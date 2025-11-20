Решение принято. Забарный поедет играть в экзотическую страну
ПСЖ проведет матч за Суперкубок Франции в Кувейте
Профессиональная футбольная лига Франции официально объявила, что матч за Суперкубок Франции между «Пари Сен-Жермен» и «Марселем» состоится в Кувейте.
Игра будет организована совместно с Кувейтской ассоциацией футбола и пройдет 8 января в 21:00 по киевскому времени на стадионе Джабер Аль Ахмад Интернешнел.
Напомним, в составе «Пари Сен-Жермен» выступает центральный защитник национальной сборной Украины Илья Забарный. Для него это будет шанс завоевать первый трофей в составе парижан.
В сезоне 2025/26 Илья Забарный провел 14 матчей на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом.
🏆 LE TROPHÉE DES CHAMPIONS PROGRAMMÉ À 19H00 LE JEUDI 8 JANVIER 2026— Ligue de Football Professionnel (@LFPfr) November 19, 2025
Organisée avec la Fédération de Football du Koweït, cette rencontre qui opposera le @PSG_inside, champion de France de Ligue 1 McDonald’s et vainqueur de la Coupe de France, à l’@OM_Officiel, vice-champion de… pic.twitter.com/MtmTVhfOO8
