Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЛЕВАНДОВСКИ: «Если Мудрику разрешат играть в марте за сборную Украины...»
Чемпионат мира
21 ноября 2025, 12:23 | Обновлено 21 ноября 2025, 12:31
2332
1

ЛЕВАНДОВСКИ: «Если Мудрику разрешат играть в марте за сборную Украины...»

Бывший игрок сборной Польши – о матчах плей-офф квалификации ЧМ-2026

21 ноября 2025, 12:23 | Обновлено 21 ноября 2025, 12:31
2332
1 Comments
ЛЕВАНДОВСКИ: «Если Мудрику разрешат играть в марте за сборную Украины...»
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Бывший футболист сборной Польши Мариуш Левандовски поделился мнением относительно потенциального поединка против Украины в финале плей-офф квалификации ЧМ-2026. Для этого подопечным Сергея Реброва необходимо одолеть Швецию, а польской сборной победить Албанию.

– У Украины есть надежда, что, возможно, до матчей плей-офф на ЧМ отсидит свою дисквалификацию Мудрик. При условии появления Миши в составе чаши весов склонятся на сторону «сине-желтых»?

– Мудрик много времени потерял, просидел без всякой игровой практики. Даже если ему разрешат играть в марте за сборную Украины, это уже будет не тот игрок, каким он был в «Шахтере» и «Челси». Хватит ли Мудрику времени, чтобы подтянуть свою форму? Не знаю...

Игрок он классный, безусловно, но и без Мудрика у Украины хороших вингеров хватает – Зубков, Цыганков. В центре мне нравится, как играет ваша шестерка – Калюжный. Очень качественно на оборону отрабатывает, разрушает.

Больше всего мне жаль, что Украина или Польша, к сожалению, на чемпионат мира точно не поедут, – ответил Левандовски.

По теме:
«Сваток ждет Дьекереша и Исака». Реакция фанов на жребий для Украины
Эксигрок сборной Украины: «Не надо рассчитывать на возвращение Мудрика»
Левандовски оценил жеребьевку плей-офф квалификации на ЧМ
ЧМ-2026 по футболу жеребьевка чемпионата мира сборная Украины по футболу сборная Польши по футболу Мариуш Левандовски Михаил Мудрик Виктор Цыганков Александр Зубков Иван Калюжный
Николай Тытюк Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(25)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Польше выступили с дерзким заявлением по Украине после жребия ЧМ-2026
Футбол | 20 ноября 2025, 23:33 1
В Польше выступили с дерзким заявлением по Украине после жребия ЧМ-2026
В Польше выступили с дерзким заявлением по Украине после жребия ЧМ-2026

Ежи Энгель считает свою страну фаворитом плей-офф отбора в мундиаль

Сборная Украины узнала соперников. Жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ
Футбол | 20 ноября 2025, 14:42 313
Сборная Украины узнала соперников. Жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ
Сборная Украины узнала соперников. Жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ

В швейцарском Цюрихе определен путь сине-желтых в марте

Аналитики We Global Football назвали шансы Украины на выход на ЧМ-2026
Футбол | 20.11.2025, 18:50
Аналитики We Global Football назвали шансы Украины на выход на ЧМ-2026
Аналитики We Global Football назвали шансы Украины на выход на ЧМ-2026
Чемпион еврокубка связался с Реалом по поводу Лунина. Клуб принял решение
Футбол | 21.11.2025, 09:05
Чемпион еврокубка связался с Реалом по поводу Лунина. Клуб принял решение
Чемпион еврокубка связался с Реалом по поводу Лунина. Клуб принял решение
«Это лучший вариант». В Швеции отреагировали на матч со сборной Украины
Футбол | 21.11.2025, 10:57
«Это лучший вариант». В Швеции отреагировали на матч со сборной Украины
«Это лучший вариант». В Швеции отреагировали на матч со сборной Украины
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
NM16071
гарно сказав
Ответить
+1
Популярные новости
«4 недели, Усик платит». Как Уордли приезжал в Украину и что из этого вышло
«4 недели, Усик платит». Как Уордли приезжал в Украину и что из этого вышло
19.11.2025, 11:05 4
Бокс
Жеребьевка межконтинентального плей-офф. Кто с кем сыграет в полуфиналах
Жеребьевка межконтинентального плей-офф. Кто с кем сыграет в полуфиналах
20.11.2025, 14:17 7
Футбол
Украина в шестой раз сыграет против Швеции. На чьей стороне преимущество?
Украина в шестой раз сыграет против Швеции. На чьей стороне преимущество?
20.11.2025, 14:43 15
Футбол
Что сказал жребий? Сборная Украины узнала соперников в ЧМ-2025 по socca
Что сказал жребий? Сборная Украины узнала соперников в ЧМ-2025 по socca
19.11.2025, 11:30 1
Другие виды
Известно, когда Мудрик вернется в сборную Украины. Есть сюрприз
Известно, когда Мудрик вернется в сборную Украины. Есть сюрприз
20.11.2025, 06:42 8
Футбол
Энрике принял радикальное решение в отношении Забарного. Илья – в шоке
Энрике принял радикальное решение в отношении Забарного. Илья – в шоке
20.11.2025, 08:22 18
Футбол
Склоним головы. Футболист, забивавший Динамо в УПЛ, погиб на Харьковщине
Склоним головы. Футболист, забивавший Динамо в УПЛ, погиб на Харьковщине
19.11.2025, 09:00
Война
Букмекеры объявили коэффициенты на матч Украина – Швеция. Кто фаворит?
Букмекеры объявили коэффициенты на матч Украина – Швеция. Кто фаворит?
20.11.2025, 15:05 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем