Лунин может услышать сенсационные новости от Реала. Хаби Алонсо колеблется

«Реал» Мадрид готовится к выездному матчу против «Эльче», но Хаби Алонсо до сих пор не определился со стартовым составом из-за большого количества травмированных.

Наибольшее беспокойство вызывает состояние Тибо Куртуа, который продолжает испытывать дискомфорт в правом бедре. Хотя бельгиец уже перешел к индивидуальным упражнениям, его участие в ближайшей игре остается под вопросом – Хаби Алонсо колеблется, стоит ли рисковать бельгийцем. Высока вероятность, что Андрею Лунину удастся сыграть первый матч в сезоне уже в эти выходные.

Параллельно тренерский штаб оценивает готовность Вальверде, Чуамени, Камавинги, Мбаппе и других игроков, которые недавно имели физические проблемы. В клубе надеются минимизировать потери.