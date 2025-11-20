Бразилия20 ноября 2025, 11:43 |
Сантос – Мирассол – 1:1. Первый гол Неймара за 3 месяца. Видео голов, обзор
Смотрите видеообзор матча 34-го тура чемпионата Бразилии
20 ноября 2025, 11:43 |
19 ноября на «Эштаду Вила Белмиру» прошел матч 34-го тура чемпионата Бразилии между клубами «Сантос» и «Мирассол».
Уже в начале встречи звездный нападающий «Сантоса» Неймар оформил своё первое результативное действие за последние три месяца.
Вингер на четвертой минуте переиграл вратаря соперника и открыл счет в матче.
В итоге «Сантос» не удержал победный результат и сыграл вничью с «Мирассолом» (1:1).
Чемпионат Бразилии. 34-й тур, 20 ноября
«Сантос» – «Мирассол» – 1:1
Голы: Неймар, 4 – Рейналду, 60 (пен.)
События матча
61’
ГОЛ ! С пенальти забил Рейналдо (Мирассол).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Неймар (Сантос), асcист Lautaro Diaz.
