Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Уэльс страшнее Польши. Тир лист соперников Украины в плей-офф к ЧМ
Чемпионат мира
20 ноября 2025, 10:24 | Обновлено 20 ноября 2025, 10:26
2264
3

Уэльс страшнее Польши. Тир лист соперников Украины в плей-офф к ЧМ

Разминка перед главной жеребьевкой года

20 ноября 2025, 10:24 | Обновлено 20 ноября 2025, 10:26
2264
3 Comments
Уэльс страшнее Польши. Тир лист соперников Украины в плей-офф к ЧМ
УАФ

Как по мне, текущее состояние нашей сборной лучше всего отражает ситуация с ее нападающими. У нас есть целых 3, которые играют в Европе, 2 из них – в топ-лигах. Однако ни один из них не забивает. В отборе к ЧМ Украина отличилась 10 раз, а на счету Довбика, Ваната и Яремчука 0 удачных попыток. За 455 минут на троицу. И есть соблазн обвинить в этом футболистов, но за все это время на их счету всего 13 ударов. В среднем тратят по 35 на одну попытку. Малиновский бил каждые 26, Зубков – каждые 33. До наших зависимых нападающих не доходит мяч, а единственный «независимый» Яремчук стабильно имеет проблемы с игровой практикой, поэтому годами не в топ-форме. Вот и получается, что команда играет матчи без нападающих. Плохая новость: соперник сразу начинает с этой форой. Хорошая: даже так сборная умудряется побеждать.

Уже в плей-офф. До ЧМ осталось сделать только 2 шага, уже сегодня узнаем соперников. Этот материал – некая разминка перед жеребьевкой. Составим tier list потенциальных оппонентов Украины в раундах навылет. С кем было бы хорошо сыграть, а с кем встречаться даже немного страшно...

Предисловие

Я не просто так начал текст с одной из проблем сборной Украины. Она не единственная. Например, у нас постоянно много травмированных перед матчами национальной команды. Я уже успел забыть, как играет в футбол Зинченко. Некоторые наши основные футболисты не являются на 100% основными в своих клубах. У нас нет пары сильных вингеров: Цыганков через раз недоступен, Зубков не гарант голов, Гуцуляк не играет в основе в «Полесье». В какой-то момент во время отбора мы надеялись только на Малиновского – в прошлом сезоне еще запасного футболиста команды-середняка Серии А. Прибавьте сверху стабильно слабые первые таймы, например. А еще – несколько потерь «своих» очков под руководством Реброва. Наша сборная – довольно проблемная. Круто, что доставать нас будут из корзины 1: не очень представляю, как бы мы прошли Италию или Данию.

Но не все так плохо. Наша сборная – проблемная, но почти все команды, которые не прошли на ЧМ напрямую от Европы, такие. Всем чего-то не хватает. В корзинах 2, 3 и 4 таких коллективов 12 из 12. Поэтому ни один жребий для нас не будет приговором. Украина может пройти любого соперника. Просто кого-то – относительно легко, кого-то – вопреки прогнозам. Сегодня мы оцениваем, насколько команде будет трудно, а не ставим на ней крест/сразу направляем на ЧМ. Всех соперников разделим на 5 категорий, где самые простые – в строчке «Хет-трик Довбика до перерыва», самые тяжелые – «Не очень-то и хотелось на мундиаль». От строки «Валидол» и ниже – оппоненты, в дуэлях с которыми мы будем фаворитами, самая верхняя строка – соперники, которые, по моему мнению, сильнее нас. Сегодня в тактику не углубляемся.

Румыния: слава гретым шарикам

Начнем с команд корзины 4 – той, с представителями которой точно сыграем. Тренер Румынии – Луческу. Мирча выглядел очень утомленным от футбола еще в «Динамо». До сих пор не потерял интерес, но утратил силы и страсть. «Динамо» с ним играло на уровне, но не прыгало выше головы. Так вот, участие в ЧМ – именно прыжок выше головы для румын. В составе нет звезд. Самый дорогой футболист играет за «Райо». В квалификации на мундиаль сборная уступила сильнейшим командам своей группы, Австрии и Боснии, в 3 из 4 поединков. Коллектив в стыках только из-за Лиги наций, где выступал в дивизионе С: искренне уверен, что в нем стабильно побеждала бы и Украина. Нам обычно трудно играть с командами, которые надежно обороняются, а румыны даже от Сан-Марино в отборе дважды пропустили. Не тот оппонент, которого мы должны бояться.

Ок, мы проиграли этим румынам 0:3 на Евро. Но потом они на турнире не то чтобы зажгли. Неплохая команда, которая попытается нас перебегать. Однако вряд ли получится: недооценки на этот раз уже точно с нашей стороны не будет.

Северная Македония: слава гретым шарикам

Еще один оппонент, с которым наша команда должна справиться. В последние годы Северная Македония стабильно впечатляет. Еще недавно была командой уровня последних позиций отборов на Евро и ЧМ, но сыграла на большом турнире в 2021 году. В том же году победила Германию. В следующем – Италию. Последнюю, кстати, одолела именно в стыках за выход на Евро. Туда не поехала, зато после этого отбирала очки у Италии и Англии. И вроде бы все прекрасно, команда с топ-организацией. Но без топ-состава. Среди всех 16 участников плей-офф в Европе у нее самый дешевый. Речь идет о 38 миллионах евро. Все имеют как минимум вдвое более дорогой, Украина – аж в 7 с лишним раз. На днях эта команда проиграла Уэльсу 1:7, потому что просто не получилось сыграть организованно – и от сборной ничего не осталось. Класс футболистов решает.

На Евро-2020 Украина переиграла соперника, после него – еще дважды. У нашей сборной есть проблемы, но в решающий момент наши лидеры могут демонстрировать класс. Спросите у Малиновского или Трубина, например. Македонцев нужно проходить.

Северная Ирландия: хет-трик Довбика еще до перерыва

Самый простой из 12 соперников, с которым мы могли бы сыграть в матчах навылет. В квалификации к ЧМ сборная опередила только Люксембург. То есть это еще одно детище Лиги наций, которая не то чтобы очень справедлива в определении лучших команд для стыков. Там самым сильным оппонентом Северной Ирландии была... Болгария. За последние 2 года половину своих очков во всех турнирах, 10 из 20, сборная набрала против Люксембурга. Проще говоря, коллектив в плей-офф потому, что был лучшим среди команд не уровня ЧМ, то есть лучшим среди худших. Базовая лига состава – ЧШ, самый дорогой игрок – Брэдли, запасной в «Ливерпуле». Нет сильного вратаря, чтобы надежно играть в автобус. Ни один футболист команды в отборе на ЧМ не забил 2+ голов. Для такого коллектива пробиться в плей-офф – уже героизм и магия за пределами Хогвартса.

Ситуация как с Северной Македонией, но разрыв в уровне еще больше. Здесь даже просто не понятно, благодаря чему этот соперник может нас обыграть. Атака? Нет. Защита? Тоже нет. Разве что физически задавит... Но если даже этого бояться, то в нижнюю строчку tier list можно заносить только сборные а-ля Сан-Марино.

Швеция: не очень-то и хотелось на мундиаль

Видел много комментариев типа «хочу Швецию, потому что она сейчас совсем плохая». Ну да, плохая. Но весной будет намного сильнее. Состав шведов дороже нашего на 89%, а состав Италии по сравнению со шведским – только на 64%. Если судить вот так поверхностно, то шведы ближе к итальянцам по качеству, чем мы к ним... А можно судить более прицельно и указать на то, что к весне наберут форму Дьокереш и Исак. Вернется Кулусевски после травмы. Закончится эпидемия повреждений. Поттер будет лучше понимать, что делать с футболистами. В последнее время шведы много уступали, но в большинстве случаев – из-за проблем с составом. Да и тренера после серии неудач уже сменили. Прогресс команды неизбежен. Вопрос только в том, хватит ли его для квалификации на ЧМ.

Когда Исак в форме побежит на Матвиенко, я не поставлю в этой дуэли на Матвиенко. Если это произойдет много раз за матч, то будет немало пропущенных. Зубков и Гуцуляк не забьют так много, как Дьокереш и Исак, если мы их не сдержим. Проблемы будут. Самый тяжелый оппонент для нас.

Ирландия: валидол

Что ж, залезли в корзину 3 – и сразу начали заполнять среднюю строчку. Ирландия не имеет топ-состава, но в последние месяцы она живет в сказке, где все получается: попала в плей-офф после 3 последовательных побед, 2 из которых – над Португалией и Венгрией. Причем там не скучные 1:0 и 1:0, а 5 забитых за 180 минут. Все 5 – ногами Пэротта, последний – на 90+6 минуте крайнего поединка. Это самая куражная сборная стыкового раунда. Вряд ли сильно остынет к весне. Нет, снова примется писать историю и продолжать рассказывать собственную сказку. Возможно, не будет играть в топ-футбол, но и не нужно: вы видели ее победный гол в ворота Венгрии (3:2)? Там именно «затолкали», а не «забили». Наверное, вы и сами знаете, какое это чувство, когда все получается на поле. Когда выходишь и знаешь: все будет хорошо. Ирландия сейчас в таком состоянии.

Недостаточно классная команда, чтобы ее бояться. Здесь главный герой за «АЗ» играет: о чем мы говорим? Но очень уверенный в себе коллектив. Физически сильный. Готов забивать больше гола. На серии побед, которая, если Украина его получит, будет уже 4-матчевой. Легко не будет. Лично я такого оппонента для сборной не хотел бы, но если выпадет – ну и ладно.

Албания: валидол

Менее куражный, чем Ирландия, оппонент. Вот эта сборная просто хорошо играет в футбол. Имеет незаметный состав годами, но годами выступает стабильно на уровне. В сознании некоторых болельщиков Албания – до сих пор коллектив третьего-четвертого эшелона, но на самом деле сборная уже 4 года не проигрывает с разницей более чем в 2 мяча в официальных матчах. За это время обыграла Польшу и Чехию. В последнем отборе не пропустила ни одного гола от Сербии – сборной со звездами впереди. В Лиге наций в прошлом году одолела Украину: тогда мы обменялись с этим оппонентом победами. Албания еще не играла на ЧМ, но уже играла на Евро, поэтому просто от уровня напряжения и ответственности коллектив не поникнет. Не будет разгрома. Не будет перестрелки. Будет много позиционных атак нашей сборной, а это не самый лучший игровой сценарий для нас.

Единственная радость: звезд в форме в Албании нет. Здесь по-прежнему впереди выходит Броя – футболист с 2 мячами за 3 с лишним последних сезона в АПЛ. Если это будет игра до гола, то с большей вероятностью его забьет кто-то из наших исполнителей.

Босния и Герцеговина: валидол

Да, такая корзина: сборная за сборной отправляются в одну и ту же строчку. Разница только в причинах. Ирландия на кураже, Албания – одна из самых дисциплинированных, а Босния – очень опытная. Табаковичу и Джеко, паре форвардов команды, на двоих 70 лет. В составе почти отсутствует молодежь. И это работает: сборная проиграла только 1 из 8 матчей отбора на ЧМ, и даже тот – 1:2 при победе по ударам и xG. Этот коллектив в прошлом году выступал в дивизионе А Лиги наций. Мы играли с ним в стыках за выход на предыдущее Евро – прошли (2:1), но по состоянию на 84 минуту уступали 0:1. Боснии с ее составом может не хватать темпа, но и нашим игрокам без игровой практики/выступающим в УПЛ – тоже. Перебегать эту команду – хороший план, но не для нас. Поэтому будет нелегко.

Однако у нас более опытный тренер и больше сильных защитников. Без матчей с Сан-Марино Босния пропустила в 5 из 6 матчей отбора, в ЛН – также в 5 из 6. Это оппонент, которому мы точно будем забивать. Поэтому не пугает.

Косово: слава горячим шарикам

С одной стороны, команда в отборе опередила Швецию и Словению. Это должно настораживать. С другой: а точно была конкуренция? Названная пара коллективов на двоих набрала 6 баллов за 6 туров – негусто. Причем Швеция утонула в травмах и пережила самый большой кризис, пожалуй, за десятилетие. Косовары – молодцы, однако так и не получили большого вызова в отборе. В Лиге наций играли в дивизионе С. Ок, дважды одолели Исландию (2:1 и 3:1), но это сделали и мы, причем даже несколько более уверенно и в более серьезном соревновании. В квалификации на последнее Евро команда Косово дважды уступила даже Беларуси. Сборная растет и прогрессирует, но идет очень издалека. Ее до сих пор не было ни на Евро, ни на мундиале. Из аутсайдеров квалификаций в участники большого турнира за один год? Слишком быстро.

У наших футболистов больше опыта таких крупных матчей: и участия, и побед. Если Косово каким-то образом одолеет Украину, то это будет самый большой триумф в истории команды. Просто оппонент другого уровня. Не Северная Ирландия, потому что имеет своих звездочек и сильные стороны, но абсолютно проходной.

Польша: Трубин, спасай

Вторая корзина и финишная прямая. Мы годами говорим, что «Польша уже не та», но она сыграла на 6 из 8 последних и 4 крайних крупных международных форумах. Регулярно заползала туда еле-еле и с проблемами и проваливалась летом, но почти всегда была среди избранных. Причина? Может, уже определенные победные традиции. Футболисты даже не в форме и без топ-указаний от тренера (здесь стабильно ноунеймы!) выходят и хорошо выполняют свою работу. Этой осенью Польша, например, ни разу не проиграла Нидерландам (дважды по 1:1). Кстати, ни разу не вылетала из ЛН вплоть до прошлого года: всегда могла собраться в решающий момент. Да, регулярно теряла и теряет очки против слабых, но играет хорошо, когда это нужно. Ну и Левандовски – Х-фактор. Такой игрок не подведет. Особенно перед последним ЧМ в карьере.

У поляков плюс-минус такая же сборная, как и у нас: очевидные звезды и «пассажиры», в решающие моменты тянут за уши игроки, а не тренер. Равное противостояние с шансами 50 на 50. Очень вероятно, решающей станет дуэль Левандовски и Трубина.

Чехия: Трубин, спасай

Да, тяжелая корзина: снова мы не фавориты, снова «подбрасывание монетки». Понимаю, что это предложение уже мем, но все же: чешский футбол на подъеме. «Славия» играет в хороший футбол на этапе лиги ЛЧ. «Виктория» не проиграла ни одного матча в сезоне ЛЕ. Чехия в топ-10 клубного рейтинга ассоциаций, поэтому ее 54% представителей внутреннего первенства в составе – норм. У нас, кстати, выходцев из УПЛ даже больше – 56%. На каждого нашего Довбика у Чехии есть Шик, на каждого Ярмолюка – Соучек. Действительно сопоставимые составы. Возможно, чешский – с меньшим количеством топов, но с большим количеством опций. А вот свежие результаты соперника – лучше. Выиграли наш квартет ЛН. Финишировали вторыми без проблем в отборе. Там же отобрали разочек очки у главной команды группы (0:0 с Хорватией). А в чем мы вообще лучше?

Сборная стабильно ездит на Евро без пропусков, но стабильно не катается на ЧМ. Однако всегда рядом. Обычно мундиаль играют на 32 команды, теперь – на 48. Было бы логично, если бы именно такая сборная, как Чехия, в итоге стала бенефициаром расширения ЧМ. Не хочется идти против логики, так что пусть не выпадает.

Словакия: валидол

О, лучший оппонент из второй корзины. В памяти относительно свежа победа команды над Германией (2:0), что, конечно, очень круто, но... зачем? Словакия победила фаворита в первом туре, но во втором круге проиграла ему 0:6. А между этими дуэлями еще и Северной Ирландии проиграла, тем самым нивелировав ценность той большой победы. Не хватило ни стабильности, ни на ещё один топ-матч против Германии. А чуть раньше коллектив не смог выйти из Лиги С в Лигу В Лиги наций – пожалуй, показательно, потому что все более-менее серьезные национальные команды соперников уровня третьего по статусу дивизиона в этом турнире щелкают как орешки. Получается, за последние 2 года у Словакии 2 больших победы – уже упомянутая над Германией и над Бельгией на Евро – и все. Равные матчи не выигрывает.

В составе Шкриньяр, Лоботка и Дубравка – есть, за что зацепиться и на кого рассчитывать. Но если называть вот так прицельно, то наша сборная даже более звездная и интересная. Не могу поставить команду, которая вот недавно переиграла Германию, ниже третьей строчки нашего рейтинга, но выше ее размещать точно не за что.

Уэльс: не очень-то и хотели на мундиаль

Я даже не знаю, кого бояться сильнее: шведов или валлийцев. Первые не в форме, но с суперзвездами. Вторые имеют несколько более скромный состав, но набрали действительно топ-ход. Это уже не команда Гиггза и Пейджа, которая стабильно выигрывала по 1:0 и парковала автобус, только получая возможность. Нет, эта пошла в последний день квалификации и забила 7 в ворота Северной Македонии (7:1), чтобы попасть в плей-офф. Начиная с ЛН прошлого года (там дивизион В, поэтому результаты релевантны), проиграла только 2 из 14 официальных поединков, без матчей против Бельгии – ни одного из 12. Кстати, бельгийцам забила аж 5 голов, в обоих поединках – по 2+. Это лучший Уэльс за последние годы. В 2022 году, в стыковом матче за право сыграть на ЧМ, мы уступили худшей его версии, чем нынешняя. Действительно сильный оппонент, который давно не проводил плохих поединков.

Состав без сильного вратаря и с «дырками» в центре поля и линии защиты. Зато впереди Джонсон, Уилсон, Джеймс и Брукс. Также проблемы с балансом, как у Швеции. Если нас втянут в перестрелку, то это game over.

Послесловие

Вот так выглядит наш итоговый тир лист:

Целых 8 оппонентов – приемлемы или даже комфортны для сборной Украины. В каждой из корзин есть хотя бы один почти сказочный вариант для нас. Пожалуй, самый простой потенциальный путь для нас – Северная Ирландия в полуфинале и Косово в финале. Из корзины 2, если придется с кем-то оттуда соревноваться, было бы замечательно получить Словакию. В корзине 4 откровенно трудно будет только со шведами, других прямо-таки нужно проходить. Пожалуй, худший жребий – это шведы сразу, а после них – Уэльс. На самом деле, очень вероятно, что будем болеть не только за нашу сборную в ее полуфинале, но и за команду из корзины 3 против коллектива корзины 2 в другом: разница между этими двумя квартетами ощутима. Очень возможно, что Украина будет фаворитом обоих своих матчей стыков. Маловероятно, что будет аутсайдером обоих.

Пожалуй, стоит завершить текст какой-то оптимистичной фразой. Давайте такой: от Европы на ЧМ не поедет какая-то местная Кюрасао. В плей-офф слабой выглядит только Северная Ирландия, а в ее квалификацию на мундиаль лично я не верю. Косово, Румыния и Северная Македония будут пассажирами, но точно не мальчиками для битья. Все остальные команды – норм. Без Уэльса и Швеции ЧМ даже станет несколько хуже, чем мог бы быть с ними, если те не пройдут. Зачем этот абзац? Если вдруг Украина все-таки квалифицируется на ЧМ, то злые языки не смогут сказать, что «это все из-за расширения» и «теперь на мундиале играют вообще все». Нет, не так. Европейский отбор – по-прежнему жестокий, а его победители – сильные и конкурентоспособные. Если выйдем, то это будет именно наш триумф, а не «так сложились обстоятельства».

P.S. Если можно «заказывать» соперников, то я за Северную Ирландию и Словакию или Боснию (на бумаге с Косово было бы легче, но какова вероятность, что нам так повезет?). Пусть первый матч будет откровенно простым и без нервов, а второй – против команды без выдающейся обороны и звезд. Если жеребьевка будет такой, то к матчам Украины весной буду подходить с оптимизмом. Уже и забыл, каково это.

По теме:
Эксперт: «Желательно избежать в плей-офф встречи со шведами»
Юрист прокомментировал возможное возвращение Мудрика в сборную Украины
Мбаппе полетел в Дубай вместо Мадрида: скандал вокруг звезды
ЧМ-2026 по футболу сборная Швеции по футболу сборная Уэльса по футболу сборная Польши по футболу сборная Чехии по футболу сборная Боснии и Герцеговины по футболу сборная Албании по футболу сборная Ирландии по футболу сборная Словакии по футболу сборная Косова по футболу сборная Румынии по футболу сборная Северной Македонии по футболу сборная Северной Ирландии по футболу сборная Украины по футболу
Яся Ле
Яся Ле Sport.ua
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Футбольная телеведущая впечатлила размером груди. 10/10
Футбол | 19 ноября 2025, 19:46 3
ФОТО. Футбольная телеведущая впечатлила размером груди. 10/10
ФОТО. Футбольная телеведущая впечатлила размером груди. 10/10

Дилетта Леотта в потрясающей форме

«4 недели, Усик платит». Как Уордли приезжал в Украину и что из этого вышло
Бокс | 19 ноября 2025, 11:05 2
«4 недели, Усик платит». Как Уордли приезжал в Украину и что из этого вышло
«4 недели, Усик платит». Как Уордли приезжал в Украину и что из этого вышло

Фабио неожиданно стал чемпионом

«В аренду приехал играть на костылях». Чурко отметил гвардейский юбилей
Футбол | 20.11.2025, 07:41
«В аренду приехал играть на костылях». Чурко отметил гвардейский юбилей
«В аренду приехал играть на костылях». Чурко отметил гвардейский юбилей
Плей-офф отбора ЧМ. Сборная Украины – в первой корзине. Кто соперники?
Футбол | 19.11.2025, 12:20
Плей-офф отбора ЧМ. Сборная Украины – в первой корзине. Кто соперники?
Плей-офф отбора ЧМ. Сборная Украины – в первой корзине. Кто соперники?
Национальная полиция Украины начала расследование по клубу УПЛ
Футбол | 20.11.2025, 08:03
Национальная полиция Украины начала расследование по клубу УПЛ
Национальная полиция Украины начала расследование по клубу УПЛ
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Burevestnik
як і завжди від Асі - чергова маячня.
але по іншому вона не може...
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
protasov_lyopu_davai
чушь
Ответить
-2
Популярные новости
Шовковский не рассчитывает на игрока Динамо. От него избавятся уже зимой
Шовковский не рассчитывает на игрока Динамо. От него избавятся уже зимой
18.11.2025, 22:52
Футбол
Названы возможные соперники Усика после отказа сразиться с Вордли
Названы возможные соперники Усика после отказа сразиться с Вордли
20.11.2025, 07:53 2
Бокс
Ожидаемая победа. Женская сборная Украины разобралась с Азербайджаном
Ожидаемая победа. Женская сборная Украины разобралась с Азербайджаном
18.11.2025, 20:10 4
Баскетбол
Ритуалы вуду после Мбокани. ДР Конго выдала сенсацию в отборе на ЧМ-2026
Ритуалы вуду после Мбокани. ДР Конго выдала сенсацию в отборе на ЧМ-2026
19.11.2025, 18:00 3
Футбол
Третья разгромная победа. Украина U-19 с первого места прошла дальше
Третья разгромная победа. Украина U-19 с первого места прошла дальше
18.11.2025, 17:07 7
Футбол
Красюк объяснил, почему Усик отказался от титула WBO
Красюк объяснил, почему Усик отказался от титула WBO
18.11.2025, 11:47 6
Бокс
Источник: Ребров в последний момент исключил игрока Динамо из старта
Источник: Ребров в последний момент исключил игрока Динамо из старта
19.11.2025, 07:58 12
Футбол
Английский клуб полностью выкупил права на полузащитника сборной Украины
Английский клуб полностью выкупил права на полузащитника сборной Украины
18.11.2025, 10:47 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем