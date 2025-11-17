ВИДЕО. Германия забила 4 мяча в первом тайме матча со Словакией
Голами отличились: Ник Вольтемаде, Серж Гнабри и Лерой Сане (дубль)
17 ноября в 21:45 проходит поединок заключительного тура квалификации чемпионата мира 2026.
Сборные Германии и Словакии играют в Лейпциге на стадионе «Ред Булл Арена».
Германия опережает соперника по разнице мячей, и Бундесмашину устраивает даже ничья, чтобы получить путевку на ЧМ.
В первом тайме хозяева поля забили 4 мяча в ворота соперников. Голами отличились: Ник Вольтемаде, Серж Гнабри и Лерой Сане (дубль).
ГОЛ! 1:0. Ник Вольтемаде, 18 мин
ГОЛ! 2:0. Серж Гнабри, 29 мин
ГОЛ! 3:0. Лерой Сане, 36 мин
ГОЛ! 4:0. Лерой Сане, 41 мин
