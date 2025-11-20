Сантос – Мирассол – 1:1. Первый гол Неймара за 3 месяца. Видео голов, обзор

19 ноября на «Эштаду Вила Белмиру» прошел матч 34-го тура чемпионата Бразилии между клубами «Сантос» и «Мирассол».

Уже в начале встречи звездный нападающий «Сантоса» Неймар оформил своё первое результативное действие за последние три месяца.

Вингер на четвертой минуте переиграл вратаря соперника и открыл счет в матче.

В итоге «Сантос» не удержал победный результат и сыграл вничью с «Мирассолом» (1:1).

Чемпионат Бразилии. 34-й тур, 20 ноября

«Сантос» – «Мирассол» – 1:1

Голы: Неймар, 4 – Рейналду, 60 (пен.)