Решение принято. Забарный поедет играть в экзотическую страну

Профессиональная футбольная лига Франции официально объявила, что матч за Суперкубок Франции между «Пари Сен-Жермен» и «Марселем» состоится в Кувейте.

Игра будет организована совместно с Кувейтской ассоциацией футбола и пройдет 8 января в 21:00 по киевскому времени на стадионе Джабер Аль Ахмад Интернешнел.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Напомним, в составе «Пари Сен-Жермен» выступает центральный защитник национальной сборной Украины Илья Забарный. Для него это будет шанс завоевать первый трофей в составе парижан.

В сезоне 2025/26 Илья Забарный провел 14 матчей на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом.