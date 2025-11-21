Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Левандовски оценил шансы сборной Украины в матче против Швеции
Чемпионат мира
21 ноября 2025, 14:22 | Обновлено 21 ноября 2025, 14:28
Левандовски оценил шансы сборной Украины в матче против Швеции

Бывший игрок сборной Польши – о полуфинале плей-офф квалификации ЧМ-2026

Левандовски оценил шансы сборной Украины в матче против Швеции
Getty Images/Global Images Ukraine.

Бывший футболист донецкого «Шахтера» и сборной Польши Мариуш Левандовски поделился мнением о полуфинале плей-офф квалификации ЧМ-2026, в котором встретятся сборные Украины и Швеции.

– Мариуш, пара Украина – Швеция выглядит очень ровной. Что скажете вы: кто фаворит в противостоянии «сине-желтых» команд?

– Если бы эти сборные играли между собой сегодня, сказал бы, что Украина фаворит на 100 процентов, но играть придется через четыре месяца (поединок запланирован на 26 марта – прим), поэтому очень трудно сейчас сказать, какой будет Швеция весной.

Отбор на чемпионат мира они провалили, не выиграв ни одного матча в группе... Хуже некуда, но... Украинцам не стоит смотреть на предыдущие результаты шведов. Не нужно расслабляться и недооценивать соперника, ведь в новом году они могут устранить проблемы в своей игре, скажем так.

– Почему у шведов такое пренебрежительное отношение к Украине? Откуда у них такая уверенность, что они одолели нас?

– Такими заявлениями (что Украина легкий соперник – прим), я так думаю, шведы просто пытаются показать, что они, мол, не боятся Украины, а верят в себя. Шведы чисто на психологическом уровне давят, – считает Левандовски.

ЧМ-2026 по футболу жеребьевка чемпионата мира сборная Украины по футболу сборная Швеции по футболу Украина - Швеция Мариуш Левандовски
Николай Тытюк Источник: Украинский футбол
