Левандовски оценил шансы сборной Украины в матче против Швеции

Бывший футболист донецкого «Шахтера» и сборной Польши Мариуш Левандовски поделился мнением о полуфинале плей-офф квалификации ЧМ-2026, в котором встретятся сборные Украины и Швеции.

– Мариуш, пара Украина – Швеция выглядит очень ровной. Что скажете вы: кто фаворит в противостоянии «сине-желтых» команд?

– Если бы эти сборные играли между собой сегодня, сказал бы, что Украина фаворит на 100 процентов, но играть придется через четыре месяца (поединок запланирован на 26 марта – прим), поэтому очень трудно сейчас сказать, какой будет Швеция весной.

Отбор на чемпионат мира они провалили, не выиграв ни одного матча в группе... Хуже некуда, но... Украинцам не стоит смотреть на предыдущие результаты шведов. Не нужно расслабляться и недооценивать соперника, ведь в новом году они могут устранить проблемы в своей игре, скажем так.

– Почему у шведов такое пренебрежительное отношение к Украине? Откуда у них такая уверенность, что они одолели нас?

– Такими заявлениями (что Украина легкий соперник – прим), я так думаю, шведы просто пытаются показать, что они, мол, не боятся Украины, а верят в себя. Шведы чисто на психологическом уровне давят, – считает Левандовски.