САККИ разнес сборную Италии после поражения 1:4: «Игроки струсили»

Известный итальянский тренер Арриго Сакки выразил обеспокоенность по поводу шансов сборной Италии попасть на чемпионат мира 2026 года. После поражения от Норвегии (1:4) в последнем отборочном матче команда сыграет в стыковых матчах за право участия в турнире.

«Трудно представить, что будет, если Италия не попадет на чемпионат мира, но нам нужно проснуться! Нельзя играть так, как во втором тайме с Норвегией. И кто может гарантировать, что в марте, когда пройдут решающие игры, что-то изменится?

Сейчас есть только одно средство – упорный труд. Только Гаттузо не может работать с командой, потому что игроки возвращаются в свои клубы, и все усложняется.

Я волнуюсь. Видел индивидуальные и командные ошибки, которые на таком уровне просто недопустимы. Думаю, причина в психологическом настрое – во втором тайме команда потеряла уверенность, игроки струсили и побоялись атаковать, не знаю…

Факт остается фактом: во всех четырех пропущенных голах были грубые ошибки, которых не должны допускать футболисты Серии А.

Защитники допускали разные промахи: кто-то поворачивался спиной к сопернику при навесе, кто-то оставлял Холанда без опеки в штрафной, кто-то отдал неточный пас, кто-то попался на финты в контратаке. Так играть нельзя, и далеко на этом не уедешь», – приводит слова Сакки La Gazzetta dello Sport.