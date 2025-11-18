Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Английский клуб полностью выкупил права на полузащитника сборной Украины
Англия
18 ноября 2025, 10:47 | Обновлено 18 ноября 2025, 11:05
«Брентфорд» приобрел еще 25% прав на Егора Ярмолюка, который ранее играл за СК «Днепр-1»

Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк

Английский «Брентфорд» полностью выкупил права на полузащитника сборной Украины Егора Ярмолюка, который играет в Премьер-лиге с 2023 года. Об этом сообщил украинский журналист Игорь Бурбас.

Во время трансфера 21-летнего футболиста клуб из Англии заплатил СК «Днепр-1» 1,5 млн евро и приобрел 75% прав на полузащитника.

По информации источника, около месяца назад «Брентфорд» заплатил еще 1,5 млн евро за оставшиеся 25%. Формально СК «Днепр-1» прекратил свое существование и выступления в чемпионате Украины, однако остался существовать юридически, как футбольный субьект.

Ярмолюк провел 13 матчей в нынешнем сезоне, в которых отметился одной результативной передачей. Контракт полузащитника истекает в июне 2031 года, а его трансферная стоимость составляет 20 млн евро.

Егор провел пять матчей в квалификации ЧМ-2026 и помог сборной Украины занять второе место в квартете D, которое позволило пробиться в плей-офф.

Andromed
цікаво куди тоді пішли ці гроші, в чий гаманець
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
Vitaly Kozak
Якщо клуб існує юридично, має рахунки в банках, то кошти мали б покривати борги клубу - в тому числі заборгованості гравцям, якщо такі залишились на момент припинення його  участі в чемпіонаті.
Ответить
+2
_ Moore
Ось чому Піхальонок та інші подають скарги на невиплату їм зарплати... Якесь бабло тай поступить, може, й розподілять...
Ответить
+1
MaximusOne
Ярмолюк вроді і бігає щось там багато, але толку з нього ноль, по суті ні відібрати не може, ні загострити.
Ответить
-1
