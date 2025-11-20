Впервые за 3 месяца. Неймар забил за Сантос, но команда не выиграла

В ночь на 20 ноября состоялся матч 34-го тура чемпионата Бразилии между клубами «Сантос» и «Мирассол».

Местом проведения встречи стала арена «Эштадиу Вила Белмейру» в Сантосе.

Автором первого гола в матче стал звездный вингер хозяев Неймар, отличившийся забитым мячом за клуб впервые за три месяца.

Усилия Неймара не помогли «Сантосу» взять три очка, поскольку гости спаслись во втором тайме и вырвали ничью – 1:1.

После матча «Сантос» у зоны вылета – 16-е место и 37 баллов. «Мирассол» находится значительно выше: четвертая позиция (60 очков).

На счету Неймара в этом сезоне 27 сыгранных поединков, семь забитых мячей и три результативных передачи.

Чемпионат Бразилии. 34-й тур, 20 ноября

«Сантос» – «Мирассол» – 1:1

Голы: Неймар, 4 – Рейналду, 60 (пен.)