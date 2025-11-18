Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Виктор ХЛУС: «Эту сборную мы бы и на танках не обыграли»
Сборная УКРАИНЫ
18 ноября 2025, 18:43 | Обновлено 18 ноября 2025, 18:45
Виктор ХЛУС: «Эту сборную мы бы и на танках не обыграли»

Экс-нападающий «Динамо» прокомментировал матчи сборной Украины с Францией и Исландией

Виктор ХЛУС: «Эту сборную мы бы и на танках не обыграли»
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший нападающий киевского «Динамо» и одесского «Черноморца» Виктор Хлус, как и огромная армия поклонников нашего футбола, полон положительных эмоций после матча отборочного этапа ЧМ-2026 Украина – Исландия (2:0). Своими впечатлениями он поделился с корреспондентом Sport.ua.

– Прежде всего хочется поздравить ребят с выходом в плей-офф. Хотя это еще не выход в финальную часть чемпионата мира, а лишь решающая стадия. Плей-офф – достаточно сложный этап, на котором не будет проходных игр. Могу отметить только одно: если с такой настройкой, с такими выражениями лиц и таким отношением к делу, с которыми наши сборники вышли на матч с Исландией, они будут играть и в мартовских поединках, то шансы завоевать право играть на мировом первенстве у них появятся.

– Как считаете, не иссякнет ли через четыре месяца до мартовских матчей плей-офф положительный игровой настрой у футболистов сборной Украины?

– Это же касается не только нас, а и других сборных. Я думаю, что наши футболисты – настоящие профессионалы и соответственно будут относиться к своим обязанностям. Поэтому не допустят какой-либо расслабленности, недооценки или самоуверенности. Ведь каждый футболист хочет стать каким-то генералом. Можно прожить футбольную жизнь и ничего не добиться. А Кубок мира – это главный трофей планеты, участие в котором мечтает с детства любой мальчик, любой футболист. Между тем хочу сказать, что мы много говорим о футболе, но давайте сравним с другими видами спорта – скажем, со спортивной гимнастикой. Если спортсмен не занимает место с первого по третье, все остальные позиции воспринимаются как неудача. А если не попал в отбор на чемпионат мира, это вообще унижение страны. Так что если вернуться к футболу, нужно заметить: мы еще не попали в финальную часть мирового первенства, пройдя лишь первую ступень, но уже радуемся. Однако радоваться пока нечему, ведь это лишь попадание в плей-офф. Нам нужно думать о том, чтобы построить такую сборную, которая могла бы попасть в десятку, или хотя бы в двенадцатку лучших команд планеты. Вот такие задачи нужно ставить. А так выходит: заняли 38-е место – и говорим, что мы участники чемпионата мира. Нужно стремиться к большему, к максимально возможному.

– Почему наша сборная почти постоянно откладывает вопрос выхода в финальную часть или в плей-офф чемпионата мира и Европы лишь на последний матч?

– На этот вопрос можно ответить двояко. Мы попали в такую группу, что бороться со сборной Франции за первое место практически нереально. Даже если бы мы вышли против нее на танках, французов все равно не обыграли бы. А вот второе место – это именно проходное из четырех команд-участниц группы. И хорошо, что наша сборная обыграла исландцев, иначе нас не поняли бы ни болельщики, ни воины ВСУ. Ведь где Исландия, а где Украина.

Виктор Хлус сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу Украина - Исландия ЧМ-2026 по футболу
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
