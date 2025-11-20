САККИ разнес сборную Италии после поражения 1:4: «Игроки струсили»
Легендарный специалист выразил обеспокоенность перспективами Скуадры Адзурры
Известный итальянский тренер Арриго Сакки выразил обеспокоенность по поводу шансов сборной Италии попасть на чемпионат мира 2026 года. После поражения от Норвегии (1:4) в последнем отборочном матче команда сыграет в стыковых матчах за право участия в турнире.
«Трудно представить, что будет, если Италия не попадет на чемпионат мира, но нам нужно проснуться! Нельзя играть так, как во втором тайме с Норвегией. И кто может гарантировать, что в марте, когда пройдут решающие игры, что-то изменится?
Сейчас есть только одно средство – упорный труд. Только Гаттузо не может работать с командой, потому что игроки возвращаются в свои клубы, и все усложняется.
Я волнуюсь. Видел индивидуальные и командные ошибки, которые на таком уровне просто недопустимы. Думаю, причина в психологическом настрое – во втором тайме команда потеряла уверенность, игроки струсили и побоялись атаковать, не знаю…
Факт остается фактом: во всех четырех пропущенных голах были грубые ошибки, которых не должны допускать футболисты Серии А.
Защитники допускали разные промахи: кто-то поворачивался спиной к сопернику при навесе, кто-то оставлял Холанда без опеки в штрафной, кто-то отдал неточный пас, кто-то попался на финты в контратаке. Так играть нельзя, и далеко на этом не уедешь», – приводит слова Сакки La Gazzetta dello Sport.
