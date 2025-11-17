Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Германия забила 4 мяча в первом тайме матча со Словакией
Чемпионат мира
17 ноября 2025, 22:49 | Обновлено 17 ноября 2025, 22:55
224
0

ВИДЕО. Германия забила 4 мяча в первом тайме матча со Словакией

Голами отличились: Ник Вольтемаде, Серж Гнабри и Лерой Сане (дубль)

17 ноября 2025, 22:49 | Обновлено 17 ноября 2025, 22:55
224
0
ВИДЕО. Германия забила 4 мяча в первом тайме матча со Словакией
Getty Images/Global Images Ukraine

17 ноября в 21:45 проходит поединок заключительного тура квалификации чемпионата мира 2026.

Сборные Германии и Словакии играют в Лейпциге на стадионе «Ред Булл Арена».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Германия опережает соперника по разнице мячей, и Бундесмашину устраивает даже ничья, чтобы получить путевку на ЧМ.

В первом тайме хозяева поля забили 4 мяча в ворота соперников. Голами отличились: Ник Вольтемаде, Серж Гнабри и Лерой Сане (дубль).

ГОЛ! 1:0. Ник Вольтемаде, 18 мин

ГОЛ! 2:0. Серж Гнабри, 29 мин

ГОЛ! 3:0. Лерой Сане, 36 мин

ГОЛ! 4:0. Лерой Сане, 41 мин

По теме:
Бывший игрок Динамо: «Сыграл мощно в нужный момент. Он молодец»
Германия выиграла группу и получила путевку в финальный раунд ЧМ-2026
Безумный камбек. Хорватия обыграла Черногорию в последнем матче отбора ЧМ
сборная Германии по футболу сборная Словакии по футболу ЧМ-2026 по футболу Лерой Сане Ник Вольтемаде Серж Гнабри видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ребров обратился к Зеленскому и Офису Президента после победы
Футбол | 17 ноября 2025, 04:52 12
Ребров обратился к Зеленскому и Офису Президента после победы
Ребров обратился к Зеленскому и Офису Президента после победы

Тренер сборной Украины выразил благодарность

Тренер Исландии объяснил поражение от Украины и обратился к сине-желтым
Футбол | 17 ноября 2025, 08:44 7
Тренер Исландии объяснил поражение от Украины и обратился к сине-желтым
Тренер Исландии объяснил поражение от Украины и обратился к сине-желтым

Украинцы победили 2:0

Германия – Словакия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Футбол | 17.11.2025, 22:57
Германия – Словакия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Германия – Словакия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Украина может войти в 3-ю корзину для жеребьевки финального раунда ЧМ-2026
Футбол | 17.11.2025, 16:38
Украина может войти в 3-ю корзину для жеребьевки финального раунда ЧМ-2026
Украина может войти в 3-ю корзину для жеребьевки финального раунда ЧМ-2026
Леоненко считает, что украинец не заслужил называться лучшим в сборной
Футбол | 17.11.2025, 22:02
Леоненко считает, что украинец не заслужил называться лучшим в сборной
Леоненко считает, что украинец не заслужил называться лучшим в сборной
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Квалификация ЧМ. С кем Украина может сыграть в плей-офф и когда жеребьевка?
Квалификация ЧМ. С кем Украина может сыграть в плей-офф и когда жеребьевка?
16.11.2025, 21:12 68
Футбол
САБО: «Это единственный футболист, который мне сейчас нравится в сборной»
САБО: «Это единственный футболист, который мне сейчас нравится в сборной»
17.11.2025, 06:50 3
Футбол
Сергей РЕБРОВ: «Ну вы видели, что произошло. Он не может играть за сборную»
Сергей РЕБРОВ: «Ну вы видели, что произошло. Он не может играть за сборную»
16.11.2025, 20:40
Футбол
Дубль Холанда. ЧМ-2026 ждет: мощнейшая Норвегия на Сан-Сиро разбила Италию
Дубль Холанда. ЧМ-2026 ждет: мощнейшая Норвегия на Сан-Сиро разбила Италию
16.11.2025, 23:41 9
Футбол
Мы в плей-офф! Сборная Украины одолела Исландию
Мы в плей-офф! Сборная Украины одолела Исландию
16.11.2025, 20:55 265
Футбол
Украина – Исландия – 2:0. Безумный конец игры! Видео голов и обзор матча
Украина – Исландия – 2:0. Безумный конец игры! Видео голов и обзор матча
17.11.2025, 00:04 6
Футбол
Статистические расклады. Что может помешать Украине оказаться в 1-й корзине
Статистические расклады. Что может помешать Украине оказаться в 1-й корзине
17.11.2025, 13:12 35
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем