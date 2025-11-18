Тренер назвал игрока, который был лишним в сборной Украины
Олег Федорчук – о Владиславе Ванате
Известный в прошлом тренер и эксперт Олег Федорчук выбрал футболиста, который провалил матч Украина – Исландия. Федорчука разочаровала игра Владислава Ваната.
«Не вошел в игру Ванат. Где-то Владислав не понимал партнеров, много единоборств проиграл и вообще как будто был лишним элементом на поле. Очень бледная игра», – сказал Федорчук.
16 ноября прошел матч 6-го тура квалификационной группы D на чемпионат мира 2026 между сборными Украины и Исландии. Поединок прошел в Варшаве на стадионе «Легия». Украинская команда победила со счетом 2:0.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Брентфорд» приобрел еще 25% прав на Егора Ярмолюка, который ранее играл за СК «Днепр-1»
Польша и Словакия будут играть в плей-офф европейского отбора к ЧМ-2026