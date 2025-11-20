Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сабо назвал шансы сборной Украины в матче против Швеции
Чемпионат мира
20 ноября 2025, 23:22 | Обновлено 20 ноября 2025, 23:56
Сабо назвал шансы сборной Украины в матче против Швеции

Украинская команда узнала соперника в плей-офф отбора на ЧМ-2026

20 ноября 2025, 23:22 | Обновлено 20 ноября 2025, 23:56
Сабо назвал шансы сборной Украины в матче против Швеции
УАФ. Йожеф Сабо

Известный украинский тренер Йожеф Сабо рассказал, почему Швеция станет сложным соперником для Украины.

«Швецию точно подарком назвать нельзя. Крепкая европейская сборная, которая исповедует силовой жесткий футбол. С такими командами всегда неприятно и трудно играть. Многие шведские футболисты представляют европейские клубы, и международного опыта им не занимать. До марта, когда состоится матч, еще много времени, могут произойти кадровые изменения, но важно это время использовать с пользой и подойти во всеоружии», – сказал Сабо.

20 ноября в швейцарском Цюрихе состоялась жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА. Соперником сборной Украины в полуфинале плей-офф стала Швеция. Украина проведет полуфинальный матч 26 марта на условно домашнем стадионе.

Йожеф Сабо сборная Украины по футболу сборная Швеции по футболу Украина - Швеция ЧМ-2026 по футболу жеребьевка чемпионата мира
Дмитрий Олийченко Источник: Footboom
