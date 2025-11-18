Английский клуб полностью выкупил права на полузащитника сборной Украины

Английский «Брентфорд» полностью выкупил права на полузащитника сборной Украины Егора Ярмолюка, который играет в Премьер-лиге с 2023 года. Об этом сообщил украинский журналист Игорь Бурбас.

Во время трансфера 21-летнего футболиста клуб из Англии заплатил СК «Днепр-1» 1,5 млн евро и приобрел 75% прав на полузащитника.

По информации источника, около месяца назад «Брентфорд» заплатил еще 1,5 млн евро за оставшиеся 25%. Формально СК «Днепр-1» прекратил свое существование и выступления в чемпионате Украины, однако остался существовать юридически, как футбольный субьект.

Ярмолюк провел 13 матчей в нынешнем сезоне, в которых отметился одной результативной передачей. Контракт полузащитника истекает в июне 2031 года, а его трансферная стоимость составляет 20 млн евро.

Егор провел пять матчей в квалификации ЧМ-2026 и помог сборной Украины занять второе место в квартете D, которое позволило пробиться в плей-офф.