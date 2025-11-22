Лунин может услышать сенсационные новости от Реала. Хаби Алонсо колеблется
Тибо Куртуа может пропустить следующий матч
«Реал» Мадрид готовится к выездному матчу против «Эльче», но Хаби Алонсо до сих пор не определился со стартовым составом из-за большого количества травмированных.
Наибольшее беспокойство вызывает состояние Тибо Куртуа, который продолжает испытывать дискомфорт в правом бедре. Хотя бельгиец уже перешел к индивидуальным упражнениям, его участие в ближайшей игре остается под вопросом – Хаби Алонсо колеблется, стоит ли рисковать бельгийцем. Высока вероятность, что Андрею Лунину удастся сыграть первый матч в сезоне уже в эти выходные.
Параллельно тренерский штаб оценивает готовность Вальверде, Чуамени, Камавинги, Мбаппе и других игроков, которые недавно имели физические проблемы. В клубе надеются минимизировать потери.
