Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Впервые за 3 месяца. Неймар забил за Сантос, но команда не выиграла
Чемпионат Бразилии
Сантос
20.11.2025 02:30 – FT 1 : 1
Мирассол
Бразилия
20 ноября 2025, 11:27 | Обновлено 20 ноября 2025, 11:33
Впервые за 3 месяца. Неймар забил за Сантос, но команда не выиграла

Клуб со звездным вингером потерял победу в матче с «Мирассолом»

Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

В ночь на 20 ноября состоялся матч 34-го тура чемпионата Бразилии между клубами «Сантос» и «Мирассол».

Местом проведения встречи стала арена «Эштадиу Вила Белмейру» в Сантосе.

Автором первого гола в матче стал звездный вингер хозяев Неймар, отличившийся забитым мячом за клуб впервые за три месяца.

Усилия Неймара не помогли «Сантосу» взять три очка, поскольку гости спаслись во втором тайме и вырвали ничью – 1:1.

После матча «Сантос» у зоны вылета – 16-е место и 37 баллов. «Мирассол» находится значительно выше: четвертая позиция (60 очков).

На счету Неймара в этом сезоне 27 сыгранных поединков, семь забитых мячей и три результативных передачи.

Чемпионат Бразилии. 34-й тур, 20 ноября

«Сантос» – «Мирассол» – 1:1

Голы: Неймар, 4 – Рейналду, 60 (пен.)

События матча

61’
ГОЛ ! С пенальти забил Рейналдо (Мирассол).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Неймар (Сантос), асcист Lautaro Diaz.
Сантос – Мирассол – 1:1. Первый гол Неймара за 3 месяца. Видео голов, обзор
Неймар может сенсационно вернуться в Европу. Его ждет суперклуб
Экс‑игрок Челси после проблем с сердцем выписан из больницы
чемпионат Бразилии по футболу Сантос Неймар
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
