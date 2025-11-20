Сабо назвал шансы сборной Украины в матче против Швеции

Известный украинский тренер Йожеф Сабо рассказал, почему Швеция станет сложным соперником для Украины.

«Швецию точно подарком назвать нельзя. Крепкая европейская сборная, которая исповедует силовой жесткий футбол. С такими командами всегда неприятно и трудно играть. Многие шведские футболисты представляют европейские клубы, и международного опыта им не занимать. До марта, когда состоится матч, еще много времени, могут произойти кадровые изменения, но важно это время использовать с пользой и подойти во всеоружии», – сказал Сабо.

20 ноября в швейцарском Цюрихе состоялась жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА. Соперником сборной Украины в полуфинале плей-офф стала Швеция. Украина проведет полуфинальный матч 26 марта на условно домашнем стадионе.