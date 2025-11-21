ЛЕВАНДОВСКИ: «Если Мудрику разрешат играть в марте за сборную Украины...»

Бывший футболист сборной Польши Мариуш Левандовски поделился мнением относительно потенциального поединка против Украины в финале плей-офф квалификации ЧМ-2026. Для этого подопечным Сергея Реброва необходимо одолеть Швецию, а польской сборной победить Албанию.

– У Украины есть надежда, что, возможно, до матчей плей-офф на ЧМ отсидит свою дисквалификацию Мудрик. При условии появления Миши в составе чаши весов склонятся на сторону «сине-желтых»?

– Мудрик много времени потерял, просидел без всякой игровой практики. Даже если ему разрешат играть в марте за сборную Украины, это уже будет не тот игрок, каким он был в «Шахтере» и «Челси». Хватит ли Мудрику времени, чтобы подтянуть свою форму? Не знаю...

Игрок он классный, безусловно, но и без Мудрика у Украины хороших вингеров хватает – Зубков, Цыганков. В центре мне нравится, как играет ваша шестерка – Калюжный. Очень качественно на оборону отрабатывает, разрушает.

Больше всего мне жаль, что Украина или Польша, к сожалению, на чемпионат мира точно не поедут, – ответил Левандовски.