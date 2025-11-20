Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Буффон не хочет играть с командой, которая досталась сборной Украины
Чемпионат мира
20 ноября 2025, 20:15 | Обновлено 20 ноября 2025, 20:19
Буффон не хочет играть с командой, которая досталась сборной Украины

Соперниками подопечных Сергея Реброва станет Швеция и, возможно, Польша

Буффон не хочет играть с командой, которая досталась сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Джанлуиджи Буффон

Глава делегации Италии Джанлуиджи Буффон прокомментировал выступление национальной сборной в квалификации ЧМ-2026, а также признался, что не хочет играть в плей-офф против Швеции и Польши.

Интересно, что сборная Украины может провести матчи против обеих команд – Швеция станет соперником «сине-желтых» в полуфинале плей-офф квалификации, а Польша является потенциальным оппонентом в финале.

«В Италии мы выбрали довольно необычный и сложный путь. Наш путь, за исключением последнего поражения от Норвегии, которое расстроило нас скорее результатом, чем игрой, не должен на нас повлиять в плей-офф.

В первом тайме матча с Норвегией мы не позволили им нанести ни одного удара в створ. Счёт был 1:1 до 78-й минуты, а это значит, что мы крайне конкурентоспособны, если не потеряем некоторые качества, и будем сохранять концентрацию.

Если можно избежать Польши, особенно на выезде, в финале и Швеции в полуфинале, это можно считать успехом», – признался Буфон.

Италия сыграет в полуфинале плей-офф против Северной Ирландии, в случае успеха команда в финале встретится с победителем пары Уэльс – Босния и Герцеговина.

Легенда сборной Польши: Из первой корзины мы получили самую слабую команду
МОНТЕЛЛА: Я не рад, что попалась Румыния. Луческу знает турецкий менталитет
Вспомнил Реброва. Моуриньо отреагировал на конфликт между Бенфикой и УАФ
ЧМ-2026 по футболу сборная Италии по футболу сборная Украины по футболу сборная Швеции по футболу сборная Польши по футболу Украина - Швеция Джанлуиджи Буффон жеребьевка чемпионата мира
Николай Тытюк Источник: Football-Italia
