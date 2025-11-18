Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Коуч сборной Словакии пояснил позорное поражение от Германии
Чемпионат мира
18 ноября 2025, 11:02 |
Коуч сборной Словакии пояснил позорное поражение от Германии

Франческо Кальцона заявил, что его команда готова к плей-офф

Getty Images/Global Images Ukraine. Франческо Кальцона

Главный тренер сборной Словакии Франческо Кальцона поделился эмоциями после разгромного поражения своей команды от сборной Германии (0:6) в отборе на ЧМ-2026.

«Это был трудный матч. Нам было сложно конкурировать с такой командой. Я доволен тем, как мы прошли этот путь все еще. Жаль, что счет получился таким большим, но есть то, что имеем.

Поражения случаются. Надо быть готовым к поражениям против команд такого уровня. Теперь у нас есть несколько месяцев, чтобы восстановить силы, и в марте мы будем готовы к плей-офф», – сказал Кальцона.

По теме:
Винченцо МОНТЕЛЛА: «Мы забили 15 голов за последние 5 матчей»
Луис ДЕ ЛА ФУЭНТЕ: «Мы – лучшие в мире»
Юлиан НАГЕЛЬСМАНН: «Мы попробуем хорошо выступить на ЧМ-2026»
Франческо Кальцона сборная Словакии по футболу сборная Германии по футболу ЧМ-2026 по футболу
Олег Вахоцкий Источник: УЕФА
