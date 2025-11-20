Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Шевченко выступил с заявлением после того, как сборной Украины выпали шведы
Чемпионат мира
20 ноября 2025, 18:42 | Обновлено 20 ноября 2025, 19:33
Президент УАФ считает, что команде стоит повышать свой уровень

УАФ. Андрей Шевченко

Президент УАФ Андрей Шевченко оценил жеребьевку отбора на ЧМ-2026. Легенда считает, что сборной Украины стоит повысить свой уровень, если команда хочет поехать на мундиаль.

«Жеребьевка нам досталась нелегкая. Поэтому имеем то, что имеем. Надо повышать наш уровень, если мы хотим попасть на ЧМ-2026, и готовиться к серьезным матчам.

Все команды, которые попали в плей-офф, – очень сильные и подготовленные. Но мы попали на одну из сильнейших, и я думаю, что подбор игроков, которые есть у команды Швеции, – очень сильный. Поэтому нужно будет серьезно подготовиться.

«Первый матч мы играем дома, и второй – тоже, если пройдем. Нужно правильно выбрать стадион и страну, в которой мы будем играть эти матчи.

Главное, что наши футболисты в последнем матче продемонстрировали очень классную форму, настрой. С таким настроением, если мы будем готовиться, у нас хорошие шансы поехать в Америку», – сказал Шевченко.

Андрей Шевченко сборная Украины по футболу сборная Швеции по футболу ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
