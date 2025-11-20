Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Решение принято. Забарный поедет играть в экзотическую страну
Франция
20 ноября 2025, 13:31 |
1593
0

Решение принято. Забарный поедет играть в экзотическую страну

ПСЖ проведет матч за Суперкубок Франции в Кувейте

20 ноября 2025, 13:31 |
1593
0
Решение принято. Забарный поедет играть в экзотическую страну
Getty Images/Global Images Ukraine

Профессиональная футбольная лига Франции официально объявила, что матч за Суперкубок Франции между «Пари Сен-Жермен» и «Марселем» состоится в Кувейте.

Игра будет организована совместно с Кувейтской ассоциацией футбола и пройдет 8 января в 21:00 по киевскому времени на стадионе Джабер Аль Ахмад Интернешнел.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Напомним, в составе «Пари Сен-Жермен» выступает центральный защитник национальной сборной Украины Илья Забарный. Для него это будет шанс завоевать первый трофей в составе парижан.

В сезоне 2025/26 Илья Забарный провел 14 матчей на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом.

По теме:
Плохие новости для Забарного: ПСЖ нашел ему замену, готовится трансфер
Фабиан Руис обладает уникальным рекордом в матчах за сборную
Энрике принял радикальное решение в отношении Забарного. Илья – в шоке
ПСЖ Марсель ПСЖ - Марсель Суперкубок Франции по футболу Илья Забарный Кувейт
Дмитрий Вус Источник: LFP
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Футбольная телеведущая впечатлила размером груди. 10/10
Футбол | 19 ноября 2025, 19:46 3
ФОТО. Футбольная телеведущая впечатлила размером груди. 10/10
ФОТО. Футбольная телеведущая впечатлила размером груди. 10/10

Дилетта Леотта в потрясающей форме

Это поможет Забарному. Бавария хочет продлить контракт с ключевым игроком
Футбол | 20 ноября 2025, 10:51 0
Это поможет Забарному. Бавария хочет продлить контракт с ключевым игроком
Это поможет Забарному. Бавария хочет продлить контракт с ключевым игроком

Мюнхенцы планируют сохранить Дайо Упамекано, которым интересуется ПСЖ

Ритуалы вуду после Мбокани. ДР Конго выдала сенсацию в отборе на ЧМ-2026
Футбол | 19.11.2025, 18:00
Ритуалы вуду после Мбокани. ДР Конго выдала сенсацию в отборе на ЧМ-2026
Ритуалы вуду после Мбокани. ДР Конго выдала сенсацию в отборе на ЧМ-2026
Трансфер – неизбежный. Звездный украинец решил попрощаться с грандом
Футбол | 20.11.2025, 07:22
Трансфер – неизбежный. Звездный украинец решил попрощаться с грандом
Трансфер – неизбежный. Звездный украинец решил попрощаться с грандом
Аталанта готовит трансфер сенсационного украинца. Сумма перехода впечатляет
Футбол | 19.11.2025, 14:02
Аталанта готовит трансфер сенсационного украинца. Сумма перехода впечатляет
Аталанта готовит трансфер сенсационного украинца. Сумма перехода впечатляет
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Бенфика получила предложение за Трубина в размере 30 млн евро. Есть решение
Бенфика получила предложение за Трубина в размере 30 млн евро. Есть решение
18.11.2025, 08:13 9
Футбол
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Это будет один из величайших боев в истории бокса»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Это будет один из величайших боев в истории бокса»
18.11.2025, 08:55
Бокс
Плей-офф отбора ЧМ. Сборная Украины – в первой корзине. Кто соперники?
Плей-офф отбора ЧМ. Сборная Украины – в первой корзине. Кто соперники?
19.11.2025, 12:20 108
Футбол
Уордли получил титул Усика. Известен главный претендент на бой с чемпионом
Уордли получил титул Усика. Известен главный претендент на бой с чемпионом
20.11.2025, 05:33
Бокс
Итоговые таблицы отбора ЧМ-2026. Еще 5 команд от УЕФА вышли на мундиаль
Итоговые таблицы отбора ЧМ-2026. Еще 5 команд от УЕФА вышли на мундиаль
19.11.2025, 06:05 5
Футбол
Ожидаемая победа. Женская сборная Украины разобралась с Азербайджаном
Ожидаемая победа. Женская сборная Украины разобралась с Азербайджаном
18.11.2025, 20:10 4
Баскетбол
«4 недели, Усик платит». Как Уордли приезжал в Украину и что из этого вышло
«4 недели, Усик платит». Как Уордли приезжал в Украину и что из этого вышло
19.11.2025, 11:05 3
Бокс
Английский клуб полностью выкупил права на полузащитника сборной Украины
Английский клуб полностью выкупил права на полузащитника сборной Украины
18.11.2025, 10:47 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем