Впервые за 3 месяца. Неймар забил за Сантос, но команда не выиграла
Клуб со звездным вингером потерял победу в матче с «Мирассолом»
В ночь на 20 ноября состоялся матч 34-го тура чемпионата Бразилии между клубами «Сантос» и «Мирассол».
Местом проведения встречи стала арена «Эштадиу Вила Белмейру» в Сантосе.
Автором первого гола в матче стал звездный вингер хозяев Неймар, отличившийся забитым мячом за клуб впервые за три месяца.
Усилия Неймара не помогли «Сантосу» взять три очка, поскольку гости спаслись во втором тайме и вырвали ничью – 1:1.
После матча «Сантос» у зоны вылета – 16-е место и 37 баллов. «Мирассол» находится значительно выше: четвертая позиция (60 очков).
На счету Неймара в этом сезоне 27 сыгранных поединков, семь забитых мячей и три результативных передачи.
Чемпионат Бразилии. 34-й тур, 20 ноября
«Сантос» – «Мирассол» – 1:1
Голы: Неймар, 4 – Рейналду, 60 (пен.)
События матча
