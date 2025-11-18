Коуч сборной Словакии пояснил позорное поражение от Германии

Главный тренер сборной Словакии Франческо Кальцона поделился эмоциями после разгромного поражения своей команды от сборной Германии (0:6) в отборе на ЧМ-2026.

«Это был трудный матч. Нам было сложно конкурировать с такой командой. Я доволен тем, как мы прошли этот путь все еще. Жаль, что счет получился таким большим, но есть то, что имеем.

Поражения случаются. Надо быть готовым к поражениям против команд такого уровня. Теперь у нас есть несколько месяцев, чтобы восстановить силы, и в марте мы будем готовы к плей-офф», – сказал Кальцона.