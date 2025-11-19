Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Испания не уступает в игровое время 31 матч подряд
Чемпионат мира
19 ноября 2025, 02:39
Испания не уступает в игровое время 31 матч подряд

Команда де ла Фуэнте сыграла вничью с Турцией в заключительном туре квалификации на ЧМ-2026

Испания не уступает в игровое время 31 матч подряд
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Испании продлила свою серию без поражений в основное время официальных матчей до 31 игры.

Команда под руководством Луиса де ла Фуенте сыграла вничью с Турцией (2:2) в заключительном туре квалификации к ЧМ-2026.

Последнее поражение в основное время испанцы потерпели 28 марта 2023 года, когда их обыграла Шотландия (0:2). Стоит отметить, что прошлым летом Испания уступила Португалии в серии пенальти в Лиге наций (2:2, по пенальти 3:5).

Более длинную серию без поражений имеет только сборная Бразилии – 33 матча (1993–1998). Италия, как и Испания, также провела 31 игру без поражений (2018–2021).

Испания финишировала на первом месте в группе E отбора на чемпионат мира 2026 года с 16 очками и напрямую квалифицировалась на турнир.

