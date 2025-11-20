Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Сантос – Мирассол – 1:1. Первый гол Неймара за 3 месяца. Видео голов, обзор
Чемпионат Бразилии
Сантос
20.11.2025 02:30 – FT 1 : 1
Мирассол
Бразилия
Сантос – Мирассол – 1:1. Первый гол Неймара за 3 месяца. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор матча 34-го тура чемпионата Бразилии

Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

19 ноября на «Эштаду Вила Белмиру» прошел матч 34-го тура чемпионата Бразилии между клубами «Сантос» и «Мирассол».

Уже в начале встречи звездный нападающий «Сантоса» Неймар оформил своё первое результативное действие за последние три месяца.

Вингер на четвертой минуте переиграл вратаря соперника и открыл счет в матче.

В итоге «Сантос» не удержал победный результат и сыграл вничью с «Мирассолом» (1:1).

Чемпионат Бразилии. 34-й тур, 20 ноября

«Сантос» – «Мирассол» – 1:1

Голы: Неймар, 4 – Рейналду, 60 (пен.)

События матча

61’
ГОЛ ! С пенальти забил Рейналдо (Мирассол).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Неймар (Сантос), асcист Lautaro Diaz.
Сантос Неймар чемпионат Бразилии по футболу видео голов и обзор
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
