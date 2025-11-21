Экс-игрок Динамо и Шахтера: «Ребров 2,5 года в сборной, но игры так и нет»

Бывший игрок киевского «Динамо» и донецкого «Шахтера» Владимир Ковалюк поделился мнением об игре и результатах сборной Украины в отборе ЧМ-2026.

«На игру с исландцами тренер выставил восемь футболистов, которых не было в основном составе на матч с французами. Это сработало. Украинцы просто перебегали исландцев, которые потеряли много сил в Азербайджане.

Фактически победой над сборной Исландии Ребров спас себя от отставки. Если бы мы не выиграли, была бы большая футбольная катастрофа. И ему, поверьте, вспомнили бы все неудачи.

Если анализировать все шесть матчей, наша сборная мучалась, а не играла в футбол. И заслужила оценку «три» по пятибалльной шкале. Свои победы украинцы просто выгрызали, а яркую игру не показывали. Это удивляет, ведь Сергей Ребров уже 2,5 года тренирует сборную, а игры нет, особенно в атаке.

Мы больше наблюдаем за тем, как играет соперник, а не получаем удовольствия от матчей сборной. И это при том, что Ребров имеет в своем распоряжении очень сильных исполнителей. Из этих футболистов нужно лепить гораздо более сильную сборную», – уверен Ковалюк.