нет»
Чемпионат мира
21 ноября 2025, 13:27 | Обновлено 21 ноября 2025, 13:53
1104
1

Экс-игрок Динамо и Шахтера: «Ребров 2,5 года в сборной, но игры так и нет»

Владимир Ковалюк оценил игру «сине-желтых» в квалификации ЧМ-2026

21 ноября 2025, 13:27 | Обновлено 21 ноября 2025, 13:53
1104
1 Comments
Экс-игрок Динамо и Шахтера: «Ребров 2,5 года в сборной, но игры так и нет»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Бывший игрок киевского «Динамо» и донецкого «Шахтера» Владимир Ковалюк поделился мнением об игре и результатах сборной Украины в отборе ЧМ-2026.

«На игру с исландцами тренер выставил восемь футболистов, которых не было в основном составе на матч с французами. Это сработало. Украинцы просто перебегали исландцев, которые потеряли много сил в Азербайджане.

Фактически победой над сборной Исландии Ребров спас себя от отставки. Если бы мы не выиграли, была бы большая футбольная катастрофа. И ему, поверьте, вспомнили бы все неудачи.

Если анализировать все шесть матчей, наша сборная мучалась, а не играла в футбол. И заслужила оценку «три» по пятибалльной шкале. Свои победы украинцы просто выгрызали, а яркую игру не показывали. Это удивляет, ведь Сергей Ребров уже 2,5 года тренирует сборную, а игры нет, особенно в атаке.

Мы больше наблюдаем за тем, как играет соперник, а не получаем удовольствия от матчей сборной. И это при том, что Ребров имеет в своем распоряжении очень сильных исполнителей. Из этих футболистов нужно лепить гораздо более сильную сборную», – уверен Ковалюк.

По теме:
Польский журналист: «Мы столкнемся с самой слабой командой»
«Швеция – не топ-сборная». Экс-игрок сборной оценил соперника в плей-офф
Польша потеряет Левандовски, если не пройдет Албанию, Украину или Швецию
ЧМ-2026 по футболу сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу сборная Франции по футболу Франция - Украина Украина - Исландия Владимир Ковалюк Сергей Ребров
Николай Тытюк Источник
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ярослава МАГУЧИХ: «Нафига оно нужно – прыгать на тренировках на 2 м»
Другие виды | 21 ноября 2025, 04:15 3
Ярослава МАГУЧИХ: «Нафига оно нужно – прыгать на тренировках на 2 м»
Ярослава МАГУЧИХ: «Нафига оно нужно – прыгать на тренировках на 2 м»

Все силы спортсменка тратит только на турнирах

Бавария переиграла ПСЖ в Лиге чемпионов, Челси и Барселона разошлись миром
Футбол | 21 ноября 2025, 12:47 0
Бавария переиграла ПСЖ в Лиге чемпионов, Челси и Барселона разошлись миром
Бавария переиграла ПСЖ в Лиге чемпионов, Челси и Барселона разошлись миром

Вечером 20 ноября состоялись матчи 4-го тура основного раунда женской ЛЧ

Украина в шестой раз сыграет против Швеции. На чьей стороне преимущество?
Футбол | 20.11.2025, 14:43
Украина в шестой раз сыграет против Швеции. На чьей стороне преимущество?
Украина в шестой раз сыграет против Швеции. На чьей стороне преимущество?
Аналитики We Global Football назвали шансы Украины на выход на ЧМ-2026
Футбол | 20.11.2025, 18:50
Аналитики We Global Football назвали шансы Украины на выход на ЧМ-2026
Аналитики We Global Football назвали шансы Украины на выход на ЧМ-2026
Не волшебник Поттер, дуэт на 200 млн и приятные для нас воспоминания
Футбол | 21.11.2025, 07:16
Не волшебник Поттер, дуэт на 200 млн и приятные для нас воспоминания
Не волшебник Поттер, дуэт на 200 млн и приятные для нас воспоминания
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Olexa
100% 🙌
Ответить
+2
Популярные новости
ВИДЕО. Шевченко дал оценку жеребьевке плей-офф ЧМ и сказал о сборной
ВИДЕО. Шевченко дал оценку жеребьевке плей-офф ЧМ и сказал о сборной
21.11.2025, 05:05 9
Футбол
Уордли получил титул Усика. Известен главный претендент на бой с чемпионом
Уордли получил титул Усика. Известен главный претендент на бой с чемпионом
20.11.2025, 05:33
Бокс
Жеребьевка межконтинентального плей-офф. Кто с кем сыграет в полуфиналах
Жеребьевка межконтинентального плей-офф. Кто с кем сыграет в полуфиналах
20.11.2025, 14:17 7
Футбол
В Польше выступили с дерзким заявлением по Украине после жребия ЧМ-2026
В Польше выступили с дерзким заявлением по Украине после жребия ЧМ-2026
20.11.2025, 23:33 4
Футбол
Ритуалы вуду после Мбокани. ДР Конго выдала сенсацию в отборе на ЧМ-2026
Ритуалы вуду после Мбокани. ДР Конго выдала сенсацию в отборе на ЧМ-2026
19.11.2025, 18:00 3
Футбол
Букмекеры объявили коэффициенты на матч Украина – Швеция. Кто фаворит?
Букмекеры объявили коэффициенты на матч Украина – Швеция. Кто фаворит?
20.11.2025, 15:05 9
Футбол
Известно, когда Мудрик вернется в сборную Украины. Есть сюрприз
Известно, когда Мудрик вернется в сборную Украины. Есть сюрприз
20.11.2025, 06:42 8
Футбол
ОФИЦИЛЬНО. Дюбуа отказался драться за статус претендента на бой с Усиком
ОФИЦИЛЬНО. Дюбуа отказался драться за статус претендента на бой с Усиком
21.11.2025, 04:59 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем