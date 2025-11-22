Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Лунин может услышать сенсационные новости от Реала. Хаби Алонсо колеблется
Италия
22 ноября 2025, 04:02 |
Тибо Куртуа может пропустить следующий матч

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

«Реал» Мадрид готовится к выездному матчу против «Эльче», но Хаби Алонсо до сих пор не определился со стартовым составом из-за большого количества травмированных.

Наибольшее беспокойство вызывает состояние Тибо Куртуа, который продолжает испытывать дискомфорт в правом бедре. Хотя бельгиец уже перешел к индивидуальным упражнениям, его участие в ближайшей игре остается под вопросом – Хаби Алонсо колеблется, стоит ли рисковать бельгийцем. Высока вероятность, что Андрею Лунину удастся сыграть первый матч в сезоне уже в эти выходные.

Параллельно тренерский штаб оценивает готовность Вальверде, Чуамени, Камавинги, Мбаппе и других игроков, которые недавно имели физические проблемы. В клубе надеются минимизировать потери.

Реал Мадрид Эльче чемпионат Испании по футболу Ла Лига Андрей Лунин Тибо Куртуа Хаби Алонсо травма
Дмитрий Олийченко Источник: DefensaCentral
