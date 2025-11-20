Уэльс страшнее Польши. Тир лист соперников Украины в плей-офф к ЧМ

Как по мне, текущее состояние нашей сборной лучше всего отражает ситуация с ее нападающими. У нас есть целых 3, которые играют в Европе, 2 из них – в топ-лигах. Однако ни один из них не забивает. В отборе к ЧМ Украина отличилась 10 раз, а на счету Довбика, Ваната и Яремчука 0 удачных попыток. За 455 минут на троицу. И есть соблазн обвинить в этом футболистов, но за все это время на их счету всего 13 ударов. В среднем тратят по 35 на одну попытку. Малиновский бил каждые 26, Зубков – каждые 33. До наших зависимых нападающих не доходит мяч, а единственный «независимый» Яремчук стабильно имеет проблемы с игровой практикой, поэтому годами не в топ-форме. Вот и получается, что команда играет матчи без нападающих. Плохая новость: соперник сразу начинает с этой форой. Хорошая: даже так сборная умудряется побеждать.

Уже в плей-офф. До ЧМ осталось сделать только 2 шага, уже сегодня узнаем соперников. Этот материал – некая разминка перед жеребьевкой. Составим tier list потенциальных оппонентов Украины в раундах навылет. С кем было бы хорошо сыграть, а с кем встречаться даже немного страшно...

Предисловие

Я не просто так начал текст с одной из проблем сборной Украины. Она не единственная. Например, у нас постоянно много травмированных перед матчами национальной команды. Я уже успел забыть, как играет в футбол Зинченко. Некоторые наши основные футболисты не являются на 100% основными в своих клубах. У нас нет пары сильных вингеров: Цыганков через раз недоступен, Зубков не гарант голов, Гуцуляк не играет в основе в «Полесье». В какой-то момент во время отбора мы надеялись только на Малиновского – в прошлом сезоне еще запасного футболиста команды-середняка Серии А. Прибавьте сверху стабильно слабые первые таймы, например. А еще – несколько потерь «своих» очков под руководством Реброва. Наша сборная – довольно проблемная. Круто, что доставать нас будут из корзины 1: не очень представляю, как бы мы прошли Италию или Данию.

Но не все так плохо. Наша сборная – проблемная, но почти все команды, которые не прошли на ЧМ напрямую от Европы, такие. Всем чего-то не хватает. В корзинах 2, 3 и 4 таких коллективов 12 из 12. Поэтому ни один жребий для нас не будет приговором. Украина может пройти любого соперника. Просто кого-то – относительно легко, кого-то – вопреки прогнозам. Сегодня мы оцениваем, насколько команде будет трудно, а не ставим на ней крест/сразу направляем на ЧМ. Всех соперников разделим на 5 категорий, где самые простые – в строчке «Хет-трик Довбика до перерыва», самые тяжелые – «Не очень-то и хотелось на мундиаль». От строки «Валидол» и ниже – оппоненты, в дуэлях с которыми мы будем фаворитами, самая верхняя строка – соперники, которые, по моему мнению, сильнее нас. Сегодня в тактику не углубляемся.

Румыния: слава гретым шарикам

Начнем с команд корзины 4 – той, с представителями которой точно сыграем. Тренер Румынии – Луческу. Мирча выглядел очень утомленным от футбола еще в «Динамо». До сих пор не потерял интерес, но утратил силы и страсть. «Динамо» с ним играло на уровне, но не прыгало выше головы. Так вот, участие в ЧМ – именно прыжок выше головы для румын. В составе нет звезд. Самый дорогой футболист играет за «Райо». В квалификации на мундиаль сборная уступила сильнейшим командам своей группы, Австрии и Боснии, в 3 из 4 поединков. Коллектив в стыках только из-за Лиги наций, где выступал в дивизионе С: искренне уверен, что в нем стабильно побеждала бы и Украина. Нам обычно трудно играть с командами, которые надежно обороняются, а румыны даже от Сан-Марино в отборе дважды пропустили. Не тот оппонент, которого мы должны бояться.

Ок, мы проиграли этим румынам 0:3 на Евро. Но потом они на турнире не то чтобы зажгли. Неплохая команда, которая попытается нас перебегать. Однако вряд ли получится: недооценки на этот раз уже точно с нашей стороны не будет.

Северная Македония: слава гретым шарикам

Еще один оппонент, с которым наша команда должна справиться. В последние годы Северная Македония стабильно впечатляет. Еще недавно была командой уровня последних позиций отборов на Евро и ЧМ, но сыграла на большом турнире в 2021 году. В том же году победила Германию. В следующем – Италию. Последнюю, кстати, одолела именно в стыках за выход на Евро. Туда не поехала, зато после этого отбирала очки у Италии и Англии. И вроде бы все прекрасно, команда с топ-организацией. Но без топ-состава. Среди всех 16 участников плей-офф в Европе у нее самый дешевый. Речь идет о 38 миллионах евро. Все имеют как минимум вдвое более дорогой, Украина – аж в 7 с лишним раз. На днях эта команда проиграла Уэльсу 1:7, потому что просто не получилось сыграть организованно – и от сборной ничего не осталось. Класс футболистов решает.

На Евро-2020 Украина переиграла соперника, после него – еще дважды. У нашей сборной есть проблемы, но в решающий момент наши лидеры могут демонстрировать класс. Спросите у Малиновского или Трубина, например. Македонцев нужно проходить.

Северная Ирландия: хет-трик Довбика еще до перерыва

Самый простой из 12 соперников, с которым мы могли бы сыграть в матчах навылет. В квалификации к ЧМ сборная опередила только Люксембург. То есть это еще одно детище Лиги наций, которая не то чтобы очень справедлива в определении лучших команд для стыков. Там самым сильным оппонентом Северной Ирландии была... Болгария. За последние 2 года половину своих очков во всех турнирах, 10 из 20, сборная набрала против Люксембурга. Проще говоря, коллектив в плей-офф потому, что был лучшим среди команд не уровня ЧМ, то есть лучшим среди худших. Базовая лига состава – ЧШ, самый дорогой игрок – Брэдли, запасной в «Ливерпуле». Нет сильного вратаря, чтобы надежно играть в автобус. Ни один футболист команды в отборе на ЧМ не забил 2+ голов. Для такого коллектива пробиться в плей-офф – уже героизм и магия за пределами Хогвартса.

Ситуация как с Северной Македонией, но разрыв в уровне еще больше. Здесь даже просто не понятно, благодаря чему этот соперник может нас обыграть. Атака? Нет. Защита? Тоже нет. Разве что физически задавит... Но если даже этого бояться, то в нижнюю строчку tier list можно заносить только сборные а-ля Сан-Марино.

Швеция: не очень-то и хотелось на мундиаль

Видел много комментариев типа «хочу Швецию, потому что она сейчас совсем плохая». Ну да, плохая. Но весной будет намного сильнее. Состав шведов дороже нашего на 89%, а состав Италии по сравнению со шведским – только на 64%. Если судить вот так поверхностно, то шведы ближе к итальянцам по качеству, чем мы к ним... А можно судить более прицельно и указать на то, что к весне наберут форму Дьокереш и Исак. Вернется Кулусевски после травмы. Закончится эпидемия повреждений. Поттер будет лучше понимать, что делать с футболистами. В последнее время шведы много уступали, но в большинстве случаев – из-за проблем с составом. Да и тренера после серии неудач уже сменили. Прогресс команды неизбежен. Вопрос только в том, хватит ли его для квалификации на ЧМ.

Когда Исак в форме побежит на Матвиенко, я не поставлю в этой дуэли на Матвиенко. Если это произойдет много раз за матч, то будет немало пропущенных. Зубков и Гуцуляк не забьют так много, как Дьокереш и Исак, если мы их не сдержим. Проблемы будут. Самый тяжелый оппонент для нас.

Ирландия: валидол

Что ж, залезли в корзину 3 – и сразу начали заполнять среднюю строчку. Ирландия не имеет топ-состава, но в последние месяцы она живет в сказке, где все получается: попала в плей-офф после 3 последовательных побед, 2 из которых – над Португалией и Венгрией. Причем там не скучные 1:0 и 1:0, а 5 забитых за 180 минут. Все 5 – ногами Пэротта, последний – на 90+6 минуте крайнего поединка. Это самая куражная сборная стыкового раунда. Вряд ли сильно остынет к весне. Нет, снова примется писать историю и продолжать рассказывать собственную сказку. Возможно, не будет играть в топ-футбол, но и не нужно: вы видели ее победный гол в ворота Венгрии (3:2)? Там именно «затолкали», а не «забили». Наверное, вы и сами знаете, какое это чувство, когда все получается на поле. Когда выходишь и знаешь: все будет хорошо. Ирландия сейчас в таком состоянии.

Недостаточно классная команда, чтобы ее бояться. Здесь главный герой за «АЗ» играет: о чем мы говорим? Но очень уверенный в себе коллектив. Физически сильный. Готов забивать больше гола. На серии побед, которая, если Украина его получит, будет уже 4-матчевой. Легко не будет. Лично я такого оппонента для сборной не хотел бы, но если выпадет – ну и ладно.

Албания: валидол

Менее куражный, чем Ирландия, оппонент. Вот эта сборная просто хорошо играет в футбол. Имеет незаметный состав годами, но годами выступает стабильно на уровне. В сознании некоторых болельщиков Албания – до сих пор коллектив третьего-четвертого эшелона, но на самом деле сборная уже 4 года не проигрывает с разницей более чем в 2 мяча в официальных матчах. За это время обыграла Польшу и Чехию. В последнем отборе не пропустила ни одного гола от Сербии – сборной со звездами впереди. В Лиге наций в прошлом году одолела Украину: тогда мы обменялись с этим оппонентом победами. Албания еще не играла на ЧМ, но уже играла на Евро, поэтому просто от уровня напряжения и ответственности коллектив не поникнет. Не будет разгрома. Не будет перестрелки. Будет много позиционных атак нашей сборной, а это не самый лучший игровой сценарий для нас.

Единственная радость: звезд в форме в Албании нет. Здесь по-прежнему впереди выходит Броя – футболист с 2 мячами за 3 с лишним последних сезона в АПЛ. Если это будет игра до гола, то с большей вероятностью его забьет кто-то из наших исполнителей.

Босния и Герцеговина: валидол

Да, такая корзина: сборная за сборной отправляются в одну и ту же строчку. Разница только в причинах. Ирландия на кураже, Албания – одна из самых дисциплинированных, а Босния – очень опытная. Табаковичу и Джеко, паре форвардов команды, на двоих 70 лет. В составе почти отсутствует молодежь. И это работает: сборная проиграла только 1 из 8 матчей отбора на ЧМ, и даже тот – 1:2 при победе по ударам и xG. Этот коллектив в прошлом году выступал в дивизионе А Лиги наций. Мы играли с ним в стыках за выход на предыдущее Евро – прошли (2:1), но по состоянию на 84 минуту уступали 0:1. Боснии с ее составом может не хватать темпа, но и нашим игрокам без игровой практики/выступающим в УПЛ – тоже. Перебегать эту команду – хороший план, но не для нас. Поэтому будет нелегко.

Однако у нас более опытный тренер и больше сильных защитников. Без матчей с Сан-Марино Босния пропустила в 5 из 6 матчей отбора, в ЛН – также в 5 из 6. Это оппонент, которому мы точно будем забивать. Поэтому не пугает.

Косово: слава горячим шарикам

С одной стороны, команда в отборе опередила Швецию и Словению. Это должно настораживать. С другой: а точно была конкуренция? Названная пара коллективов на двоих набрала 6 баллов за 6 туров – негусто. Причем Швеция утонула в травмах и пережила самый большой кризис, пожалуй, за десятилетие. Косовары – молодцы, однако так и не получили большого вызова в отборе. В Лиге наций играли в дивизионе С. Ок, дважды одолели Исландию (2:1 и 3:1), но это сделали и мы, причем даже несколько более уверенно и в более серьезном соревновании. В квалификации на последнее Евро команда Косово дважды уступила даже Беларуси. Сборная растет и прогрессирует, но идет очень издалека. Ее до сих пор не было ни на Евро, ни на мундиале. Из аутсайдеров квалификаций в участники большого турнира за один год? Слишком быстро.

У наших футболистов больше опыта таких крупных матчей: и участия, и побед. Если Косово каким-то образом одолеет Украину, то это будет самый большой триумф в истории команды. Просто оппонент другого уровня. Не Северная Ирландия, потому что имеет своих звездочек и сильные стороны, но абсолютно проходной.

Польша: Трубин, спасай

Вторая корзина и финишная прямая. Мы годами говорим, что «Польша уже не та», но она сыграла на 6 из 8 последних и 4 крайних крупных международных форумах. Регулярно заползала туда еле-еле и с проблемами и проваливалась летом, но почти всегда была среди избранных. Причина? Может, уже определенные победные традиции. Футболисты даже не в форме и без топ-указаний от тренера (здесь стабильно ноунеймы!) выходят и хорошо выполняют свою работу. Этой осенью Польша, например, ни разу не проиграла Нидерландам (дважды по 1:1). Кстати, ни разу не вылетала из ЛН вплоть до прошлого года: всегда могла собраться в решающий момент. Да, регулярно теряла и теряет очки против слабых, но играет хорошо, когда это нужно. Ну и Левандовски – Х-фактор. Такой игрок не подведет. Особенно перед последним ЧМ в карьере.

У поляков плюс-минус такая же сборная, как и у нас: очевидные звезды и «пассажиры», в решающие моменты тянут за уши игроки, а не тренер. Равное противостояние с шансами 50 на 50. Очень вероятно, решающей станет дуэль Левандовски и Трубина.

Чехия: Трубин, спасай

Да, тяжелая корзина: снова мы не фавориты, снова «подбрасывание монетки». Понимаю, что это предложение уже мем, но все же: чешский футбол на подъеме. «Славия» играет в хороший футбол на этапе лиги ЛЧ. «Виктория» не проиграла ни одного матча в сезоне ЛЕ. Чехия в топ-10 клубного рейтинга ассоциаций, поэтому ее 54% представителей внутреннего первенства в составе – норм. У нас, кстати, выходцев из УПЛ даже больше – 56%. На каждого нашего Довбика у Чехии есть Шик, на каждого Ярмолюка – Соучек. Действительно сопоставимые составы. Возможно, чешский – с меньшим количеством топов, но с большим количеством опций. А вот свежие результаты соперника – лучше. Выиграли наш квартет ЛН. Финишировали вторыми без проблем в отборе. Там же отобрали разочек очки у главной команды группы (0:0 с Хорватией). А в чем мы вообще лучше?

Сборная стабильно ездит на Евро без пропусков, но стабильно не катается на ЧМ. Однако всегда рядом. Обычно мундиаль играют на 32 команды, теперь – на 48. Было бы логично, если бы именно такая сборная, как Чехия, в итоге стала бенефициаром расширения ЧМ. Не хочется идти против логики, так что пусть не выпадает.

Словакия: валидол

О, лучший оппонент из второй корзины. В памяти относительно свежа победа команды над Германией (2:0), что, конечно, очень круто, но... зачем? Словакия победила фаворита в первом туре, но во втором круге проиграла ему 0:6. А между этими дуэлями еще и Северной Ирландии проиграла, тем самым нивелировав ценность той большой победы. Не хватило ни стабильности, ни на ещё один топ-матч против Германии. А чуть раньше коллектив не смог выйти из Лиги С в Лигу В Лиги наций – пожалуй, показательно, потому что все более-менее серьезные национальные команды соперников уровня третьего по статусу дивизиона в этом турнире щелкают как орешки. Получается, за последние 2 года у Словакии 2 больших победы – уже упомянутая над Германией и над Бельгией на Евро – и все. Равные матчи не выигрывает.

В составе Шкриньяр, Лоботка и Дубравка – есть, за что зацепиться и на кого рассчитывать. Но если называть вот так прицельно, то наша сборная даже более звездная и интересная. Не могу поставить команду, которая вот недавно переиграла Германию, ниже третьей строчки нашего рейтинга, но выше ее размещать точно не за что.

Уэльс: не очень-то и хотели на мундиаль

Я даже не знаю, кого бояться сильнее: шведов или валлийцев. Первые не в форме, но с суперзвездами. Вторые имеют несколько более скромный состав, но набрали действительно топ-ход. Это уже не команда Гиггза и Пейджа, которая стабильно выигрывала по 1:0 и парковала автобус, только получая возможность. Нет, эта пошла в последний день квалификации и забила 7 в ворота Северной Македонии (7:1), чтобы попасть в плей-офф. Начиная с ЛН прошлого года (там дивизион В, поэтому результаты релевантны), проиграла только 2 из 14 официальных поединков, без матчей против Бельгии – ни одного из 12. Кстати, бельгийцам забила аж 5 голов, в обоих поединках – по 2+. Это лучший Уэльс за последние годы. В 2022 году, в стыковом матче за право сыграть на ЧМ, мы уступили худшей его версии, чем нынешняя. Действительно сильный оппонент, который давно не проводил плохих поединков.

Состав без сильного вратаря и с «дырками» в центре поля и линии защиты. Зато впереди Джонсон, Уилсон, Джеймс и Брукс. Также проблемы с балансом, как у Швеции. Если нас втянут в перестрелку, то это game over.

Послесловие

Вот так выглядит наш итоговый тир лист:

Целых 8 оппонентов – приемлемы или даже комфортны для сборной Украины. В каждой из корзин есть хотя бы один почти сказочный вариант для нас. Пожалуй, самый простой потенциальный путь для нас – Северная Ирландия в полуфинале и Косово в финале. Из корзины 2, если придется с кем-то оттуда соревноваться, было бы замечательно получить Словакию. В корзине 4 откровенно трудно будет только со шведами, других прямо-таки нужно проходить. Пожалуй, худший жребий – это шведы сразу, а после них – Уэльс. На самом деле, очень вероятно, что будем болеть не только за нашу сборную в ее полуфинале, но и за команду из корзины 3 против коллектива корзины 2 в другом: разница между этими двумя квартетами ощутима. Очень возможно, что Украина будет фаворитом обоих своих матчей стыков. Маловероятно, что будет аутсайдером обоих.

Пожалуй, стоит завершить текст какой-то оптимистичной фразой. Давайте такой: от Европы на ЧМ не поедет какая-то местная Кюрасао. В плей-офф слабой выглядит только Северная Ирландия, а в ее квалификацию на мундиаль лично я не верю. Косово, Румыния и Северная Македония будут пассажирами, но точно не мальчиками для битья. Все остальные команды – норм. Без Уэльса и Швеции ЧМ даже станет несколько хуже, чем мог бы быть с ними, если те не пройдут. Зачем этот абзац? Если вдруг Украина все-таки квалифицируется на ЧМ, то злые языки не смогут сказать, что «это все из-за расширения» и «теперь на мундиале играют вообще все». Нет, не так. Европейский отбор – по-прежнему жестокий, а его победители – сильные и конкурентоспособные. Если выйдем, то это будет именно наш триумф, а не «так сложились обстоятельства».

P.S. Если можно «заказывать» соперников, то я за Северную Ирландию и Словакию или Боснию (на бумаге с Косово было бы легче, но какова вероятность, что нам так повезет?). Пусть первый матч будет откровенно простым и без нервов, а второй – против команды без выдающейся обороны и звезд. Если жеребьевка будет такой, то к матчам Украины весной буду подходить с оптимизмом. Уже и забыл, каково это.