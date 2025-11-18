Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
18 ноября 2025, 19:07 | Обновлено 18 ноября 2025, 19:45
Тренер назвал игрока, который был лишним в сборной Украины

Олег Федорчук – о Владиславе Ванате

18 ноября 2025, 19:07 | Обновлено 18 ноября 2025, 19:45
УАФ. Владислав Ванат

Известный в прошлом тренер и эксперт Олег Федорчук выбрал футболиста, который провалил матч Украина – Исландия. Федорчука разочаровала игра Владислава Ваната.

«Не вошел в игру Ванат. Где-то Владислав не понимал партнеров, много единоборств проиграл и вообще как будто был лишним элементом на поле. Очень бледная игра», – сказал Федорчук.

16 ноября прошел матч 6-го тура квалификационной группы D на чемпионат мира 2026 между сборными Украины и Исландии. Поединок прошел в Варшаве на стадионе «Легия». Украинская команда победила со счетом 2:0.

Владислав Ванат сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу ЧМ-2026 по футболу Украина - Исландия Олег Федорчук
Дмитрий Олийченко Источник: Украинский футбол
